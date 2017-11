Lobimi në SHBA, Balla sulmon sërish Bashën: Deklaro burimin e parave

Kreu i Grupit Parlamentar të PS-së, Taulant Balla i është kundërvënë sërish Lulzim Bashës sa i takon kontratës së lidhur nga kryedemokrati me një kompani Amerikane lobimi nën dyshimet se është fshehur burimi i financimi. Në një status në faqen e tij të ‘Facebook’-ut Balla ka pyetur Bashën se cili është burimi i atyre parave.

Mes të tjerash socialisti i ka bërë thirrje kreut të KQZ, Klement Zgurit dhe administratës që të mos bëjnë asnjë regjistrim deklarimi shpenzime shtesë nga ana e subjektit politik PD, apo ndonjë falsifikim protokolli.

REAGIMI I BALLËS

Lulzim Basha po fshihet nga përgjegjësia ndaj shqiptarëve por edhe anëtarësisë së Partisë Demokratike për të sqaruar skandalin ku e ka futur këtë parti.

Sigurisht që fillimi i hetimeve nga Prokuroria mbi kontratën e paligjshme të Lulëzim Bashës me një kompani të huaj, të paguar nga një burim i padeklaruar parash, është një detyrim ligjor.

Por Lulëzim Basha duhet të përgjigjet menjëherë cili është burimi i atyre parave?

Pse nuk i ka deklaruar ato para dhe ato pagesa në KQZ dhe si kanë përfunduar në një parajsë fiskale? I bëj thirrje Klement Zgurit dhe administratës së KQZ të mos bëjnë asnjë regjistrim deklarimi shpenzime shtesë nga ana e subjektit politik PD, apo ndonjë falsifikim protokolli për gjoja deklarim të mëparshëm, sepse është vepër e rëndë penale, prishje e provave të veprës penale.

Ku i ka gjetur Partia Demokratike dhe Lulzim Basha këto shuma marramendëse parash? 1 milion dollarë? Këta që flasin për ditë për para të pista, e vota të blera, ku i kanë gjetur 1 milionë dollarë?

Pse Lulzim Basha ka përdorur llogaritë e një kompanie off-shore për të bërë pagesa në emër të Partisë Demokratike?

Cila është marrëdhënia mes Partisë Demokratike dhe kompanisë “Biniatta Trade LP”, e cila është në pronësi të një zinxhiri kompanish të regjistruara në Belizë, nje shtet i Amerikës Qendrore i njohur si parajsë fiskale.

Në emër të kujt janë regjistruar kompanitë off-shore në Belizë?

A ka dijeni Lulzim Basha se kush janë personat nga Shqipëria që kanë tranferuar para në llogaritë e kompanive off-shore në Belizë, dhe më pas tek Binniatta Trade, për të përfunduar në pagesa për llogari të Partisë Demokratike?

Kush janë lidhjet e Lulzim Bashës me këta persona? A ka lidhje familjare me ndonjërin nga personat me llogari bankare në Belizë?

A është financuar Partia Demokratike nga para të pista nga persona të dyshuar për veprimtari kriminale?

Kujtojmë edhe një herë se Lulzim Basha dhe askush tjetër e di të vertetën e përdorimit të vulës së kryetarit të PD për këtë makinacion financiar që do të kishte tronditur çdo parti politike në çdo vend demokratik.