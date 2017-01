Ministri Lefter Koka “shpërthen” kundër PS: Jo koalicion me Edi Ramën

Ministri i Mjedisit dhe anëtari i Kryesisë së LSI, Lefter Koka hodhi akuza të ashpra ndaj Partisë Socialiste për mënyrën sesi po funksionon koalicioni, por edhe sesi po punojnë disa institucione si Policia së Shtetit. Në një intervistë për ‘Ora News’ ai tha se po bëhemi gaz i botës me kanabisin dhe se policia po përdoret politikisht nga persona të caktuar.

Ai ju referua situatës në Durrës ku tha drejtues të PS-së, si Vangjush Dako kanë deklaruar se nuk kemi “kundërshtar PD-në, por LSI”. Koka tha se ky nuk është parimi sesi funksionon një koalicion.

“Është e vërtetë, tensionet (në koalicion) janë të natyrshme dhe si burim kanë mosmbajtjen e fjalës ose premtimit nga njëra palë. Unë do ta lokalizoj situatën në qarkun e Durrësit, lajkomotivi i PS është një dhe i vetëm, nuk kemi kundërshtatar PD por LSI. Kjo nuk i shërbën as të tashmes dhe as të ardhmes. I Bëj thirrje eksponentëve të policisë së shtetit mos ikën në drejtim të padidur po bëhemi gazi i botës me kanabisin. Detyra e policisë së shtetit të parandalojë një krim, dhe jo më të mos jetë në gjendje të parandalojë mbjelljen e një bime“.

Pyetjes nëse Ilir Meta do jetë Kryeministër, Koka ju përgjigj: “Meta do ti bindet vullentit të qytetarëve, LSI është një forcë konkurruese, 18 qershori është dita kur LSI do kuptojë dimensionin e saj. Nëse LSI është forcë e parë kushtetuta e parashikon“.

Lidhur me drogën, Ministri Koka tha se “fenomeni i kanabisit është fenomen kombëtar. Realiteti është i prekshëm. E gjitha pjesa e zonës së Durrësit kanë qenë të mbjella me kanabis, të mbjellësh kanabis kërkon punonjës për vaditje, për prashitje, në cdo rast disa pemë ka pasur ndërhyrje nga policia, me të njëjtin shou. Janë disa njerëz që kanë lidhjet e tyre, kjo vjen ku ka nepotizëm me njerëzit që bëjnë këtë aktivitet të paligjshëm. Kërkohet të ketë një komision vlerësimi. Durrësi është një qytet po hesht. Në qendër të Durrësit nëse ndodh një krim rrugët janë të hapura“.

Lidhur me koalicionin, Koka tha se “Shpesh herë jam ndjerë i kufizuar dhe kam thënë pse LSI-ja të bëhet pjesë e një vendimmarrje të gabuar. Jemi të prirur për të patur tolerancën, për shkak të këtij koalicioni kemi qenë edhe shumë tolerantë. Edhe unë i kam thënë Metës që nuk mund të mbajmë disa kosto që moralisht nuk mund të bëjmë. Në Durrës ka një bashki dhe arrogancë të tjeskajshme. Sot duhet të ishte Grida Duma kryetare e bashkisë Durrës, jo Vangjush Dako. Dehja nga pushteti dhe paraja i ka berë njerëzit të shkëputen nga realiteti. Ajo bandë e vogël e strukturave të policisë së durrësit po dhunon policinë e Durrësit. Policia ka shkuar në drejtim të paditur, ata njerëz kanë një detyrë dhe një funksion, të bëjnë fituese forcën e tyre politike. LSI është e rritur dhe ka dimesionet për të vetëqeverisur Shqipërinë“.

INTERVISTA E PLOTE MINISTRI KOKA I FTUAR NE STUDION E LAJMEVE ORANEWS TV

Gazetarja: Z. Koka sot ju përkujtuat 94- vjetorin e shërbimit pyjor shqiptar ku nuk munguan edhe deklaratat e ashpra referuar kryebashkiakëve. A mund të themi që shërbimi pyjor ka qenë më i mirë krahasuar me vitin e kaluar?

Ministri Koka: Ky 94 vjetor i ligjit të parë shqiptar të pyjeve e gjeti Ministrinë me kurorëzimin e një pune shumë të mirë në Parkun Kombëtar të Dajtit ku rehabilituam përreth 18 hektarë dhe sigurisht vlen të kutjohet sakrifica e shumë brezave që nga viti 1923 e më pas në kohën e komunizmit ku në vitin 51 u krijua ministria e parë e pyjeve, në 1959-ën u hap Fakulteti I Pyjeve në Institutin Bujqësor dhe kanë qenë shumë breza që kanë sakrifikuar. Unë mendoj ne sot kemi bërë një hap shumë cilësor, tashmë pyjet janë në administrim të bashkive, sigurisht që ka një ligj që duhet të respektohet nga të zgjedhurit vendorë. Ajo cfarë kam evidentuar gjatë kësaj periudhe ka qenë pikërisht papërgjegjshmëria e disa prej të zgjedhurve vendorë përsa i përket menaxhimit të pyjeve, ose do të thoja shumë prej tyre, akoma nuk kanë lexuar edhe ligjin sesi të menaxhojnë pyjet. Ligji në mënyrë të qartë specifikon numrin e punonjësve të cilët do të merren me menaxhimin e pyjeve, fondin përkatës, ngritjen e ndërmarrjeve përkatëse të cilat do të merren, qoftë për të plotësuar kërkesat e banorëve me ngrohjen me dru zjarri por nga ana tjetër edhe për të rivitalizuar dhe për të mbjellë pemë të reja nga të ardhurat e krijuara. Por shoh që janë shumë larg këtyre qëllimeve.

Gazetarja: Ku është situata më kritike?

Ministri Koka: Ligji ka parashikuar që numri i punonjësve, por qoftë edhe buxheti që ata duhet te kenë në dispozcion varet nga sipërfaqja e pyjeve. Disa bashki të cilat janë me popullatë më të vogël por kanë sipërfaqe më të madhe pyjore dhe ndoshta atje është më e ndjeshme dhe sigurisht që në ato zona nevojat për dru zjarri janë më të mëdha. Të kuptohemi që kryeisht për dru zjarri janë zonat rurale dhe zonat malore që kanë nevojë. Vlen të përmendet bashkia e Ersekës ku vazhdohet të punohet intensivisht për të krijuar ndërmarrjen pyjore. Do t’i bëja thirrje të gjithë kryetarëve të bashkive që të shohin pyjet domosdoshmërisht si një aset të vlefshëm ekonomik që ndikon drejtpërdrejt në cilësinë e jetës së qytetarëve shqiptarë.

Gazetarja: Dhe si është situata në krahasim me vitin e kaluar?

Ministri Koka: Nëse do të flasim se cfarë impakti ka dhënë moratoriumi do të thoja që ka dhënë një impakt mjaft pozitiv. Thënë më pak fjalë, ne nga një vend që eksportonte rreth 200 mijë metra kub lëndë drusore dhe 100 mijë ton qymyr druri tashmë jemi kthyer në një vend importues dhe vetëm në një peirudhë kaq të shkurtër janë importuar mbi 150 mijë metra kub lëndë drusore. Cfarë do të thotë se moratoriumi ka dhënë impaktin e vet pozitiv. Sigurisht që ka pasur raste ku Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit ka penalizuar dhe ka marrë masa administrative qoftë kjo me gjoba ku ligji parashikon gjoba relativisht të larta, deri në 5 milionë lekë të reja, por nuk është ky qëllimi. Qëllimi ynë është sensibilizimi i qytetarëve shqiptarë për tu bërë pjesë e këtij aksioni të madh për ta rikthyer Shqipërinë me sipërfaqe të gjelbërta.

Gazetarja: Ndërkohë flasim për koalicionin. Si po funksionin koalicioni, duke pasur parasysh se prej muajsh ka një tension mes dy partive, PS dhe LSI?

Ministri Koka: Është e vërtetë, tensionet në një koalicion ndoshta janë të natyrshme dhe si burim kanë mosmbajtjen e fjalës ose të premtimit nga njëra palë. Ajo që sot evidentohet është dhe unë do ta lokalizoj situatën ndoshta më shumë në qarkun e Durrësit ku shoh shumë nga strukturat e larta të Partisë Socialiste ku lajtmotivi i tyre me simpatizantë të tyre është një dhe i vetëm: “Nuk kemi kundërshtarë Partinë Demokratike por kemi kundërshtarë Lëvizjën Socialiste për Integrim”.

Dhe unë besoj se kjo nuk i shërben as të tashmes dhe as të ardhmes. Sigurisht unë nuk mendoj që është kryetari i PS-së ose kryeministri ai që nxit të tillë komunikim me strukturat nga simpatizantë, por eksponentë të caktuar ku në vetvete kanë kërkuar të involvojnë dhe punonjës të policisë dhe kjo është akoma më e rëndë e cila rrezikon të sjellë destabilitet dhe rrezikon të kemi zgjedhje jo me standarde.

Por është në fakt një gjë për t’u thënë se ndoshta mund të funksiononte kjo metodë me kreun e PD-së Oerd Bylykbashi, ose me Bashën si presion ndaj simpatizantëve të LSI-së, por nuk besoj se funksionon as me Lefter Kokën dhe as me Ilir Metën si metodologji.

Ndaj do kërkoja t’i bëja thirrje në fakt eksponentëve të policisë së shtetit të mos ikin në drejtim të paduhur. Drejtimi i duhur është të ruajnë rendin, të shohin këtë fenomen kaq të rëndë, të ndodhur në territorin shqiptar ku po bëhemi gazi i Europës me sasinë e kanabisit të mbjellë në këtë territor dhe mendoj që këto fenomene kanë bërë shpesh që të ketë pasur edhe reaksione, qoftë edhe nga zoti Manjani por është besoj më e shëndetshme t’i flasim gjërat qartë dhe drejt sesa të kërkojmë të ndërtojmë strategji e të tjera gjëra.

Detyra funksionale e policisë është që të parandalojë një krim dhe jo të mos jetë në gjendje të parandalojë dot rritjen e një bime.

Dihet cikli i rritjes së një bime; ka një cikël disamujor ku janë qindra e qindra punonjës të policisë së shtetit që paguhen nga taksapagues shqiptarë dhe nuk duhet të jenë tutorë do të thoja të ashtuquajturëve të fortë në qytete të ndryshme. Sot nuk ka të fortë.

Do të mbajnë përgjegjësi ligjore qoftë ata eksponentë të policisë të cilat tashmë janë bashkëpunëtorë të ngushtë të atyre që kultivojnë lëndë narkotike, por njëkohësisht loja që sapo ka nisur për të bërë presion dhe për ta vënë policinë e shtetit në funksion të presioneve do të marrin përgjigjen e merituar shumë shpejt.

Gazetarja: Nga njëra anë shohim asgjësim të kanabisit dhe nga ana tjetër shohim kultivim shumë të madh Si mund të kemi një parandalim që në rrënjë të fenomenit?

Ministri Koka: Unë do t’ju sillja në vëmendje rastin e avionit në qarkun e Durrësit që fatkeqësisht dhe për një rast banal do të thoja, arriti të ndalte në atë fushë të improvizuar dhe do të duhej zoti Ndoka nga salla e Parlamentit të denonconte.

Në fakt e konsideroj rast banal se ka qenë në fakt gjëja më e paparashikuar sepse ai që e dispononte atë truall nuk kishte paguar akoma për qiranë e tokës dhe në fakt në mëngjes bëri një kanal për të penguar uljen e avionit dhe në fakt piloti me të drejtë pasi kishte bërë ndoshta disa ulje të suksesshme në rastin në fjalë dështoi dhe ky qe fakti që ne e kapëm por unë nuk kam dëgjuar rast, përvec qytetarëve durrsakë të cilët më kanë thënë që ka pasur disa fluturime nuk ka dëgjuar ndonjë rast tjetër përvecse ky, që nuk është se e kapëm ne, por ai ra vetë dhe ne shkuam dhe e gjetëm, për ta ndihmuar në fakt.

Gazetarja: Ju e thatë pak më parë që situata ka bërë që edhe vetë zoti Manjani ka thënë që duhet t i themi jo hashashit dhe se zoti Meta ka të gjithë potencialin për të qenë kryeministër. A do të thotë kjo LSI do të kërkojë kryeministrin në negociata?

Ministri Koka: z. Meta do ti bindet vullnetit të qytetarëve shqiptarë, por ajo që unë them sot me bindje LSI tashmë është një forcë konkurruese dhe sigurisht 18 qershori do të jetë data kur dhe shqiptarët dhe vetë LSI do të kuptojë dimensionin e saj.

Nëse LSI do të jetë forca fituese kushtetuta e parashikon që do të jetë ajo forcë që do të bëjë krijimin e qeverisë. Por e përsëris, Meta do ti bindet vullnetit të qytetarëve shqiptarë.

Gazetarja: Ndërkohë zoti Meta, Kryetari i Kuvendit ka kërkukar mbledhjen e Këshillit të Sigurisë. Mori edhe përgjigje pozitive nga ana e Presidentit, patëm një reagim nga ministri Tahiri ndëkohë edhe deklarata të forta nga z. Vasili. A mund të themi se ka një krizë të thelluar në koalicionin qeverisës dhe që rrezikohetnga ana tjetër futja në koalicionin në zgjedhjet e 2017?

Ministri Koka: Unë s’do ta konsideroja thjesht dhe vetëm një krizë. Nëse koalicioni brenda tij nuk do të funksionojë si i atillë do të bëhemi shpesh dhe palë dhe do të ndihmojmë njëri-tjetrin qoftë edhe për të gabuar.

Në rastin në fjalë po diskutojmë për një fenomen, pra fenomenin kanabis është bërë një fenomen kombëtar. Dhe nëse u themi shqiptarëve se po bëjmë një punë të suksesshme unë besoj kërkojmë t’i fyejmë se realiteti është i prekshëm. Realiteti nuk është vetëm ai që një ministër apo cdokush mund të komunikojë nëpërmjet ekrani të televizorit. Realiteti është atje në terren.

E gjithë zona e Durrësit, nga Qafshtama në malet e Krujës kanë qenë të mbjella me kanabis.

Dhe sigurisht të mbjellësh kanabis në sipërfaqe të tëra në një cikël tremujor kërkon punonjës për vaditje, kërkon punonjës për prashitje, dhe nuk e di por në çdo rast nëse keni parë të tjera filmime në disa pemë në një lartësi dy metra ka pasur ndërhyrje nga forcat e policisë me të njëjtin format dhe shoë. Realiteti është i thjeshtë.

Në Shqipëri nuk duhet të ketë dhe nëse ka, ka bashkëpunëtorë me ata të cilët e kultivojnë. Nuk janë fshatarët që shkojnë dhe punojnë për të mbijetuar, Janë disa njerëz që kanë lidhjet e tyre, kanë organizimin e tyre, dhe po ju garantoj kjo absolutisht vjen, të paktën për rastin e Durrësit, ku ka një nepotizëm me një organizatë bashkëpunimi me njerëz të cilët bëjnë këtë aktivitet të paligjshëm.

Dhe cfarë ndodh sot? Këta njerëz tashëm të errësuar qoftë nga të ardhurat qoftë nga pushteti kanë vetëm një lajtmotiv: Si do të mundemi dot të vazhdojmë e të qëndrojmë në këtë pushtet?

Dhe është emergjente ndërhyrja.

Kërkohet domosdoshmërisht një komision vlerësimi për të parë se çfarë ndodh në qytet. Unë vij nga qyteti i Durrësit dhe sigurisht kuptoj edhe mentalitetin e tij. Durrësi sot është një qytet i heshtur dhe është një qytet i heshtur që nuk po mundet dot të dalë nga zgjedha e krimit, nuk po mundet dot të dalë nga ajo dhunë policeske dhe është një qytet që po hesht.

Jam i bindur që në 18 qershor do të dinë të votojnë dhe të clirohen nga kjo që po ndodh.

Ky është një realitet i hidhur në Durrës. Kemi dëgjuar shumë ngjarje. Në qendër të Durrësit, ku është me të vërtetë një katrahurë në trafik nëse ndodh një krim janë rrugët e hapura. Pra dikush njofton policinë që të hapen rrugët dhe të kalojë makina e cila vret apo bën një ngjarje tjetër dhe kjo është një gjë që të trishton dhe nuk ka funksionim.

Nëse je një anëtar kabineti ti nuk mundesh dot të komunikosh me një drejtor policie edhe nëse sheh një ngjarje të rëndë thjesht dhe vetëm si qytetar. Mund të marrësh vetëm numrin 119 sepse konsiderohen si monopol, si djem që janë në funksion të dikujt, por kjo nuk është kjo policia që i shërben shqiptarëve. Policia e Shtetit është ajo që realisht lufton fenomenin, e parandalon fenomenin me fakte dhe nuk ka nevojë të flasim më nëpër ekrane. Cdo gjë që bëjmë vecse fyejmë qytetarët Sot ka ardhur dita për të thënë mjaft më.

Dhe fakti i të qenit në koalicion sigurisht ka patur disa gjëra vendime të marra që kemi ndihmuar njëri-tjetrin sidomos në reformën në drejtësi.

Por nga ana tjetër shpesh herë jam ndjerë i kufizuar dhe kam thënë:”Pse LSI të bëhet pjesë e një vendimmarrje të gabuar” Ne jemi pjesë e qeverisjes dhe të kuptohemi si në cdo vend, roli i liderit të një qeverie është shumë më i madh. Kjo në fakt është edhe një filozofi e zotit Meta. Ne jemi të prirur për të patur tolerancën në plan të parë, pikërisht për shkak të këtij koalicioni kemi kërkuar të jemi dhe tolerantë jashtë atyre limiteve njerëzore.

Kjo në fakt jo për të fajësuar zotin Meta, disa kolegë kanë qenë shpesh kritikë me të dhe në mbledhjet që kemi pasur, edhe unë personalisht i kam thënë që nuk mund të mbajmë disa kosto që moralisht nuk duhet ti bëjmë.

Sic ndodhi në rastin e Durrësit, ku ka një bashki, ka një arrogancë të tejskajshme.

Ne i dhamë 18 mijë vota atij koalicioni në zgjedhjet vendore dhe ka qenë pikërisht zoti \Meta me të cilin kemi bërë bisedë të drejtpërdrejtë dhe është thënë në mbledhjen e kryesisë në qarkun e Durrësit: Lefter Koka ti rrezikon edhe postin e ministrit nëse LSI nuk e voton 100% kandidatin e aleancës.

Dhe faktet ishin këto. Dhe c’na ndodhi?

Na ndodhi ku në Lezhë patëm tradhëtira nga më të habitshme, na ndodhi që në Pogradec patëm tradhëtira nga më të habitshme dhe nuk morëm një faleminderit për qarqet që dhamë kontribut.

Sot duhet të ishte Grida Duma në krye të Bashkisë durrës dhe jo Vangjush Dako. A ka mundësi të kalojë kaq kohë e të mos takohes dot me Kryetarin e Bashkisë? A ka mundësi që të ndodh që ky Kryetar Bashkie mos të dëgjojë asnjë këshilltar kur hartohet një buxnhet për të pyetur si e mendon?

Gjërat janë të qarta në Durrës, mjafton të dish të dëgjosh! Nuk duhet të tregosh forcë e arrogancë se ke pushtetin. Durrësi ka përmbytje, Durrësi është rrënuar, Durrësi ka një bregdet të mrekullueshëm, I cili vazhdon të shkatërrohet. Po c’kishim ne nevojë të bënim një projekt betoni te Torra e cila është vepërt arkeologjike , sinjifikim I Durrësit e dikush mendon se duhet të bëjë një tendë 60 me 40 për të bërë hije qytetarëve me 6 milionë Euro. Është shifër shumë e madhe në funksion të pasioneve disa njerëzve, nën pasionin e arkitektëve aventurierë. Ajo nuk është vepër inxhinierike që do e bëjë Durrësin qytetin evropian. Durrësi ka nevojë për rivitalizimin e vlerave arkeologjike nëse rivitalizohet bregdeti.

Pra 30 milionë dollarë, që është Buxheti durrësit nuk mund të shkojnë për rivitalizimin e fasadeve dhe për beton.apo sheshi qëndror! A e dini se në periudhën e ngricave 400 qytetarë kanë shkuar me frakturë në spitalin e Durrës? Po të vesh ato pllaka vetëm se të pëlqejnë ngjyra dhe llustra. Vetëm me qenë i cmendur! Po aty do kalojnë dhe fëmijë dhe të moshuar.

Në politikë shpesh qoftë qëndrore apo atë vendore është mirë të dëgjosh se të flasësh. Po ajo që unë sot shoh është dehja nga pushteti po ndoshta dhe nga paraja i ka bërë njërëzit (pushtetarët) të jenë arrogantë dhe të shkëputen nga realiteti.

Një pjesë e tyre dhe po e cilësoj, por do e lokalizoj për qytetin e Durrësit është një fenomen. Të jeni të bindur se ajo bandë e vogël e strukturave të Policisë së Durrësit po dhunojnë policë të ndershëm në Durrës . A e kupton c’ndodh me një punonjës policie që ka një karrierrë brilante përpara, të ketë mbi kokë një shef që mund ta dhunojë, të ketë mbi krye dikë që ka frikë se po vjen dita e zgjedhjeve , se titullari do i imponojë vullnetin e tij të b ëjë me cdo kusht e cdo formë fituese partinë e tij. E kur titullari të godasë aleatin e të bëjë skenare sit a godasin

Unë i bëj thirrje policisë së Shtetit Shqiptar të shmangen, pavarësisht se unë po flas për policinë e Durrësit që dua ta nxjerr në pah

Gazetarja: Kush po I bën këto skenare?

Ministri Koka: Ua thashë ka eksponentë të Policisë në Qarkun e Durrësit, ka një rrjet nepotik, që kanë marrë detyrat resepktive, jo atë për të ruajtur rendin të kuptohemi. Pra Policia sot në Durrës është në drejtim të paditur, ata vetë nuk janë në drejtim të ditur. Këta njerëz kanë vetëm një detyrë funksion te bëjnë fituese forcën e tyre politike për të mbajtur pozicionet që kanë dhe për tua shpërblyer atyre që i kanë vënë

Kërkoj ta theksoj këtu nuk friksohet as Lefter Koka as Ilir Meta. Une e kam karrierën time politike! Dikur kam pasur kundërshtar dhe Sali Berishën dhe Edi Ramën kur isha kryetar bashkie! Dhe në 2007 unë dhashë kontributin tim të zgjidhej Vangjush Dako. Sot është totalisht e pahijshme të ndodhë ky lloj presioni apo këto mekanizma të funksionojnë në një aleancë. Kjo s’është më aleancë!

Ndaj për të thënë cdo behet nesër me aleancën? Sigurisht do e diskutojnë e vendosin forumet e LSI, por unë personalisht do të jap mendimin tim personal JO. LSI sot ka potencialin dhe shifrat e dimensionet e saj për ta vetëqeverisur Shqipërinë

Gazetarja: A i keni diskutuar me aleatin tuaj këto që po deklaroni?

Ministri Koka: Unë jo drejtpërdrejtë por cështjet së brendshmi i kam diskutuar. Unë kam qenë gjithmonë po kaq kritik , madje dhe për rast personal dhe absurd, ndaj për papërgjegjshmërtinë e Policisë së Shtetit, me Ministrin e Brendshëm dhe Kryeministrin. Kam pasur komunikim zyrtar me Policinë e Shtetit ku Kreun e saj gjej rastin ta falenderoj për mënyrën e komunikimit e masat e marra. Por pati një mungesë profesionalizmi, një deklaratë kur sipas tyre Policia Shtetit mund të ndalojë apo shoqërojë cdokënd pa pasur asnjë dyshim! Ky është një dhunim i të drejtave të njeriut dhe një tagër shumë i madh që merr një individ.

Ne kemi pasur raste kur njerëz te veshur me uniforme e kanë rrembyer apo shkojnë dhe individë civilë e kërkojnë të ndëryhyjnë. Pra këtu s’janë më gjërat e paorganizuara. Në asnjë mënyrë nuk dua ti vë gishtin Policisë së Shtetit apo të përgjithësoj. Ajo që unë shoh sot janë eksponentë të caktuar, të ardhur nga qytete të caktuara për të drejtuar Policinë e Shtetit, pa asnjë lidhje me Policinë, janë mjeshtra për punët që ata dinë të mirëadministrojnë e kjo jam i bindur se do sjellin zgjedhje të deformuara

Gazetarja: A është në dijeni PS për këta eksponentë?

Ministri Koka: Unë jam I bindur që Kryeministri Shqiptar është I dezinformuar. NDoshta do e ketë kohën e nevojshme për të ndërhyrë e marrë masat e nevojshme , për cfarë po ndodh në vend aq më shumë për Qytetin e Durrësit

Gazetarja: Në këtë situatë a duhet LSI të marrë një vendim?

Ministri Koka:Sic e thashë më parë, janë forumet që do e marrin vendimin. Unë bëj pjesë te ata njerëz që qysh në 2009 që ne qeverisnim me PD, por skam kursyer asnjëherë kritikën time. Por më duhet të theksoj se nëse forumet vendosin ndryshe nga ajo që unë mendoj, absolutisht unë do të vazhdoj të kontribouj Brenda LSI

Gazetarja: Kur thoni zgjedhjet në rrezik nga këto eksponentë, për cfarë kanosje flisni?

Ministri Koka: Edhe nëse I kthehemi të kaluarës në përgjithësi zgjedhjet janë cënuar kur Policia e Shteti është vënë në shëtrbim të një forcë politike. Ajo që sot po shohim është që Policia po evidenton në mënyrë të strukturuar eksponentë të kundërshtarëve politikë. Ajo që më habit është që kundërshtarët e PS qenkërkemi ne. nëse shkon Vangjush Dako në takim me struktura të PS dhe thotë “Lëreni PD , PD ka marrë fund , kundërshtar kemi LSI” unë besoj kjo është e rëndë.

Gazetarja: Bëhet fjalë për vjedhje vote?

Ministri Koka: Gjithshka mund të ndodhë! Unë nuk besoj që mund të ndodhë se ne kemi strukturat tona, numërues përfaqësues, por flasim për eksponentë të caktuar që mund të vënë në dispozicion Policinë e Shtetit për forcën e tij politike. Ne kemi paguar kosto të mëdha nga 1996 pikërisht nga kjo gjë dhe e kthen Shqipërinë pas në kohë, me këtë fenomen te rikthyer në 2017

Gazetarja: Deklarata e z. Dako kur është bërë?

Ministri Koka: Këto janë informacione të marra nga përfaqësues të PS apo policisë së shtetit, të revoltuar nga kjo situatë. Absolutisht këto gjera fliten! 2 aleatë kundra njëri tjetrit, si mund të shkojnë kështu në këtë situatë në koalicion për zgjedhje. LSI duhet të vendosë e të marrë një vendim të caktuar

Gazetarja: A do e kryesoni ju fushatën në Durrës për LSi?

Ministri Koka:Unë do jem një nga kontribuesit kryesor për LSI në Durrës. Kryesoj apo jo listën kjo është pa rëndësi. Kam 8 vite që jam kontributin e angazhimin tim e ndihem I lumtur që ky angazhim ka dhënë frytet e saj. Ne patëm një rezultat spektakolar në zgjedhjet vendore të 2015, kjo më gëzon pa masë. Sot LSI është në të tjera nivele, jam I bindur se ky rezultat do jetë edhe më I lartë në qershor 2017

Gazetarja: Qarkullojnë lajme se z. Meta do kryesojë listën e Durrësit? E konfirmoni?

Ministri Koka:Unë ishte kënaqësi të jetë z. Meta në durrës. Është një aset i shtuar, do të ketë mundësi të njohë nga afër gjithë anëtarët e simpatizantët, përkushtimin e tyre. Punën e vyer të të rinjve në Durrës , që janë të mrekullueshëm e të devotshëm dhe kanë dhënë tjetër fytyrë LSI në DUrrës

Gazetarja: E fundit, A është e gatshme të hyjë LSi e vetme në zgjedhje? Po përgatitet për të drejtuar një pol të tretë?

Ministri Koka: LSI kandidoi e vetme në 2009, kur më duhet ta sjell në vemendje , kur 2 forcat e mëdha politike patën shumnë energji për ta luftuar Ilir Metën. Dhe ai mori vendimin për të hyrë I vetëm. Pra e përjashtoj idenë a është e gatshme. Ne do të shohim aleancën që u shërben me shumë qytetarëve shqiptare.

Por unë e kam pyetur dhe z. Meta direkt. Cfarë ndodh kur rastet e një aleancë dështojnë!? Pra nëse kishim një partneritet parazgjedhore në 2013 e qëndrimet ndryshuan direkt pas marrjes së qeverisë , pra gjërat sjanë më aq të bukura. Po e njëjta situatë në 2015 në situatën e zgjedhjeve vendore. Nëse strukturat do mëndojne se kjo është për LSI e dobishme unë do ju bindem strukturave. Por mua nuk më duket kështu! LSI duhet të tregojë forcën e saj, të qeverisë vendin e tu jap shqiptarëve atë cka meritojnë

* * *