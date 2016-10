Kaos në “Elbasan Arena”, nis dhe mbyllet me dhunë Partizani-Skënderbeu

Ka degraduar në dhunë ndeshja kryesore e javës së 9 të Superligës mes Skëndërbeut kryesues dhe Partizanit ndjekës.

Më pas ndeshja është zhvilluar normalisht me raste të kontestueshme herë pas here nga tifozeria. Dalja me kartonin e kuq e futbollistit të Partizanit, Kalari, në minutën e 60-të shtoi tensionin tek tifozeria kryeqytetase e cila shpërthen me një tjetër rast, në fund të ndeshjes.

Pas një kundërsulmi të Partizanit që ndërpritet nga Vangjeli që gjithashtu del me karton të kuq. Ndërprerja e lojës ka sjell momente dhune tek tifozeria e Partizanit.

Nga reagimi i policisë me forcë e me shkopa gome ka patur disa tifozë të lënduar. Atyre i është dhënë ndihma e parë nga mjekët e Partizanit dhe të ambulancës që ishte e pranishme në “Elbasan Arena”.

Sa i përket rezultatit sportiv që fatkeqësisht doli i fundit në radhë për shkak të këtyre ngjarjeve, gjithçka përfundoi 0-0 dhe me pikën e marrë asgjë nuk ndryshon në klasifikimin e përgjithshëm që e kryeson Skëndërbeu me 2 pikë më shumë se Partizani.

/ Top Channel