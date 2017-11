Basha: Keqardhje dhe revoltë për helmimin e nxënësve në Bulqizë

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka shprehur keqardhjen për gjendjen e krijuar në Bulqizë, ku si pasojë e rrjedhjes së gazit 60 nxënës kanë mbetur të asfiksuar, si dhe ka ofruar mbështetjen e PD për rastin në fjalë.

Kreu i PD shprehet se investimet në shkolla nuk mund të bëhen pjesë e babëzisë qeveritare qendrore apo lokale.

Postimi i plotë i Bashës në Facebook:

“Po ndjek nga afer gjendjen e nxenesve te gjimnazit te Shupenzes, te asfiksuar ne oren e mesimit nga gazi karbonik. Duke ju uruar sherim sa me te shpejte te rinjve qe po marrin mjekim ne Bulqize dhe Peshkopi si dhe per nxenesen e sjelle ne Tirane ne gjendje me kritike se te tjeret, shpreh keqardhjen dhe revolten per ​pasigurine e ambjenteve qe vene ne rrezik shendetin e nxenesve ne shkolla. Investimet ne shkolla nuk mund te behen pjese e babezise qeveritare qendrore apo lokale. Deputeti i Partise Demokratike, Xhemal Gjunkshi, ndodhet ne Diber per te qene prane nxeneseve dhe familjareve te tyre dhe per te marre informacion te detajuar mbi pergjegjesit e asfiksimit te 60 nxenesve te Shupenzes”.