Horoskopi, raporti i 12 shenjave me blerjet

Jeni xhymert si një binjak i vërtetë apo intolerat si bricjapi? Zodiaku gjithashtu ju tregon edhe se si të bëni blerje. Është interesante të vëzhgojmë se si sillemi kur shkojmë për shopping. Ka njerëz që duan të kalojnë gjithë kohën e tyre në dyqane, të tjerët që shkojnë vetëm kur bëhet e domosdoshme dhe të tjerë që duan të blejnë kaq shumë gjëra pa shpenzuar një qindarkë. Bazuar në shenjën tonë të zodiakut, ne mund të zbulojmë se çfarë qëndrimi kemi ndaj blerjeve. Duke parë yjet, Horoskopi na bën të zbulojmë diçka më shumë rreth nesh dhe të tjerëve.

DASHI – për ju shopping, në afat të gjatë, mund të jetë e mërzitshme. Nuk të pëlqen të kalosh kohën nëpër dyqane, dhe e humb shpejt durimin nëse nuk gjen rroba në madhësinë tënde, ose kur shkon në një dyqan dhe kanë mbaruar ato që doje të blije. Shikon të gjitha dyqanet në qytetin tënd derisa të gjesh atë që ke pasur në mendje: arritja e qëllimit tuaj, edhe nëse është për të blerë një artikull të veçantë, është gjëja më e rëndësishme dhe elementi “sfidë” shërben për t’ju motivuar.

DEMI – Ju zakonisht jeni një person konservator dhe nuk ju pëlqen të shpenzoni paratë tuaja për gjëra të padobishme dhe kalimtare. E keni zakon që të plotësoni me shopping çdo mangësi afektive. Nëse mendon se nuk merr shumë vëmendje nga të tjerët, ose nëse je i trishtuar, përqendrohu tek një ushqim i rrallë, i çmuar dhe i shijshëm, ose blej një veshje të kushtueshme dhe të rehatshme. Për ju, komoditeti është i shenjtë, edhe nëse nuk heq dorë, ju jeni gjithashtu në gjendje të shpenzoni shumë para.

BINJAKËT – Dikush duhet të të mësojë se paratë nuk janë kikirikë dhe se duhet të jeni pak më të kujdesshëm në shpenzimet tuaja, sidomos kur gjendeni në krizë ekonomike. Megjithatë, e ke shumë të vështirë të përballosh tundimet e blerjeve: ndoshta mund të heqësh dorë nga blerja e një sendi të shtrenjtë, por mund të blesh dhjetë dhe të gjitha bashkë tejkalojnë sasinë e asaj që hoqët. Strategjitë e marketingut të shitësve më të zgjuar kanë një efekt të plotë mbi ju. Kujdes!

GAFORRJA – Ju jeni një person bujar dhe romantik. Për ty të bësh shopping, do të thotë t’u blesh diçka njerëve që i do (dhe ti e do të gjithë familjen). Të pëlqen të kesh ndonjë veshje firmato, sepse të ndihmon të marrësh më shumë siguri. Hyrja në dyqane luksoze ju bën të ndiheni të rëndësishëm, megjithëse vetëm disa minuta. Nëse nuk mund të përballosh shpenzime shumë të larta, mos u frikësoni dhe mos u ankoni: mund të bëni pazar me nënën tuaj!

LUANI – Blerja është padyshim një nga hobet tuaja të preferuara. Ju pëlqen të dukeni dhe sapo hyn në dyqan, urdhrat ju frikësojnë sepse e vendosni dyqanin me kokë poshtë në mënyrë që të gjeni atë që dëshironi. Nuk ke një kufi

për shpenzimet, sidomos nëse bëhet fjalë për sende të ndritshme apo stoli, bizhuteri dhe sende të rralla që nuk mund të gjenden kudo. Ju shpesh doni të vizitoni dyqanet e artit ose të bleni gjëra antike për të dekoruar shtëpinë tuaj të kushtueshme.

VIRGJËRESHA – Para se të blini, duhet të bëni të gjitha llogaritë tuaja për të kuptuar se çfarë lloj shpenzimesh mund të përballoni dhe të zgjidhni formën më të përshtatshme të pagesës për rastin tuaj. Për ju është pothuajse e pamundur, të kapni para dhe i bëni shpenzimet tuaja me kujdes ekstrem. Je në dijeni për të gjitha uljet dhe ofertat në qytetin tënd. Ka vetëm një sektor që ti e lejon veten të shkosh dhe ai është mjeku: farmacitë janë me siguri ndër përfitueset më të mira të shpenzimeve tuaja të çmendura.

PESHORJA – për ju, të bësh shopping, ka të bëjë në thelb me blerjen e gjërave për të nxjerrë në pah bukurinë tuaj. Parfumeritë ju tërheqin si magnete dhe ata mund t’ju bëjnë të shpenzoni më shumë se një person mund ta imagjinojë. Adhuron të harxhosh kohë nëpër dyqane duke u përpjekur të provosh rroba të llojeve të ndryshme dhe duke u humbur në pavendosmërinë tuaj në lidhje me blerjen e një veshjeje. Je një person i besueshëm që të gjithë e zgjedhin për të bërë pazar.

AKREPI – kur shkon për shopping do doje të blije gjithçka që të pëlqen, por në të njëjtën kohë nuk do të shpenzosh asnjë qindarkë dhe do të gjesh ndonjë dredhi për të marrë atë që do falas. Zakonisht iu pëlqejnë gjërat që njerëzit e tjerë nuk do t’i shihnin me sy, dhe rrallë të ndodh që të jetë mbaruar modeli apo ngjyra juaj. Kur mendoni se diçka është më shumë se vlera që mendoni ju, provoni ta përdorni artin tuaj bindës për të marrë një zbritje.

SHIGJETARI – pazari për ju është kohë argëtimi dhe nuk do të marrësh me vete njerëz që janë stresues dhe krijojnë panik. Të pëlqen të shihesh në pasqyrat e dyqaneve dhe ndonjëherë provon veshje thjesht për të argëtuar njerëzit që të shoqërojnë. Ju gjithashtu iu pëlqen t’i surprizoni të tjerët me dhurata të papritura, të blera në moment. Dhe edhe pse askush nuk e kupton, ju e dini sa para keni për blerjet tuaja (dhe pastaj është dhe karta e kreditit!).

BRICJAPI – Blerja për ju mund të konsiderohet si një torturë e vërtetë. Për ju, shopping duhet të bëhet vetëm për gjëra thelbësore, që është, të gjitha ato gjëra që mund ta bëjnë ambientin tuaj të punës më të rehatshëm. Gjithmonë blini në dyqane të njëjta , të cilat janë mjaft klasike dhe tradicionale gjithashtu. Mendon që të vendosësh ekuilibrin, mund të jetë zgjidhja më e mençur për të plotësuar nevojat e lookut tuaj. Pas kaq shumë lodhjeje në punë, pse të mos i lejoni vetes një dhuratë herë pas here?

UJORI – Sipas vizionit tuaj alternativ të jetës, shopping është një aktivitet që mund të shmanget. Për ju është e paimagjinueshme të humbni kohën tuaj në rresht për të paguar për diçka që, nëse e mendoni mirë, ju gjithashtu mund të bëni edhe pa të. Ju preferoni të shpenzoni paratë tuaja për shkaqe të tjera, të cilat shpesh nuk çojnë në grumbullimin e ndonjë materiali. Kur doni të kënaqni veten, preferoni dyqanet dhe markat e barabarta, të cilët ndoshta ishin pjesë e të ardhurave të bamirësisë.

PESHQIT – Ju jeni personi tipik që shkon në pazar për të blerë diçka në veçanti dhe vjen në shtëpi me kaq shumë gjëra të tjera që nuk kanë të bëjnë me këtë. Nëse harroni atë që donit të blinit, ndoshta nuk ishte aq e nevojshme siç thonit. Të pëlqen gjithashtu të humbasësh në qendra tregtare, dhe ndonjëherë do të shpëtosh nga ata që të bëjnë propozime blerjesh jo shumë të favorshme. Kujtohuni gjithmonë që të llogarisni pjesën e parave të mbetura kur jeni tek arka e çdo dyqani!