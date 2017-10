Sot e përcollën në banesën e fundit Adelajdën, mjekja ngre dyshime

Ç’po ndodh realisht? Si ka mundësi që një mjeke e specializuar Teuta Kamberi Alizoti hedh një tjetër version për vdekjen e gazetares së njohur Xhamani? Pas vdekjes së gazetares Adelajda Xhamani, mjekja Teuta Kamberi Alizoti ka bërë një reagim në faqen e saj në Facebook, ku hedh dyshime për vdekjen e saj. Doktoresha hedh poshte versionin për vdekje nga ataku kardiak apo nga epilepsia. Sipas saj, “ajo vajzë kishte shumë për të thënë, por nuk e lanë ta thoshte…”. Deri më tani policia nuk ka nxjerr një version zyrtar të vdekjes së 31-vjecares.

Dje mediat jepnin online se Adelajda Xhamani ka marrë në telefon para vdekjes një shoqe të saj duke i thënë se “nuk po mbushet me frymë..”. Ndërsa policia publikoi një komunikatë as mish e as peshk. Realisht ç’po ndodh, pasi ajo sapo është ndarë nga kjo jetë e ku sot e kanë përcjellë për në banesën e fundit. Si ka mundësi, çfarë i ka ndodhur Adelajda Xhamanit? A ka raport mjeko-ligjor? Mjekja shkruan sot se nuk ka lidhje me atakun kardiak apo epilepsinë, siç u tha. Ajo shton se ” shikoni se mos dikush tjetër ka qenë shkaktar…”. Dhe si për ta futur në një vorbull të tmerrshme gjithçka ndodhur ajo shton se “Per mua ajo vajze kishte shume per te thene, por nuk e lane ta thoshte…”. Çfarë di mjekja dhe nuk e thotë? Kush është ai “dikushi”?!

Pse ia bëni edhe më të rëndë zemrën familjes së Adelajdës? Pse ia rëndoni zinë?

Pas kësaj ku statusi i mjekes së saj ka marrë dhenë nëpër media online do të ishte urgjent nga policia e prokuroria hetimi i kësaj ngjarje. Urgjent! Ose duhet vizituar mjekja.

Më poshtë reagimi i plotë i mjekes.

Statusi i plotë

Pallavrat e mediave..ka qene epileptike..?!

E para nuk e kam egzaminuar kurre per 25 vjet…

por edhe sikur…

pastaj…c’fare lidhje ka me atakun kardiak?!

Ta zeme se ka qene me epilepsi dhe eshte futur ne status epileptik..

do te kishte shenja goditje duke u perplasur me orendite perqark..duke qene vetem..

Shikoni se mos dikush tjeter ka qene shkaktar..

Ajo jetonte vetem..dhe policia tha nuk kishte shenja goditje..

Ku ishte mjeku ligjor..te vdesesh nga epilepsia eshte e pamundur te mos lesh gjurme…si psh urinim te pavullnetshen..kafshim te gjuhes..trauma..etj..

ky ne konteksin e nje statusi epileptik..

sipas jush…

Per mua ajo vajze kishte shume per te thene.

por nuk e lane ta thoshte…