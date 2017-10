Kompania e Energjitike e Norvegjisë nënshkruan marrëveshje me $ 4 miliardë me Iranin

Ky veprim vjen vetëm pak ditë pasi Donald Trump nuk pranoi të vërtetonte përputhjen e Teheranit me marrëveshjen bërthamore dhe bëri thirrje për më shumë sanksione kundër vendit.

Kete javë , Saga Energy, një kompani diellore norvegjeze dhe zhvilluesit e energjisë së Amin të Iranit nënshkruan një marrëveshje investimi prej 4 miliard dollarësh për të instaluar dy gigawatt të paneleve diellore në shkretëtirat e vendit, sipas një raporti të publikuar nga Televizioni iranian i shtypit. Projekti do të financohet nga një konsorcium i investitorëve privatë dhe shtetërorë evropianë.

Ne shpresojmë që të ndërtojmë një fabrikë në Iran për të ndërtuar panelet në mënyrë që edhe ne të gjenerojmë vende pune,tha shefi i Zhvillimit të Sagës Gaute Steinkopf, raporton Sputniknews.

“Norvegjia është plotësisht e angazhuar në JCPOA (Plani i Përbashkët i Përbashkët i Veprimit) dhe kjo është dëshmi se ne kemi marrë hapjen shumë seriozisht dhe do të shohim më shumë investime shumë shpejt”, tha gjatë ceremonisë së nënshkrimit ambasadori i Norvegjisë në Teheran Lars Nordrum.

Marrëveshja vjen vetëm disa ditë pasi Presidenti i SHBA Trump nuk pranoi të vërtetonte përputhshmërinë e Iranit me JCPOA. Të premten, ai mbajti një fjalim ku i dha Kongresit të SH.B.A.-së 60 ditë për të vendosur nëse do të vendosnin sanksione ekonomike në Teheran të cilat ishin hequr nën marrëveshjen bërthamore. Udhëheqësi i SHBA, megjithatë, nuk e tërhoqi Uashingtonin nga marrëveshja, e cila u ndërmjetësua në vitin 2015 nga anëtarët e grupit P5 + 1.

Pas njoftimit të Trump, shefi i politikës së jashtme të BE Federica Mogherini ka thënë se BE, e cila ishte gjithashtu pjesë e marrëveshjes, mbetet e angazhuar ndaj marrëveshjes, ndërsa ministri i jashtëm gjerman Sigmar Gabriel ka thënë se Berlini do të përpiqet të bindë Kongresin e SHBA për të mbajtur marreveshje.

“Dua të falënderoj Norvegjinë, e cila ka qenë gjithmonë një nga miqtë më të mirë të Iranit, për këtë mundësi emocionuese”, tha Said Zakeri, kreu i çështjeve ndërkombëtare në Zhvilluesit e Energjisë Amin të Iranit.Ndërkohë, presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë se “aleatët tradicionalë të Uashingtonit po mbajnë anën e Teheranit për marrëveshjen bërthamore”, kujton Televizioni Press.

JCPOA u nënshkrua në 2015 midis Teheranit, pesë fuqitë e Këshillit të Sigurimit (Rusia, Kina, Franca, SHBA dhe Britania e Madhe) dhe Gjermania dhe BE.

Pas njoftimit të Donald Trump, shumë anëtarë të marrëveshjes deklaruan se besojnë që Irani është në përputhje të plotë me marrëveshjen.