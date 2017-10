Vasili: Ka dosje të tjera për lidhjet me krimin. Rama duhet të iki një orë e më parë

Kryetari i grupit parlamentar i lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili i ftuar në studion e Fax News është shprehur se për të parandaluar këtë situatë në të cilën është përfshirë vendi do të përdoren forma nga më të larmishmet.

“Këto ditë u njohëm me material vertet tronditese që na dëshmon se dhe zgjedhjet e 25-qershorit, janë zgjedhe të dhunuara. Unë e kam deklauar që një ditë pas zgjedhjeve në 27-qershor që këto ishin zgjedhjet më të shkatruar tani ekemi të konfirmuar se si krimi ka qenë njësh me politikën dhe me problmet e medha te trafikimt. Ne kemi përpara një problem shume të rëndë që fajtor është vet Edi Rama se ka njohur situatën dhe e ka përdorur situatën për qëllimet e tij dhe të kriminelëve.

Mënyra se si duhet të largohet kjo e keqe do të arrihet të bashkohen me këtë çështje, mund te pyesin për protestat, do të këtë protesta në kohën e duhur, do të ketë një sensibilizim të opinionit publik. Për të hequr sa më parë këtë njëri sepse shoqëria është tronditur, format që do të përdorim do të jenë nga më të larmishmet.

Ka disa dretues pa asnjë lloj identiteti, edhe në mos qofshin përdorues. Ndonjë prej tyre është dhe i sinqertë, ish-kryeministri Majko, thotë se atje ku nuk u ul me kriminelët nuk mori vota, kjo do të thotë se janë pa identitet. Për shkëputjen e krimit nga politike do të ndërmarrim nisma të katrakterit ligjor, politikë dhe moral. Shembulli më i mirë i largimit të këtij kryeministri të inkriminuar, dhe Rama me këtë ministrin flisnin më shumë për vetingun, këta do bënin vetingun, këta që qan dynjanë për vetingun, ja vetingu, këta do bënin vetingun!?.

Ky kryeministër minimum duhet të japë dorëheqjen, ky ka kërkuar dorëheqjen e Berishës, ka pasur një standart moral, ku e ka moralin. Minimumi është largimi i tij, ka pasur keryeministra që janë larguar për plagjiaturë, ky rezulton i lidhur me krimin, ku e ka moralin. 20 milionë thoshin aty nuk i dalin për fushatë. U hodhën aq shumë para sa tronditën kursin valutorë. Krimi dhe qeverisja është bërë njësh, edhe në fushatë elektorale thirrja ka qenë që të bënin vota. Dosje të tjera. Të tjera gjëra të tjera do të pasojnë, do të ketë akoma ngjarje të tjera që do ta pasojnë këtë. Këta e kanë bërë Shqipërinë narko-republikë. Faktori ndërkombëtar nuk do të jetë tolerant. Shqipëria nuk është vend i izoluar por ka marrëdhënie të rëndësishme me partnerët, ata nuk mund ta lënë që të jetë vatër e drogës dhe për këtë do të ketë reagim të fortë”.