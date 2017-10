Ambasadori amerikan Lu ha me symbyllur….

Stafi i ambasadës Amerikane në Tiranë ka shpërndarë sot një video, që do ta bënte krenar cdo shqiptar.

“Bëhet fjalë për një video ku vetë ambasadori Donald Lu së bashku me stafin e ambasadës janë vënë në provë për të dhënë mendimet e tyre rreth disa gatimeve tradicionale shqiptare, por pa i parë me sy ato.

Sigurisht që për çdo gatim kanë dhënën vlerësimin maksimal. Nuk kishte si të ndodhte ndryshe edhe me një pjatë me patëllaxhanë të mbushur…

“See what happened when Ambassador Lu and the Embassy’s American staff members tried to guess traditional Albanian dishes! Second dish: stuffed eggplant! Thank you to Alan John for the suggestion! (Shihni çfarë ndodhi kur Ambasadori Lu dhe stafi amerikan i Ambasadës provuan gatimet tradicionale shqiptare. Pjata e dytë: patëllxhanë të mbushur! Faleminderit Alan John për sygjerimin!)”, shkruan stafi i ambasades ne profilin zyrtar.