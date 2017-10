“Qytetarë, ky është narko-shteti! Vetëm rrëzimi Noriegës shpëton Shqipërinë!”

“Qytetarë, ky është narko-shteti! Vetëm rrëzimi Noriegës shpëton Shqipërinë nga narko-shteti i tij!”. Kështu shkruan në faqen e tij në Facebook ish kryeministri Sali Berisha.

“Te dashur miq, partneret italiane faktuan me dokumenta te pakundershtueshme ate qe eshte deklaruar qindra e mijra here, se Shqiperia eshte nje narko-shtet ne Europe, ne te cilin ish skafo-ministri i bendshem i narkoshtetit, i konsideruar nga vet Noriega si superministri apo ministri, drejtonte dhe ndante milionat e eurove me njeren prej bandave me kryesore te trafikut te droges.

Edi Rama, Noriega eshte kreu i meduzes, eshte arkitekti i vertet i narkoshtetit. Saje qorri, lidhjet e tij ne trafiqe me banden e Habilajve, jane denoncuar me dokumenta nga komisari Zagani dhe me dhjetra e qindra here po me dokumenta nga opozita. Por ne te gjitha rastet ky trafikant kishte mbrojtjen absolute te kryekumbares se vendit, Edi Rames, si ylli i qeversijes se tij,ne te vertet ylli i narkoshtetit te tij.

Sot autoritetet italiane faktuan vertetesine e te gjitha akuzave ndaj Saje qorrit dhe lidhjeve te tij me trafiqet e droges.

Edi Rama eshte kreu i maduzes sepse ai, pasi deshtoi me sipermarrjen e kokaines qe ndermori me vellain e tij ne Xibrake, ne menyren me kriminale i beri gjemen, mbushi Shqiperine me kanabis.

Sot eshte koha e guximit! Çdo shqiptar pavaresisht nga bindjet e tij politike por qe nuk e bashkon asgje me krimin dhe trafiqet, duhet te ngrihet me guximin me te madh per rrezimin sa me shpejte te Norieges dhe narkoshtetit te tij! Sb”, shkruan ish kryeministri.