Arrestimi i Habilajt, ish-komisari Dritan Zagani jep detaje për kushëririn ‘biznesmen’ të Saimir Tahirit

Ish komisari i policisë Dritan Zagani ka reaguar me anë të një statusi në facebook, pas lajmit të arrestimit në Itali të Moisi Habilajt. Zagani aktualisht është azilant politik në Zvicër dhe e gjithë historia e tij dhe përndjekja që i është bërë në Shqipëri nga ish-kolegët e tij në polici, ka pasur të bëjë pikërisht me Balilajn kushëri i ish-ministrit Tahiri të cilin e hetoi më kot pikërisht për krimin për të cilin e kanë prangosur në Itali.

“A do fillojn çunat nje hetim per sekuestrimin e pasurise se kusheririt….????? Po Saja dhe shefi do ta mbeshtesin aksionin per sekuestrimin e aseteve te krimit….????”- pyet ish-komisari.

Ish-eksponenti i policisë në kohën që ka qenë me detyrë në Fier dhe Vlorë ka hetuar për vëllezërit Balilaj, si pjesëtarë të një organizate të fuqishme në trafikimin e drogës. Madje ai arriti të zbulojë dhe denoncojë më vonë, se ata përdornin për qëllimet e tyre edhe vetë makinën personale të Saimir Tahirit, ministër i Brendshëm në atë kohë.

Statusi i parë i Dritan Zaganit

Arrestohet ne Itali kushuriri i preferuar Moisi Habilaj….nje ” bisnesmen” i ndershem nga Vlora qe me “djersen” e ballit keto 4 vite qeverisje te rilindjes rriti fitimet e bisnesit ne ca miliona euro…!

Vite me pare kur une si polic i “korruptuar” u arrestova me urdher te kushuririt te Moisiut, ministrit te asokohe z.Saimir Tahiri,,nga Saja dhe shefi i tija u tha qe une isha nje i arratisur dhe kriminel qe bashkepunoja me trafikantet dhe se kushuriri i shkrete ishte bisnesmen i paster ….!

Çfare te them me teper…jam pa fjale …vetem pres me ankth si do reagoj Shqiperia ime( shtypi dhe mediat) apo dhe vete shteti im per keto “shpifjet” qe une kam vite e vite qe i hetoja ne cilesine e policit…si dhe i kam deklaruar si fakte te fatkeqesise time para me shum se dy vite ne menyre publike….dhe u shpallen si shpifje nga te gjitha strukturat e shtetit deri te vete lartgjateaia e tije zoti Rama….!