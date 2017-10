Dje, parlament i kriminelëve, ndërsa sot në parlament i estradës dhe humorit

Seancat e Kuvendit gjithnjë e më tepër po ngjajnë me spektaklet e estradave sesa më institucionin më të rëndësishëm të shtetit. Në këtë legjislaturë pritej nga mazhoranca dhe opozita që seancat të kishin seriozitet, alternativa dhe vendime të rëndësishme. Cilësia e debateve nga deputetët nuk është në dorë të Ruçit, por të deputetëve që janë zgjedhur në këtë legjislaturë. Ndërsa serioziteti nuk është çështje që imponohet me ligj, por vjen nga mënyra sesi deputetët dhe kryetarët e partive duan të bëjnë politikë.

Në të gjitha seancat e fundit, as qeveria dhe as PD , duket se nuk e shohin Kuvendin si përballje alternativash. Më shumë e shohin si e arena e batutave dhe sharjeve, për të treguar se kush është më i zgjuari dhe më i “miri i fshatit” në Kuvend. Përjashtime bëjnë tek-tuk qëndrimet e deputetëve të LSI, që mes rrëmujës mundohen të japin ndonjë alternativë, siç është ligji i minoriteteve, apo denoncimi i problemit me zgjedhjet, etj. Por në fund cilësia e Kuvendit vendoset nga shumica e deputetëve dhe pjesa më e madhe e atyre që flasin mund të kishin sukses si aktorë ose skenaristë të “Portokallisë” dhe “Al Pazarit”, por jo si politikanë. Ndaj dhe pjesët me humor ku janë politikanë janë me të duartrokitura në këto spektakle humori.

Mjafton të ndiqje seancën e djeshme për të kuptuar se Parlamenti, më shumë se vend i ligjeve, është kthyer në institucionin e humorit politik, batutave, ironisë, sharjeve, akuzave dhe baltës politike. Replikat me të spikatura ishin ato mes Edi Ramës dhe Lulzim Ballës, mes Sali Berishës dhe Edi Ramës, mes Nard Ndokës dhe Edi Ramës, mes Monika Kryemadhit dhe Edi Ramës.

Seanca nisi me vrullin e Edi Ramës, si politikani që fjalimet i ka modele të gatshme për talljen dhe denigrimin e kundërshtarit dhe në fund e mbyll me ftesën për bashkëpunim politik për reforma të mëdha. Ironia dhe sarkazma e Ramës nuk ka kursyer as aleatët e dikurshëm që tashmë i quan “motra” LSI. Spektakli politik vijoi me reagimin e Lulzim Bashës, ku kryefjala ishin bandat, krimi, droga dhe vjedhja e zgjedhjeve. Të gjitha ato që thotë Basha, në një situatë tjetër, do kishin tronditur Kuvendin dhe Qeverinë. Por nga që i thotë një parti që deri para një muaji ishte në marrëveshje dhe qeveri teknike me Edi Ramën, kur akuzon fort Basha të parët që nuk e besojnë duket se janë demokratët. Në seancën e djeshme pati dhe momente tensioni, siç ishte rasti kur Basha u drejtua të largonte nga foltorja Edi Ramën. U desh dhe ndërhyrja e gardës për të shmangur ndonjë skenar përplasje. Por në fund Rama u tha rojeve të gardës të mos shqetësohen se “Basha është çun i mirë”, ndërsa vet Basha iku nga podiumi duke qeshur. Ngjanin njëlloj si aktorët që dalin nga skena të kënaqur me shfaqjen që dhanë. Mjafton që biletat u shitën për të parë shfaqjen!

Seria e përplasjes ka vijuar më pas mes Edi Ramës dhe Sali Berishës. Ish-kryeministri dje foli më pak, duke ia lënë gjithë foltoren Lulzim Bashës. Por në ato pak deklarata që bëri, Berisha nuk mund të mos i kthente përgjigje Edi Ramës për fyerjen e ditës së enjte. Nëse Edi Rama e shau doktorin “nëpër dhëmbë”, vet Berisha preferoi ta shante me zë të lartë në frëngjisht. Kështu të dy shpëtuan nga ndëshkimi i Gramoz Ruçit dhe serinë e sharjeve mund ta vazhdojnë në seancat e radhës.

Seria e humorit vazhdoi me Pandeli Majkon, i cili pranoni se kishte refuzuar disa “kafe” me kriminelë dhe ndaj PS nuk fitoi më shumë vota në Tiranë. Ndërsa Grida Duma duke dashur të tregonte erudicionin si pedagoge ngatërroi vendlindjen e Nikolo Makiavelit, duke e zhvendosur nga Firence në Lindjen e Largët.

Në seancë nuk munguan fyerjet jashtë mikrofonave dhe fjalime patetike të politikanëve që duket sikur sot po njihen me problemet e Shqipërisë. Nuk munguan dhe deputetë që në foltore i kishin kushtuar më shumë rëndësi modeli të flokëve dhe kostumit, sesa leximit të tekstit që ua ka shkruar dikush tjetër. Podiumin e zënë batutat dhe humori. Ndërkohë që qeveria iu shmanget mjeshtërisht halleve të popullit.

Nëse parlamenti i kaluar ishte parlamenti i kriminelëve, ky i sotmi është kthyer në parlament i estradës.