Vizitat zyrtare/ Meta në Kosovë, Rama në Itali

Presidenti i Republikës Ilir Meta dhe kreu i Qeverisë Edi Rama ndodhen sot në dy vizita zyrtare të rëndësishme. Kreu i shtetit, Ilir Meta ndodhet në Kosovë, në vizitën e parë si President i Shqipërisë. Ndërsa kryeministri Edi Rama ndodhet në Romë, në një vizitë zyrtare ku temë kryesore është bashkëpunimi me Italinë dhe ndihma e vendit fqinje për hapjen e negociatave të anëtarësimit në BE të Shqipërisë.

Vizita e Presidentit në Kosovë, në pak raste të tjera është shoqëruar me një qëndrim të përbashkët me kreun e shtetit kosovar, Hashim Thaçi. Dy presidentët kanë bërë një deklaratë të përbashkët ku kanë theksuar pikat e bashkëpunimit mes dy vendeve dhe kanë shprehur qëndrime të qarta për integrimin e Kosovës në BE dhe NATO, si dhe liberalizimin e vizave.

Në takimet e kreut të qeverisë në Romë është theksuar bashkëpunimi me Italinë në luftën kundër trafiqeve si dhe angazhimi i diplomacisë italiane për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Mesazhet e Vizitës së Presidentit:

Në kuadrin e vizitës shtetërore në Kosovë, Presidenti i Republikës, Ilir Meta, u prit sot nga Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi.

Pas nderimeve ushtarake të rastit dhe interpretimit të himneve të të dy shteteve në Sheshin Ibrahim Rugova, të dy Presidentët zhvilluan një takim kokë më kokë mes tyre, dhe më pas një takim të zgjeruar mes dy delegacioneve.

Gjatë takimit, në mënyrë të veçantë Presidenti Meta rikonfirmoi mbështetjen e forte e të gjithanshme të Shqipërisë për Kosovën, si përsa i përket pavarësisë, sovranitetit dhe integritetit të saj, ashtu edhe për anëtarësimin e plotë në të gjitha organizatat rajonale dhe ato ndërkombëtare.

Presidenti Meta vlerësoi gjithashtu marrëdhëniet e shkëlqyera vëllazërore dhe të partneritetit strategjik dhe nënvizoi mbështetjen për Qeveritë dhe institucionet e të dy shteteve, për ta bërë kufirin ndërshtetëror sa më të padukshëm për qytetarët dhe bizneset në të dy anët e tij dhe rritur kontaktet dhe ndërveprimin mes tyre.

Duke u ndalur në proceset integruese, Presidenti Meta theksoi se të dy shtetet janë të përkushtuara ndaj vlerave dhe standardeve evropiane dhe euroatlantike dhe këto procese mbeten projektet strategjike më madhore për të dy shtetet.

Një vëmendje të veçantë Presidenti Meta ia kushtoi edhe bashkëpunimit rajonal, si dhe faktorit shqiptar në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ku theksoi nevojën e një koordinimi më të mire mes qeverive dhe strukturave të të dy shtete në mbështetje të të drejtave të tyre për të ruajtur dhe promovuar identitetin e tyre kombëtar dhe të drejtat e tyre legjitimeve, konform konventave ndërkombëtare dhe standardeve më të mira evropiane.

Presidenti Meta e konsideroi shumë të rëndësishëm çështjen e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës, si një proces padrejtësisht i vonuar, duke theksuar se zgjidhja e problemit të demarkacionit me Malin e Zi duhet të konsiderohet si një sfidë që i hap perspektivën evropiane qytetarëve të Kosovës.

Të dy Presidentët miratuan një Deklaratë të Përbashkët, ku rikonfirmuan vullnetin e ndërsjellë për rritjen dhe thellimin e bashkëpunimit vëllazëror e strategjik, përshëndetën riangazhimin e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, si dhe rikonfirmuan vullnetin e sinqertë për bashkëpunim të hapur dhe efikas me të gjitha vendet e rajonit e në dobi të qytetarëve të tyre e të proceseve integruese.

Më pas Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi i akordoi Presidentin Ilir Meta, me titullin e lartë të Kosovës “Urdhri i Pavarësisë”.

Në mbyllje të të gjitha takimeve dhe ceremonive, të dy Presidentët dhanë një konferencë të përbashkët për shtyp dhe iu përgjigjën interesit të mediave.

Konferenca për shtyp e Presidentit Meta me Presidentin e Republikës së Kosovës, z. Hashim Thaçi

Pyetje nga gazetarët: Si e shikoni situatën e Kosovës sa i takon çështjen së liberalizmit të vizave dhe sipas bisedave që keni bërë me autoritetet vendase si mendoni se mund të zgjidhet? E dyta, si e komentoni deklaratën e Presidentit të Kosovës për Gjykatën Speciale?

Presidenti Meta: Sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave, nuk mund të ketë për momentin njeri në pozitë më të vështirë se Presidenti i Republikës së Shqipërisë për të folur për këtë çështje, për arsye se ka kërkesa pa fund nga personalitete dhe nga qytetarë të Kosovës për të marrë edhe nënshtetësinë e Republikës së Shqipërisë me qëllimin kryesor për t’i shpëtuar kësaj bllokade, ku padrejtësisht qytetarët e Kosovës ndodhen prej disa vitesh.

Unë kam patur në takim para pak ditësh edhe Drejtorin e Përgjithshëm për Zgjerimin, z. Danielsson në Tiranë, i cili para një jave ka qenë edhe në Prishtinë, por edhe në takimet që kemi pasur në Gjermani me Presidentin Steinmeier para pak ditësh apo edhe në Itali me çdo personalitet, që kemi pasur mundësinë të takohemi, jo vetëm unë, por edhe përfaqësues të tjerë të institucioneve të Shqipërisë.

Theksojmë domosdoshmërinë e dhënies fund këtij izolimi për të mos thënë këtij diskriminimi që po përjetojnë qytetarët e Kosovës dhe që ka sjellë një frustrim për shkak të faktit se janë të vetmit qytetarë në Ballkanin perëndimor që nuk e gëzojnë këtë mundësi.

Aq më tepër po të kemi në konsideratë, që dikur para 40 vitesh ka qenë më e lehtë për qytetarët e Kosovës për të udhëtuar lirisht jashtë, atëherë kur për qytetarët e Shqipërisë ishte e vështirë edhe për ëndërruar një gjë të tillë.

Unë besoj që vendimi është i padrejtë për të kushtëzuar liberalizimin e vizave me çështjen e Demarkacionit. Kam edhe një pyetje; ‘A ishte një vendim i drejtë për të kushtëzuar Pavarësinë e Malit të Zi me vendosjen e kushtit të votimit për të qenë i vlefshëm në rast se do të votonin më shumë se 55% e qytetarëve të Malit të Zi’. E përmenda këtë jo për shkak se ekziston një problem midis Kosovës dhe Malit të Zi, pavarësisht se ekziston një çështje që unë besoj që me vullnet dhe me përgjegjshmëri do të tejkalohet, dhe nga vlerësimet e Presidentit Thaçi dhe të Kryeministrit Haradinaj pak ditë më parë në Tiranë për nivelin shumë të mirë të marrëdhënieve midis Kosovës dhe Malit të Zi, ashtu sikurse dhe Shqipëria i ka të shkëlqyera me Malin e Zi, por është e domosdoshmëri që me më shumë mençuri të zgjidhet dhe tejkalohet çështja e demarkacionit pasi kjo është mjaft e rëndësishme jo vetëm për liberalizimin e vizave, por për të gjithë perspektivën dhe evropiane dhe euroatlantike të Kosovës.

Dhe në këtë drejtim duhet nxitur një mirëkuptim dhe një konsensus sa më i gjerë, sepse unë besoj se e ardhmja evropiane e Kosovës është aspiratë e të gjithë qytetarëve të Kosovës, pa dallime partiake apo politike.

Kështu që dua të shpreh edhe një herë tjetër mbështetjen tonë të plotë për një perspektivë të qartë evropiane për Kosovën, gjë që ia kemi kërkuar edhe autoriteteve të Bashkimit Evropian.

Bashkimi Evropian nuk duhet të harrojë për asnjë moment se politika e zgjerimit ka qenë katalizator i proceseve transformuese, demokratike i një forcimi të sigurisë dhe paqes dhe stabilitetit në këtë rajon, që ka qenë problematik jashtëzakonisht për të gjithë kontinentin në të kaluarën. Dhe kjo politikë e zgjerimit duhet të vazhdojë dhe mendoj se sinjali i parë më konkret, më i prekshëm për Ballkanin Perëndimor, është liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës.

Kosova i ka plotësuar kushtet të cilat vendet e tjera përfshi edhe vendin tonë, nuk kanë qenë të detyruara t’i plotësojnë dhe unë besoj që do të ecet me përgjegjshmëri në këtë drejtim.

Kam një pyetje për z. Meta, kur mund të aplikojmë për pasaportë shqiptare?

Presidenti Meta: Besoj se përgjigja më e mirë që ne të gjithë së bashku – dhe besoj se edhe një nga kërkesat kryesore të kësaj vizite dhe të këtij takimi me Presidentin e Republikës së Kosovës, z. Hashim Thaçi t’i drejtohem Bashkimit Evropian në mënyrë të veçantë – është që të ketë një angazhim për të bërë më të qartë një perspektivë evropiane për Kosovën se kur do të ketë mundësi Kosova që të aplikojë për t’u bërë një anëtare me të drejta të plota e Bashkimit Evropian.

Padyshim ne e mirëkuptojmë edhe këtë kërkesë që vjen nga ky presion i drejtë i qytetarëve të Kosovës. Vazhdimisht dëgjoj edhe për keqtrajtime edhe të zyrtarëve të lartë dhe përfaqësuesve të lartë për shkak të kësaj pengese mjaft jetike shpesh. E kuptoj se çfarë ndodh edhe me qytetarët e thjeshtë apo me studentët nga Kosova që studiojnë apo dëshirojnë të studiojnë në vendet të tjera evropiane.

Sigurisht, zgjidhja nuk është që të merret nënshtetësia shqiptare për të gjithë qytetarët e Kosovës pavarësisht nga dëshira për të kaluar këtë problem, jo për shkak të një mungese dëshire nga ana ime apo nga institucionet e Shqipërisë, por zgjidhja është tejkalimi i këtij problemi.

Dhe unë shpresoj që edhe politika këtu në Kosovë pas zgjedhjeve të afërta vendore në një dialog edhe më aktiv me BE-në por edhe me Malin e Zi ta zhbllokojë këtë çështje sepse nuk bëhet fjalë vetëm për çështjen e vizave, që është një çështje mjaft e rëndësishme dhe mjaft frustruese për qytetarët e Kosovës, por bëhet fjalë për zhbllokimin e të gjithë perspektivës evropiane të Kosovës, që është jetike jo vetëm për Kosovën, por të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe padyshim dhe për vetë Bashkimin Evropian.

Mesazhet e Vizitës së Kryeministrit Rama në Itali

Kryeministri Edi Rama po zhvillon një vizitë zyrtare në Itali, me ftesë të homologut të tij italian, Paolo Gentiloni. Kjo është vizita e parë e Ramës në Itali, pas marrjes së mandatit të dytë në krye të qeverisë shqiptare. Rama është pritur me nderimet më të larta nga autoritetet italiane, ndërsa pas takimit kokë më kokë dy kryeministrat kanë zhvilluar edhe një konferencë të përbashkët për shtyp. Në fokus ka qenë ecuria e rrugëtimit të Shqipërisë drejt BE-së ku hapi i radhës pritet të jetë çelja e negociatave, gjë për të cilën kryeministri italian dha mbështetje të plotë si dhe rritja e investimeve italiane në Shqipëri. “Duke filluar nga dhjetori i këtij viti dhe përgjatë gjithë vitit 2018, Bashkimi Europian do të marrë në diskutim çështjen e pranimit të Shqipërisë në BE. Kam besim se jo vetëm Italia por dhe liderët e tjerë europian do të mbështesin pranimin e Shqipërisë në BE”, deklaroi Gentiloni gjatë konferencës së përbashkët me Ramën.

Ky i fundit falënderoi Italinë për mbështetjen e pakufizuar që ka dhënë për Shqipërinë në rrugën e tranzicionit, ndërsa duke iu referuar reformave kundër informalitetit, gjeti rastin të ftojë biznesin italian për të rritur prezencën në Shqipëri. “Reformat e ndërmarra nga qeveria kanë dhënë rezultat dhe kemi krijuar një klimë të favorshme për biznesin. Biznesi italian do gjejë në Shqipëri lehtësira fiskale të cilat stimulojnë zhvillimin e biznesit”, ka thënë Rama. Pas kryeministrit italian, Rama do të takohet edhe me presidentin e Senatit Pietro Grasso.

Konferenca e plotë për shtyp e Kryeministrit Edi Rama me kryeministrin italian, Paolo Gentiloni:

Kryeministri Paolo Gentiloni: Mirëdita të gjithëve! Zoti Kryeministër, i dashur Edi, besoj se ky takim është vizita e parë dypalëshe jashtë shtetit e Kryeministrit shqiptar, pas rikonfirmimit dhe përfitoj nga rasti ta përgëzoj për këtë rikonfirmim.

Sigurisht, Shqipëria dhe Italia nuk janë vetëm dy vende të afërt, por janë të lidhur nga një miqësi e thellë, të lidhur nga marrëdhënie të jashtëzakonshme kulturore. Kryeministri Rama e njeh shumë mirë Italinë, flet gjuhën italiane. Ne e njohim realitetin shqiptar si fqinj të jashtëzakonshëm.

Diskutuam sesi mbi bazën e këtyre marrëdhënieve si fqinj të shkëlqyer mund të përforcojmë marrëdhëniet tona dypalëshe. Në planin kulturor, për ne është shumë e rëndësishme që njohja e gjuhës dhe kulturës italiane, që në Shqipëri është aq e fortë, të konsolidohet. Në planin ekonomik, Italia është partneri kryesor tregtar i Shqipërisë. Kemi një shkëmbim prej 2.3 – 2.4 miliardë eurosh mes dy vendeve tona. Kemi më shumë se 600 ndërmarrje italiane që punojnë në Shqipëri. Diskutuam mbi mundësinë për t’i intensifikuar akoma më shumë këto marrëdhënie. Italia importon mallra të shumta nga Shqipëria. Mund të bëjmë më shumë, edhe përsa i përket pranisë së ndërmarrjeve italiane, të mesme e të mëdha, në vend.

Gjithashtu kemi një bashkëpunim mjaft aktiv në fushën e drejtësisë, të sigurisë dhe policive kundër krimit të organizuar, kundër trafikut të lëndëve narkotike, kundër rreziqeve për sigurinë si pasojë e terrorizmit. Dhe një bashkëpunim mes sistemeve tona të drejtësisë, për të rritur cilësinë e këtyre sistemeve. Ka edhe një bashkëpunim aktiv mes gjykatave. Do të jenë këta dy kapituj të luftës kundër kriminalitetit dhe të cilësisë së sistemit të drejtësisë, disa nga kapitujt më të rëndësishëm në diskutimin me Bashkimin Europian, për të filluar rrugëtimin e anëtarësimit të Shqipërisë.

Pra, bashkëpunim ekonomik, bashkëpunim tregtar që mund të nxiten, marrëdhënie në luftën kundër krimit të organizuar dhe në fushën e aktivitetit të gjykatave, të cilat mund të forcohen, lidhje të hershme kulturore dhe nga ana jonë, vlerësimi i madh për rrugën që Shqipëria ka bërë këto vite nën lidershipin e Edit. Një rrugë që gëzon dhe perspektivën e Bashkimit Europian, perspektivë që Italia ka sigurisht për qëllim ta nxisë dhe një perspektivë që është vendimtare për mirëqenien e Ballkanit Perëndimor dhe në përgjithësi të rajonit tonë, sepse në fund, marrëdhëniet e mira mes Italisë dhe Shqipërisë janë shumë të rëndësishme, sepse kontribuojnë për stabilitetin, paqen dhe dialogun në të gjithë rajonin. Rajon që në njëzet vitet e fundit kaloi nga kriza dhe tensione të mëdha në një rrugë zhvillimi dhe bashkëpunimi. Para disa javësh u takuam në Trieste, në kuadrin e të ashtuquajturit Procesi i Berlinit mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe vendeve të Bashkimit Europian. Stabiliteti i këtij rajoni është një e mirë e çmuar për të gjithë Europën dhe për Mesdheun dhe që ne nuk mund ta humbasin. Ndaj jam i lumtur që nga ky takim mes Italisë dhe Shqipërisë do të lindë një shtysë e re, jo vetëm për marrëdhëniet tona dypalëshe, por edhe për kontributin që dy vendet tona mund të japin për stabilitetin në rajon.

Edhe një herë, faleminderit për vizitën tuaj! Faleminderit Edi!

Kryeministri Edi Rama: Faleminderit! Para së gjithash dua të them se ishte jo vetëm kënaqësi, si gjithmonë, por edhe një nder i madh që u prita sot në këtë vend fantastik që rezervohet për miq të veçantë. Kjo gjë e bën akoma më emocionues këtë moment dhe akoma më domethënëse këtë vizitë të parë jashtë shtetit, pasi qeveria e re filloi punën.

Natyrisht, Italia nuk është thjesht dhe vetëm një partnere strategjike për Shqipërinë, por edhe një vend që e ndjejmë shumë pranë në të gjitha pikëpamjet dhe që i ka dhënë dhe vazhdon t’i japë shumë Shqipërisë në rrugën e saj të vështirë të ndryshimeve dhe të kalimit nga një diktaturë e çmendur, në një shtet të së drejtës europiane. Dua të nënvizoj rëndësinë e madhe që ne i japim këtij partneriteti strategjik, edhe sepse Italia nuk është e rëndësishme vetëm nga pikëpamja e marrëdhënieve dypalëshe, por edhe në pikëpamjen rajonale ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, për të çuar përpara Procesin e Berlinit dhe takimi ynë në Trieste qe vërtet një moment për t’i dhënë një shtyse të re këtij Procesi.

Sigurisht që Italia është një partnere kryesore në rrugën tonë për ta bërë Shqipërinë një vend të sigurt, një vend të së drejtës dhe unë dua ta falënderoj publikisht Kryeministrin, mikun fort të dashur Paolo, për ndihmën në fushën e sigurisë, veçanërisht në luftën kundër fenomenit të kultivimit të kanabisit dhe fitoren mbi këtë fenomen, por edhe në fushën e drejtësisë, veçanërisht për të çuar përpara një reformë të drejtësisë që është një nga shtyllat për Shqipërinë e së nesërmes, por edhe për pranimin në Bashkimin Europian.

Nuk ka dyshim që rezultati spektakolar, që do të bëhet i ditur në ditët e ardhshme, edhe falë vizitës të Ministrit italian të Punëve të Brendshme, kundër kultivimit të kanabisit është një ndër rezultatet e shumta të këtyre viteve, që mund të konsiderohen si fryt i bashkëpunimit dhe ndihmës së Italisë.

Në pikëpamjen ekonomike nuk ka dyshim që është bërë shumë, por ka një potencial shumë të madh për të bërë akoma më shumë dhe jam i bindur se në bazë edhe të takimit të sotëm dhe të asaj që diskutuam mund të nisim një rrugë të përbashkët për të bërë në 2018-ën, një hap përpara dhe për të parë më shumë drejt ndërmarrjeve të mëdha italiane, të cilat mund të marrin një shembull shumë të mirë nga të gjithë ata që operojnë tashmë në Shqipëri. Besoj që edhe në bashkëpunimin në fushën e hekurudhave dhe të energjisë së rinovueshme ka shumë për të bërë edhe me agjencitë e mëdha publike italiane.

E fundit, por jo nga rëndësia, s’ka dyshim që dua ta mbyll me atë që Italia ka bërë dhe bën për Shqipërinë në nivel europian dhe përsa i përket mbështetjes ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve që të jenë pjesë e kësaj familjeje, sepse Italia ka qenë gjithmonë dhe mbetet mbrojtësi më i madh i Shqipërisë në selinë europiane. Ne besojmë fort se kemi bërë gjithçka për të hapur negociatat, gjithçka që ka të bëjë me atë që na u vu përpara si detyrë shtëpie dhe jam i sigurtë se me ndihmën e Italisë në radhë të parë, por edhe të vendeve të tjera, gjërat që janë bërë, mund të marrin rëndësinë e duhur, që ta çojmë akoma më tej këtë proces dhe të hapim negociatat për pranim vitin tjetër. Për këtë, Italia meriton vërtetë gjithë falënderimet tona dhe nga ana tjetër besoj se ky qëndrim kaq miqësor është edhe falë faktit që shumë shqiptarë sot kontribuojnë në ekonominë italiane, kontribuojnë në pjesëmarrjen në shoqërinë italiane si qytetarë të mirë dhe të zotë të Italisë.

Faleminderit!

Kryeministër Gentiloni, qeveria shqiptare i ka përmbushur të gjitha detyrat që i ishin ngarkuar për pranimin në BE. Italia është një nga vendet kryesore të Bashkimit Europian. Kur do të nisin këto negociata?

Pyetja për Kryeministrin Rama: Cilat janë masat e reja për investitorët e huaj? Përse duhet të vijnë në Shqipëri, investitorët italianë dhe ata të vendeve të tjerë dhe në cilat fusha duhet të operojnë?

Kyreministri Gentiloni: Besoj se koha për çeljen e negociatave mes Bashkimit Europian dhe Shqipërisë ka ardhur dhe ndaj, duke filluar nga diskutimi i parë që do të zhvillojmë në Këshillin Europian në dhjetor dhe pastaj sidomos në 2018-ën, ka disa afate vendimtare për të cilat duhet të punojmë në mënyrë që të kemi rezultat. Shqipëria ka bërë hapa të jashtëzakonshëm përpara dhe i ka bërë edhe në sektorë ku ka pasur një vëmendje të madhe nga ana e Bashkimit Europian.

Bashkimi Europian ka interes jo vetëm ndaj Shqipërisë, por edhe ndaj rajonit të Ballkanit Perëndimor, që ta mbajë të hapur perspektivën e pranimit. Pas një faze vështirësish në Bashkimin Europian, ku u zhvillua për herë të parë dhe një referendum me anë të të cilit njëri nga vendet anëtare vendosi të dalë, vitin e fundit, periudhën e fundit u regjistrua një bindje e re për të shtyrë përpara Bashkimin Europian. Kjo bindje mund të ndiqet seriozisht, vetëm përmes rrugës së hapur të pranimit në BE të disa vendeve, midis të cilëve sigurisht, të paktën përsa i përket Italisë, Shqipëria, – është patjetër themelore.

Më duhet të them se jam besimplotë për faktin se kjo nuk do të mbetet vetëm një pikëpamje e vendit tim, por do të transformohet në një perspektivë për të cilën mund të punojmë edhe me lider të tjerë europianë, në mënyrë që t’i vëmë realisht qëllimin vetes që të mbërrijmë në një rezultat duke filluar nga viti tjetër.

Kryeministri Rama: Besoj se ndërmarrjet italiane që tashmë operojnë në Shqipëri mund të jenë dëshmitaret më të mira të arsyes, pse ka jo vetëm hapësirë për shumë të tjerë prej tyre, por edhe të arsyeve për të investuar në Shqipëri. Shqipëria është një vend ku kosto e krahut të punës është ende shumë e ulët, në krahasim me Italinë, ku sistemi fiskal dhe e them në praninë e Kryeministrit, është shumë më i favorshëm se në Itali dhe ku sigurisht kemi edhe avantazhin se populli ynë e flet italishten si gjuhë të dytë, kemi një rini që përshtatet shumë shpejt me nevojat dhe rregullat e ndërmarrjeve dhe ku, duhet thënë, përsëri në praninë e Kryeministrit, nuk ka ende sindikata që mund të krijojnë probleme.

Është hapur perspektiva për pranimin në BE edhe për vende të tjera, por pa dashur të shtyhemi më tej, kur dhe nëse vendet e Ballkanit Perëndimor do të pranohen, mbeten Katalonia dhe sidomos Mbretëria e Bashkuar. Dje, Presidenti Macron tha se ndoshta Brexit nuk do të realizohet deri në fund. Cilat janë pritshmëritë tuaja?

Kryeministri Gentiloni: Besoj se përsa i përket Brexit, vendimet i ka në dorë populli britanik, i cili faktikisht vendosi me referendumin e qershorit të vitit 2016. Por në politikë nuk i dihet asnjëherë. Sot, Bashkimi Europian respekton plotësisht vendimet e marra nga Mbretëria e Bashkuar me një referendum demokratik dhe është e angazhuar aktivisht në negociata jo të lehta, siç e dini, për të përcaktuar mënyrat e zbatimit të Nenit 50 të Traktateve, pra, për daljen e Mbretërisë së Bashkuar. Përsa i përket situatës në Spanjë, besoj se sigurisht ka shqetësim edhe në opinionin publik italian. Pika themelore është se duhet nënvizuar nevoja për të respektuar kuadrin kushtetues dhe ligjet spanjolle. Dhe thirrja për dialog, të cilës i bashkohem, për të evituar përshkallëzime, të cilat do të ishin të pajustifikuara dhe deri të rrezikshme, duhet të bëhet brenda një kornize dhe korniza është ajo që ka dhënë Kushtetuta spanjolle dhe respektimi i shtetit të së drejtës dhe i ligjeve të Spanjës. Jashtë kësaj kornize është e vështirë të bëhen thirrje për dialog, sado të mirëkuptueshme të jenë ato. Ndaj, respekt për Kushtetutën dhe ligjin dhe në këtë kornizë, dialog dhe jo përshkallëzime.