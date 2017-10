Teatër qeveritar

Nga Dritan Kaba

Edhe teatri ka nje fund, por Qeveria aktore, nuk ndalet.

Pse duhej te harxhonin gjithe ate karburant, kohe, dieta per shoferet dhe shoqeruesit, parate e drekes?

Zvkryeministrja, ministri, shpura e tyre, televizionet?

Miliona leke per nje lajm ne TV.

Te kishin cuar nje inspektor me nje leter ne dore dhe nje urdher per prishjen e ndertimit. Nje flete gjobe me urdher zhdemtimi dhe cdo gje merrte forme.

Me kazma shkuan keta?!

Nje absurditet ne vendin e Qeverise me te paafte qe eshte pare ndonjehere.

Po tek Torra Veneciane, ne Durres, pse nuk shkuan, megjithese ka nje vendim gjyqi dhe demi eshte shume i madh ndaj historise, turizmit dhe qytetit.

Per te mos i shkuar rruga e kthimit bosh, te ndalojne edhe ne Durres. Pas filmimeve i fusin edhe nje darke me Gjushin dhe nje gote vere e pastaj kalon cdo gje.

Jo, per gje, por harxhuan kot edhe diten e djele, vetem me nje shfaqje!