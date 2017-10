Ministri Klosi reagon ashpër për ndërtimin në Këlcyrë: Dinozaurë të tillë nuk do lejohen

Pas denoncimit te ngritjes nje bisnesi pa leje te shfrytezimit te ujrave te Vjoses, ne gryken e Kelcyres, ministrat Blendi Klosi dhe Sonila Qato udhetuan drejt vendit ku jane hedhur kolonat dhe betoni per devijimin e ujerave dhe shfrytezimin e tyre per bisnes.

Ministri i Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi deklaroi se: “Nuk ka asnje tolerim per bisnese te paligjshme ne dem te interesit re perbashket dhe pasurise se perbashket, mjedisin. Dinozaure mjedisore si ky ndertim ketu, nuk do te pranohen, nuk do lejohen dhe nuk kalojne ne heshtje”.

Ministri tha se kanë nisur hetìme për ndeshkimim e institucioneve që nuk vepruan në kohë.

“Gjej rastin te falenderoj drejtuesit e ministrise se Brendshme per nisjen e hetimeve per mosveprimin e policise se shtetit per kete skene krimi, si dhe heshtjen e cdo strukture lokale qe mbyllin syte dhe lejojne te tilla bisnese te paligjshme, krime mjedisore qe demtojne interesat e perbashketa, pronen e perbashket dhe me shume sesa kaq, lejojne te demtohet kjo pasuri e perbashket sic eshte lugina e vjoses, qe eshte trashegimi e perbashket historike, kulturore por dhe shpirtore”, tha Ministri.

Klosi ftoi qytetarët që të kryejnë denoncime për raste të ngjashme. “Per ne, per ministrine e Turizmit dhe Mjedisit, per kete qeveri qe ka shpallur aleate te bashkeqeverisjes qytetaret, interesi dhe zeri i tyre eshte vendimarres. Ndaj ftoj cdo qytetar te denoncoje, bashkeveproje me ne per te penguar, moslejuar apo parandaluar vepra te tilla, krime te tilla mjedisore, dinozaure te shkaterrimit te pasurise se perbashket, mjedisit”,-tha ministri Klosi.