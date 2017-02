Iku koha e përrallave

Nga Sadedin Çeliku/Zgjedhjet po afrojnë dhe tashmë partitë e mëdha, por dhe të voglat kanë filluar të bëjnë llogaritë. Kjo më e theksuar nga ata që janë mësuar me pushtetin dhe kanë abuzuar me të. Reforma zgjedhore mesa duket nuk do të ketë ndryshime të mëdha e substanciale sepse ju intereson kështu partive të mëdha. Edhe partitë e vogla çirren e bërtasin se edhe ato ia kanë parë lezetin pushtetit duke u kacavjerrë tek forca e parë politike e duke u bërë bisht i saj.

Ditët e fundit Kryetari i Partisë Demokratike (e kam fjalën për Lulzim Bashën se de facto udhëheq ende Saliu), i cili nga koha që e ka marrë partinë e ka dobësuar atë për shkak të mungesës së përvojës si drejtues, të mungesës së zgjuarsisë dhe mendjemadhësisë. Ai shfaq rast pas rasti mungesë të theksuar pjekurie dhe kjo është një arsye më shumë që shumica e grupit të tij ka dalë hapur kundra tij, por dhe ata që nuk dalin hapur kundra e të pakënaqur janë. Kështu zonjat Majlinda Bregu dhe Jozefina Topalli kanë shprehur qartë kundërshtitë, por dhe zotërinjtë Dashamar Shehu, Eduard Selami, Genc Ruli e të tjerë kanë sugjeruar që ai duhet të shkëputet nga varësia e Sali Berishës. Muaji i fundit, kryetari i opozitës është karakterizuar nga ecejaket thuajse në të gjithë Shqipërinë për të bindur elektoratin e tij të rrudhur që të zgjedhin rrugën e tij. Por zoti Basha duket se është i papërgatitur për të marrë pushtetin dhe si e tillë ai ju kërkon njerëzve ta ndjekin në protestën e 18 shkurtit se mendon se kjo lëvizje mund të sjellë ndonjë gjë të re. Ato që vihen re janë premtimet kudo shkon, si rritje pensionesh, ulje të moshës së pensioneve, rritje të ndihmës ekonomike, ulje të taksave dhe TVSH-së, ulje të tarifave të energjisë elektrike, ujit pijshëm, rritje të pagës minimale, investime, reduktim të papunësisë etj., por në asnjë rast ai nuk ka deklaruar se këto masa që në thelb bëhet fjalë për miliarda dollarë me çfarë do t’i zëvendësojë dhe ku do t’i gjejë. Nga ana tjetër kuptojmë se në të gjitha takimet është mjaft konfuz dhe i papërgatitur. Ai mban shpresë të marrë pushtetin sipas skemës së Sali Berishës, pra me dhunë dhe duke provokuar destabilitet e kriza artificiale. Kjo bëhet pak e besueshme për shkak të reformës së drejtësisë sepse ato i tremben ndëshkimit për mëkatet që kanë bërë me pasurinë kombëtare dhe dhjetëra ngjarje të tjera penale. Jo, kjo s’ka gjasa të ndodhë kurrë. Partia Demokratike duhet të përgatitet seriozisht, të përgatisë një program politik e qeverisës dhe të na bindë me shifra se çfarë do të na bëjë ai. Përrallave të tij i ka ikur vakti dhe askush nuk mund të rreket me gënjeshtra banale. Atij i mungon një staf njerëzish të besueshëm, të cilët të marrin përgjegjësitë e kohës për të nxjerrë nga balta Shqipërinë. Me këto lëvizje që ai ka nisur, humbja në zgjedhjet e radhës, bëhet e sigurt dhe e pashmangshme. Çdo strategji e tij për mosnjohjen e rezultateve zgjedhore dhe për të organizuar manifeste që destabilizojnë vendin, do të dështojnë me turp.

Sot, njerëzit duan premtime serioze të realizueshme dhe jo premtime rrugësh që s’i ofrojnë asgjë popullit.