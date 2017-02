Krimet e Rënda/ Pas 20 viteve “Hakmarrja për Drejtësi” e pafajshme. Reagon Berisha

“Hakmarrja për Drejtësi” është shpallur sot e pafajshme, me një vendim të Gjykatës së Apelit. Në mars të 2016 Gjykata e Lartë riktheu për gjykim dosjen ‘Hakmarrja për Drejtësi’, duke ia kaluar atë për gjykim Apelit të Krimeve të Rënda. Organizata “Hakmarrje për Drejtësi” u shpall publikisht në 13 tetor 1996, por ajo ishte krijuar në 1994 në qytetin e Durrësit. Dy themeluesit e saj janë vëllezërit Leart Shyti dhe Orik Shyti. Ndërsa si anëtarë të saj janë: Altin Arapi, Pasho Novruzi, Dritan Hate, Gëzim Gjoni, Gentian Haka, Nikolin Novruzi, Roland Shyti, Kreshnik Spahiu dhe Altin Arapi. Tre të fundit janë të pandehurit, të cilët ndodhen jashtë Shqipërisë.

Akuzat

Akuzat e ngritura ndaj kësaj organizate lidhen me ngjarje të rënda si vendosja e bombës tek supermarketi i VEFA pranë 9-katësheve, vrasja e ish-drejtorit të Burgjeve, Bujar Kaloshi, vjedhje të bankave dhe arkave të shtetit, rrëmbim dhe disa vrasje e tentativa vrasjesh të tjera. Gjykatat shqiptare i kanë dënuar shtetasit Altin Arapi dhe Orik Shyti me burgim të përjetshëm, në kuadër të dosjes “Hakmarrja për drejtësi”, ndërkohë që për Gentian Cakën është vendosur 25 vjet burg, ndonëse prokuroria kishte kërkuar burg përjetë. Po kështu, janë dënuar me 24 vjet Leart Shyti dhe me 25 vjet burg Roland Shyti.

Ata kanë pretenduar për shkelje procedurale në dosje dhe i janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese për këtë çështje. Me pas gjykata e lartë rivlerësoi dosjen e të akuzuarve dhe ia kaluan gjykatës së krimeve të rënda, të cilët vendosen sot shpalljen e tyre të pafajshëm dhe lirimin nga çdo akuzë.

Reagon Berisha: Lirimi i ‘Hakmarrjes për Drejtësi’, pakti u bë në vitin 2013 nga Rama e Arapi

Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar pas vendimit të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda që kanë shpallur të pafajshëm anëtarët e organizatës terroriste “Hakmarrja për Drejtësi”.

Ja çfarë shkruan ish-kryeministri Sali Berisha:

Edvin Kristaq Rama, sot, në perputhje me një marrëveshje elektorale të vitit 2013 me grupin terrorist “Hakmarrja për Drejtësi”, shpalli të pafajshëm drejtuesit kryesor të grupit, vëllezërit Shyti, djemë të xhelatit të diktaturës komuniste Harejdin Shyti i dënuar për genocid dhe krime kundër njerezimit nga gjykatat shqiptare.

Mbi këtë grup vrasësish rëndojnë aktet terroriste dhe dhjetëra krime me monstruoze, listën e te cilave e keni këtu më poshtë. Pas këtij akti kriminal pritet që kryebanditi Edvin Kristaq Rama të lirojë, në përputhje me detyrimin e tij, Aldo Baren dhe bandën e tij, për të plotësuar kështu radhët e banditëve që i mungojnë atij!

Duke dënuar me ashpërsinë më të madhe këtë vepër kriminale të Edvin Kristaq Ramës, u bëj thirrje shqiptareve të bashkohemi më shumë se kurrë, dhe me revolucionin tonë demokratik që nis me dt 18 shkurt të shpëtojmë veten, fëmijët tanë shoqërinë dhe Shqipërinë nga sundimi i kryebanditit dhe bandave te tij! sb

17 KRIMET E “HAKMARRJES PËR DREJTËSI”

29.01.1993 – Grabitet dega e valutës së Bankës së Kursimeve rreth 307 mijë dollarë

13.04.1993 Grabitet selia e shoqërisë “IAP”, ku vidhen rreth 53 mijë dollarë

15.12.1993 – Vritet tek “21 dhjetori” Sami Jata dhe nuk mund t’i vidhen lekët që transportonte

11.08.1994 – Shoqëria “Shkumbin Petrol” grabitet në mes të ditës, merret kasaforta dhe shpërthehet më vonë, ku i vodhën 2.6 milion lek të reja

12.10.1994 – Grabitet shoqëria “IAP”, merren 3.500 dollarë dhe plagoset roja, Eduard Trimi

13.12.1994 – Vidhet me pasojë vdekjen shtetasi Pal Prendi nga Vlora, punonjës i pikës së grumbullimit të parave të “Gjallicës”. Grabiten 2 arka me para. Shuma 3 milion lekë.

14.01.1995 – Grabitet argjendaria “Agron”, në vlerën 576.377 lekë të reja

20.01.1995 – Grabitet Banka e Kursimeve dega në Vlorë, në vlerën 2.6 milion lekë

21.01.1995 – Grabitet kompania e sigurimeve shoqërore “INSIG”, ku grabiten rreth 156 mijë lek të reja, me pasojë plagosjen e punonjësit të kësaj shoqërie

03.03.1995 – Grabitet Ndërmarrja e Lëndëve Djegëse në Tiranë “Butongas”, ku i vidhen rreth 430 mijë lek të reja

12.04.1995 – Vritet dhe më pas i merren lekët shtetasit Pirro Komini, që transportonte lekët e “VEFA”-s në banesën e tij, në afërsi të Gjykatës së Tiranës. Vlera 18 milion e 500 mijë lekë i grabiten

15.06.1995 – Grabitet fabrika e sfungjerit “Albafon” në Laprak ku i vodhën rreth 940 mijë lek të reja

31.10.1995 – Rrëmbehet fëmija Erjon Nushi, prindërve u kërkohet 200 mijë dollarë, por lirohet 3 ditë më pas pa marr lekët e kërkuar

12.01.1996 – Grabitet filiali i shoqërisë “VEFA” në Vlorë, merren 145 mijë dollarë

18.04.1996 – Grabitet Banka Kombëtare Tregtare dega Vlorë, merren 2.2 milion lekë të reja

26.02.1996 – Vendosja e eksplozivit në super-marketin e kompanisë “VEFA” në Tiranë, vriten katër persona plagosen 17 të tjerë

26.07.1996 – Vritet ish-drejtori i burgjeve, Bujar Kaloshi në afërsi të shtëpisë së tij.

Pafajësia e Hakmarrjes për Drejtësi. Basha: Është vepër e Edi Ramës

Kryetari i PD-së Lulzim Basha ka reaguar sot pas vendimit të Gjykatës së Apelit për t’i dhënë pafajësinë “Hakmarrjes për Drejtësi”. Basha akuzoi Ramën për diktim të vendimit të gjykatave, ndërsa ftoi qytetarët të ngrihen në protestë kundër krimit.

Më poshtë deklarata e tij e plotë:

Kur i ngelen edhe pak muaj në pushtet, Edi Rama ka arritur t’i sigurojë lirinë organizatës më kriminale në vend, Hakmarrjes për Drejtësi. Vendimi i sotëm i gjykatës së Apelit, është thjesht një zbardhje e urdhërit të Edi Ramës. Nuk ka asnjë dyshim, që është ai pas kësaj goditje te rende ndaj ligjit dhe rendit.

Sic e denoncoi edhe ish ministri i tij i drejtësisë, Edi Rama urdhëron gjyqtarë me telefon, i sulmon ata me ulërima, gjurmon në mënyrë ta paligjshme zyrtarët e drejtësisë. Pra ai dikton vendime. Dhe sot, kur organizata që ka kryer dhjetra krime merr pafajësinë, ai hesht si guak. Dhe do të heshtë, me siguri ska për të thënë asnjë fjalë. Heshtja e tij gjendet në trojet e Tiranës të bëra pallate kur ai ishte kryetar bashkie me këtë bandë, heshtja e tij fsheh synimin për të vazhduar bashkëjetesën me krimin, qëllimin e tij për të dhunuar zgjedhjet që po vijnë.

Pas lirimit të Lul Berishës në Durrës, mos kapjes së Klement Balilit në Sarandë, dërgimit në spitalin e burgut të Emiljano Shullazit në përgatitje për ta liruar nga burgu në Tiranë, lirimi i Hakmarrjes për Drejtësi ka konsoliduar një fron të pastër kriminal të kontrolluar dhe në shërbim të Edi Ramës. Sepse vetëm kështu mund ta mbajë pushtetin.

I bëj thirrje qytetarëve shqiptarë të ngrihemi kundër krimit. Ju bëj thirrje partnerëve të huaj të vlerësojnë seriozisht rrezikun e madh që ka jo vetëm për Shqipërinë por edhe për vendet e tyre, sundimi i krimit dhe kapja totale e shtetit nga krimi i organizuar në Shqipëri.

#NgrihemiBashkë kundër krimit dhe qeverisë së Edi Ramës më #18Shkurt”