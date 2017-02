Paloka: Protesta e 18 shkurtit, test për Ramën dhe rrëzimi i tij

Nënkryetari i PD-së, Edi Paloka për “Koha Jonë”: Paloka: Llogaritë me numrat, masturbim politik i Ramës

Intervistoi: Redjon Shtylla

Partia Demokratike paralajmëron se 18 shkurti do të jetë një protestë dhe test për Kryeministrin Edi Rama. Edi Paloka shprehet se, 18 shkurti do jetë protesta e protestave. “Beteja për votën është beteja për gjithë problemet që kjo qeveri iu ka shkaktuar shqiptarëve”. Në një intervistë për “Koha Jonë”, nënkryetari i PD-së, Edi Paloka, rrëfen për skenarët e protestës, kushtet, zgjedhjet, por pa lënë mënjanë edhe situatën e brendshme në selinë blu. A do të jetë protesta një test edhe për vetë PD-në? Për Palokën, më shumë është test për qeverinë dhe Ramën, “se sa i aftë do të jetë për të kuptuar e reaguar përpara se të jetë vonë për qeverinë e tij dhe për atë personalisht”,- shprehet nënkryetari i PD-së.

Me afrimin e zgjedhjeve PD-ja thërret shqiptarët në protestë. A është kjo një taktikë elektorale apo me të vërtetë shqiptarët kanë për çfarë të protestojnë?

Në fakt janë qytetarët që prej kohësh na thërrasin ne në protestë, që kërkojnë t’ju prijmë protestës së tyre. Që prej protestës së fundit të opozitës, ka kaluar një kohë jo e shkurtër. Gjatë gjithë kësaj kohe ne kemi mbështetur me forma të ndryshme protestat e vazhdueshme të qytetarëve; të atyre që kanë protestuar kundër varfërisë e papunësisë; të atyre që nuk përballojnë dot çmimin e energjisë elektrike e që shpesh për këtë shkak kanë kaluar në akte fatale, ndërkohë që, me paratë e tyre OSSHE “qeras” me miliona euro klientët e Ramës; të fermerëve që ndjehen krejtësisht të braktisur; të atyre që përballen me mungesë të shërbimit shëndetësor megjithëse paguajnë më shtrenjtë se kushdo për të, por që shohin se paratë e tyre në vend që të kthehen në pajisje, ilaçe e shërbim për ta, përfundojnë në xhepat e miqve të Ramës nëpërmjet koncesioneve kriminale; të atyre që shohin se si i grabisin ditën për diell doganat, tatimet dhe gjobëvënësit e tjerë të Ramës; të atyre që të rënë në fatkeqësi presin të mashtruar, të dëmshpërblehen sadopak nga kjo qeveri; të atyre të pamundurve që Rama ju hoqi dhe copën e bukës, ndihmën sociale; të atyre që shohin se vendi çdo ditë e më shumë bie në dorë të bandave e të krimit, i cili është bërë zot jo vetëm në rrugë, por dhe në Parlament, në qeveri dhe administratën shtetërore, përfshi dhe vetë policinë; të atyre që çdo ditë e më shumë mendojnë të braktisin vendin; të atyre… Sot të gjithë këta qytetarë, shumica absolute e shqiptarëve kanë bindjen se vetëm një zgjidhje ka për problemet e tyre, që shkaktarja e tyre, qeveria Rama, të largohet nga pushteti, të cilin e përdori me arrogancë për të abuzuar, grabitur e vjedhur, poshtëruar e depersonalizuar shqiptarët. Largimi i Ramës është fillimi i zgjidhjes. Por Rama, i qartë për fundin që e pret me 18 qershor, ka vendosur të mos i lejojë shqiptarët të zgjedhin vetë, me votën e tyre. Prandaj 18 shkurti do jetë protesta e protestave. Beteja për votën është beteja për gjithë problemet që kjo qeveri ju ka shkaktuar shqiptarëve.

Është folur për protestën, por jo për mënyrën si do të zhvillohet ajo. Me gjithë këto thirrje për përmbysje qeverie, a mund të kemi një tensionim të situatës dhe përplasje fizike?

PD dhe opozita shqiptare kanë treguar se edhe pse kanë organizuar protesta madhështore nuk kanë lejuar që ato të degjenerojnë, megjithëse revoltën e madhe që ka pushtuar shqiptarët. Por ka një fakt, të gjitha ato protesta dhe në përgjithësi gjithë protestat e qytetarëve kanë hasur jo vetëm në shurdhërinë por dhe arrogancën e qeverisë. Këtë herë opozita është e vendosur t’i japë fund kësaj arrogance.

Është zhvillimi i një proteste e mjaftueshme për të treguar keqqeverisjen?

Qeverisjen e keqe shqiptarët kanë katër vjet që e pësojnë dhe unë jam i bindur që këtë do e reflektoj dhe protesta e 18 shkurtit, e cila mund t’ju them që tani se do të jetë më e madhja absolute e të gjitha kohëve siç mund t’ju them po me bindje se në 18 shkurt është vetëm fillimi.

Deputetë të PD-së janë shprehur kohët e fundit se qeveria ka rënë. Në protestën e 18 shkurtit, do kërkohet dorëheqja e Kryeministrit Rama?

Moralisht kjo qeveri ka rënë për shumë arsye e jo vetëm sepse gjysma e saj akuzon gjysmën tjetër se e ka lënë vendin në duart e krimit, e kam fjalën për akuzat që ministra të LSI-së i kanë bërë Ramës. Kjo qeveri ka rënë sepse nuk përfaqëson më interesat e shumicës absolute të shqiptarëve. Ne kemi kërkuar e kërkojmë që shqiptarëve t’ju jepet mundësia të votojnë lirisht, të përcaktojnë ata vetë se nga kush duan të qeverisen. Për këtë arsye kemi përcaktuar një sërë kushtesh të cilat mendojmë se i japin besueshmëri zgjedhjeve edhe pse nuk i zgjidhin gjithë problemet. Por Rama po tregon qartazi se nuk ka as vullnetin më të vogël të zhvillojë zgjedhje. Zgjedhjet e Korçës, zgjedhjet e 2015 dhe ato të Dibrës e Kolonjës, treguan qartazi se blerja dhe vjedhja e votës me të gjitha mënyrat, është e vetmja mënyrë që njeh Rama për zgjedhjet. Këtë së fundmi ia tha dhe një nga ministrat e LSI-së në qeverinë e tij. Për këtë arsye, nëse Rama nuk do të pranojë kushtet e opozitës për zgjedhjet, kushte që janë pranuar nga të gjithë e jo vetëm nga opozita, si të domosdoshme, atëherë mbetet vetëm një zgjidhje; zhvillimi i zgjedhjeve me një qeveri tjetër.

Këmbëngulja për votim dhe numërim elektronik, por ku tashmë është thënë se për këtë zgjedhje është e pamundur sipas edhe OSBE-ODIHR, a është kjo “lojë” apo taktikë për t’i thënë shqiptarëve pas zgjedhjeve se, fatura e humbjes së PD-së, ndodhi për këto shkaqe?

Po bëj të qartë që në fillim se, “mungesa e kohës” është një justifikim, nga kushdo që të përdoret, qofshin këta dhe me petk ndërkombëtaresh. Pse e them këtë? Së pari sepse edhe sot ekzistojnë të gjitha kushtet dhe absolutisht edhe koha e mjaftueshme për të realizuar teknikisht atë që kërkon opozita lidhur me votimin e numërimin elektronik. Këtë nuk e themi ne, por firmat serioze që merren dhe kanë përvoja në këtë fushë. Së dyti, të supozojmë se do të duhej pak më shumë kohë, çfarë do ishte më e rëndësishme cilësia e zgjedhjeve apo afati kur ato do mbaheshin…? Dhe OSBE-ODIHR vlerësojnë mënyrën se si zhvillohen zgjedhjet dhe jo kohën kur zhvillohen. Së treti, nuk ka qenë kurrë çështje kohe me Ramën, por vetëm çështje vullneti. Kërkesat tona siç dihet janë paraqitur përpara një viti, por maxhoranca nuk u morr kurrë me to, përkundrazi zvarriti me të gjitha mënyrat komisionin e reformës zgjedhore. Ndërkaq duhet të kujtoj se numërimi elektronik është dhe ka qenë detyrim ligjor për zbatim nga Rama pasi është futur në Kod që përpara zgjedhjeve të 2013. E vetmja arsye pse kërkesat e opozitës (e jo vetëm të opozitës sepse janë shumë parti të tjera përfshi dhe ato në qeveri që detyrohen të pranojnë se janë të nevojshme) nuk realizohen, sepse Rama e di që me zgjedhje të lira e ka humbjen të thellë e të sigurt.

Por në fund të fundit, a e pengon vjedhjen e votës votimi elektronik? Pasi vota blihet para jo gjatë votimit? Si mund ta parandalojë votimi elektronik këtë fenomen që siç PD-ja thekson, po rrezikon zgjedhjet?

Votimi elektronik, siç thashë më lart, nuk zgjidh gjithë problemet, por një sërë prej tyre siç janë eliminimi i manipulimeve me kartat e identitetit, moslejimi i votimit në emër të të tjerëve apo votimit në grup (identifikimi me shenjën e gishtit), fotografimin e votës, manipulimet e bëra nga komisionerët dhe manipulimet në numërim. Përveç votimit elektronik, kërkesat për financimin e partive dhe pikat e tjera, krijojnë hapësirë për zgjedhje të besueshme.

Bojkoti i pjesëmarrjes në komision ka një datë fikse?

Për momentin, mospjesëmarrja në komisionet parlamentare lidhet me angazhimin e deputetëve në terren në funksion të protestës.

Do të jetë protesta edhe një testim për PD-në dhe imazhin e saj?

Arsyet e protestës ua bëra të qarta. A është ajo një test? Është test për qeverinë dhe Ramën, se sa i aftë do të jetë për të kuptuar e reaguar përpara se të jetë vonë për qeverinë e tij dhe për atë personalisht.

Me koalicionin aktual, i fiton opozita zgjedhjet? E arrin PD-ja sot numrin magjik 71?

Llogaritë me numrat e 2013 në 2017 janë vetëm masturbim politik, që herë e bën Rama vetë e herë nëpërmjet mediave të tij. Sot ka disa shifra, që dalin nga sondazhe të qarta, madje dhe nga vetë sondazhet e Ramës që tregojnë se mbi 70 për qind e shqiptarëve janë tashmë kundër kësaj qeverie dhe mezi presin që këtë ta shprehin me votë.

Është shpëtim për PD, largimi i LSI nga koalicioni?

Në fakt ata që njohin politikën dhe analizojnë situatën, e shohin largimin e LSI nga Rama si shpëtim të LSI-së.

Nëse flasim për deputetët e PD-së, shohim që protagonistët kryesore janë po ato figura që kanë qenë edhe në tetë vitet, kur ishit në qeverisje dhe në zgjedhjet e kaluara. A e ka dëmtuar kjo PD-në?

Sigurisht që, deputetë të PD-së janë ata që kanë dalë nga zgjedhjet e 2013 sepse zgjedhje të tjera nuk ka pasur. Në 2013 PD humbi. Në Parlamentin e ri do të jemi maxhorancë.

z.Basha ka theksuar se populli do të propozojë listën e deputetëve të PD-së, por sipas gjasave, edhe në këto zgjedhje listat do të jetë të mbyllura. Cila është rruga që do të ndjekë PD-ja, që populli të njohë deputetët, CV-të e tyre?

Ne ju kemi krijuar këtë herë mundësinë jo vetëm strukturave të PD-së, por dhe qytetarëve që ata vetë të propozojnë on-line personalitetet apo këdo që ata mendojnë se mund t’i përfaqësojnë më denjësisht në Parlament, duke dhënë në të njëjtën kohë dhe argumentet për këtë. Listat që më pas do të përpilohen do të marrin parasysh pikërisht këto propozime në varësi të vlerësimeve që jepen dhe rezultojnë për çdo të propozuar. Ndërkaq po shqyrtohet futja e preliminarëve në përzgjedhjen e kandidaturave që në zgjedhjet e tjera më të afërme si mënyra më e mirë e provuar për t’ju dhënë qytetarëve pikërisht ata përfaqësues që duan.