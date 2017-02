Konventa e Tiranës. Meta: Keqardhje për sharlatanët dhe papagallët anti-LSI

Nga Konventa e Lëvizjes Socialiste për Integrim për Tiranën, kryetari i LSI-së, Ilir Meta iu përgjigj kritikëve që e akuzojnë këtë parti se ka frikë nga reforma në drejtësi. “LSI ka qenë më e qartë se askush për reformën në drejtësi, LSI theksoi se nuk kishte interes për të mbrojtur sistemin e degraduar të drejtësisë, por as të kapte sistemin e ri të drejtësisë. Të gjithë ata që i quaj me keqardhje sharlatanë, apo papagallë, që përsërisin nëse i keni vënë re, që LSI ka frikë nga reforma, që nuk e do reformën, po t’u bësh këtyre një Vetting, do dalin shumë keq, asnjë nuk do ta kalojë, përveç ndonjërit që ka bindjen e tij mbi bazë të një perceptimi të gabuar”,- u shpreh kreu i LSI-së, Ilir Meta.

Meta ka përcjellë sot një mesazh, që vota e 18 qershorit nuk duhet të shantazhohet dhe të blihet nga askush. Kreu i LSI e ka vënë theksin që në krye të fjalën së tij tek rëndësia e rezultatit jo të LSI-së në këto zgjedhje, por të Shqipërisë, sepse standarti i tyre do të jetë i penegociushëm për anëtarësimin e Shqipërisë në BE.

“Rezultati i 18 qershorit është vendimtar, kemi sfida të tjera para se të flasim për rezultatin e LSI më 18 qershor. Është jetik për të ardhmen e vendin tonë, dhe për realizimin e të gjitha atyre angazhimeve të nevojshme. Rezultati i Shqipërisë më 18 qershor, pra standardi i zgjedhjeve dhe legjitimiteti i tyre është shumë i rëndësishëm për stabilitetin e Shqipërisë pas 18 qershorit, sepse rezultati i zgjedhjeve lidhur me standardin e tyre, më 18 qershor është vendimtar për hapjen ose jo të negociatave të Shqipërisë për anëtarësimin në BE, standard i panegociueshëm për të ardhmen e Shqipërisë në BE. Ndaj duhet të kujdesemi më shumë sot për rezultatin që zgjedhjet e vendit tonë do të marrin më 18 qershor. Sepse është i rëndësishëm për legjitimitetin e gjithë institucioneve ligjvënëse dhe qeverisëse në Shqipëri pas 18 qershorit, sepse standardi i këtyre zgjedhjeve është shumë i rëndësishëm për të ecur në zbatimin me sukses dhe besueshmëri të reformës në drejtësi, që është mjaft jetike për Shqipërinë e dekadave që vijnë”, deklaroi z. Meta.

Ai i kërkoi përfaqësuesit të LSI në komisionin e reformës zgjedhore Luan Rama, që të shfyrtëzohet koha shtyrja me një muaj e afatit të këtij komisioni për të plotësuar në maksimumi rekomandimet e OSBE/ODIHR, për të rritur besimin e qytetarëve se vota e tyre do të jetë e lirë.

Është detyra jonë që në këtë situatë të bëjmë të mundur ecjen e reformës në drejtësi, tha Meta, duke shtuar se mungesë e konsensusit për reformën, do të thoshte ngecie e negociatave. Ai foli dhe për konfliktet politike:

“Kemi kaq shumë energji që i shterojmë në mënyrë armiqësore ndaj njëri-tjetrit, aq sa dhe përfaqësuesja e politikës së jashtme kishte deklaruar se konflikti politik është një sport majft popullor në Shqipëri. Në fakt, besoj se është i urryer në Shqipëri, po popullor në qarqe të ngushta, pasi shohim që qytetarët shqiptarë janë tolerant me njëri-tjetrin, ndryshe nga fillimi i viteve ’90, dhe prapë vazhdojmë e flasim sikur të ishim në ato vite me një retorikë mjaft armiqësore, dhe mjaft përjashtuese, me një retorikë që helmon çdo ditë mjedisin publik, besimin tek institucionet, besimin tek njëri-tjetri dhe në fakt mosbesimin te zgjedhjet. Më shumë se çështje e kodit, është çështje e mosbesimit dhe mungesës së kulturës politike për të pranuar zgjedhjet e lira dhe rezultatin e zgjedhjeve, pavarësisht nëse i fiton apo humbet ato”, tha Meta.

Braimllari: LSI është një shans për këdo

Endrit Braimllari, sekretari i Përgjithshëm i LSI, në fjalën e tij në Konventën e Tiranës tha se LSI është partia që komunikoni direkt me qytetarët

“Vlerësuam meritokracinë. LSI vlerëson komunikimin e drejtpërdrejtë dhe transparent me qytetarët. LSI është një shans për këdo që dëshiron të kontribuojë për zhvillimin e vendit”,- tha Endrit Barimllari.

Monika Kryemadhi: Kërkojmë falje edhe për ato gjërat që nuk janë bërë

Deputetja e LSI-së, Monika Kryemadhi, në fjalën e saj të mbajtur në konventën e degës së Tiranës, ka pranuar gabimet në qeverisje, por ajo ka kërkuar falje.

“Ne kërkojmë falje” tha Kryemadhi. “Ne jemi pjesë e qeverisë, ne jemi pjesë e sukseseve të kësaj qeverie. Ne jemi edhe pjesë e dështimeve të kësaj qeverisje. Ne jemi ata që kërkojmë falje edhe për ato gjërat që nuk janë bërë, për ato dështime të kësaj qeverie. Sepse njerëzit që nuk kërkojnë falje do ti bëjnë sërish ato gabime”, u shpreh Kryemadhi.

Sipas saj, edhe qeverisja me PD-në ka qenë e frytshme sepse gjatë kësaj kohe u hoqën vizat. “4 votat e LSI-së në qeverisjen e 2009 bënë që të hiqen vizat dhe shqiptarët të lëvizin të lirë”, tha Kryemadhi.

Më tej, Monika Kryemadhi u shpreh se “LSI është e vetmja alternativë që kanë sot shqiptarët sepse është e vetmja parti që s’ka asnjë lloj kompleksi në gjithë gjërat e saj, ka kodet e saj: Respekto ligjin dhe zotin në qiell. E them me bindje se LSI do të jetë forcë fituese në zgjedhjet e 18 qershorit sepse LSI ka një sekret: Sekreti i saj janë të rinjtë e të rejat që shtojnë radhët çdo ditë”.

Rama: LSI është mision

Kryetari i Grupit Parlamentar të LSI, Luan Rama deklaroi në fjalën e tij se: “LSI është mision dhe ne të gjithë jemi misionarë. LSI është edhe pasion, pasioni i njerëzve të rinj dhe gjithë atyre njerëzve që janë bashkuar me LSI për të krijuar fuqinë dhe vendosmërinë që ruan balancën dhe baraspeshën e politikës shqiptare që pa LSI do ecte kuturu pa ditur se ku shkon.”

Klajda Gjosha: Tirana do të bëjë ndryshimin në 18 qershor

Në fjalën e saj, ministrja e Integrimit, Klajda Gjosha, theksoi se LSI i njeh mirë problematikat e kryeqytetit dhe çdo ditë do të jetë krah qytetarëve, pasi Tirana ka nevojë për më shumë punësim, mirëqenie dhe arsimim. LSI, theksoi Gjosha, është e vetmja forcë politike ku interesat kombëtare janë mbi çdo axhendë, pasi kanë në themel frymën e dialogut dhe zgjidhjeve që i shërbejnë vendit. LSI, është faktor i stabilitetit të Shqipërisë, duke sjellë kulturën e re të politikbërjes, vijoi ministrja e Integrimit. Në zgjedhjet e 18 qershorit qytetarët me votë do dinë të bëjnë diferencën, shtoi ajo.

Dritan Ylli: “LSI ka qënë një derë e hapur jo vetëm për të mirëpritur qindra qytetarë që kerkojnë të bëhen anëtarë të LSI, por edhe derë mikpritëse për të dëgjuar çdo hall të çdo banori dhe për tu dhënë zgjidhje.”

Shezai Rrokaj: “LSI i është përgjigjur konfliktualitetit me pozitivitet dhe konstruktivitet. Qytetarët nuk kanë nevojë për politike tensionuese që mbjell ankth. Qytetarët kanë nevojë për shpresë, kjo shpresë në Shqipëri ka një garant që quhet LSI.”

Edmond Haxhinasto: “Forca jonë politike në vitin e 13 të jetës së saj ka treguar një qëndrueshmeri të admirueshme të parimeve dhe vlerave të veta thelbësore.”