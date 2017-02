A do ta sjellë me forcë policia Avokaten e Shtetit, Alma Hicka për çështjen CEZ?

Debati për çështjen CEZ vazhdon fort dhe egër. Në komisionin parlamentar, ku është kryetar Taulant Balla, kemi parë “përleshje” mes Ballës dhe Shkelzen Berishës, derisa kryetari Balla kërcënoi se do ta sjellë me forcën e policisë, djalin e ish-kryeministrit Berisha. Ndërsa në komisionin ku është kryetar Edmond Spaho (PD) përplasja me Avokaten e Shtetit ka qenë shumë e ashpër. Në rastin e parë Balla-Zen Berisha, ky i fundit nuk pranon të betohet para Ballës, pasi sipas tij ka konflikt interesi. Dhe Balla kërkon policinë. Në rastin e dytë, Spaho-Hicka, kjo e fundit nuk pranon sepse gjasmë kryetari Spaho ka konflikt interesi me Avokaturën e Shtetit. Prapë kërkohet policia t’i sjellë me forcë.

Avokatja e Shtetit Alma Hicka ka refuzuar që të dëshmojë në Komisionin Hetimor të kërkuar nga PD për aferën e marrjes së CEZ nga shteti në vitin 2013. Avokatja Hicka depozitoi një shkresë në komision ku kërkonte që të mos deklaronte para deputetëve të Partisë Demokratike, që sipas saj, me të cilët ka konflikt interesi. “Kryetari i komisionit, Edmond Spaho dhe anëtarët e tij Jorida Tabaku dhe Helidon Bushati, vetë ose përmes familjarëve, janë palë në dhjetëra gjyqe kundër shtetit shqiptar”, tha Avokatja e Shtetit Shqiptar.

Mirëpo, që të gjithë deputetët e PD në këtë komision mohuan që të kenë konflikt interesi me të. “Të jeni e qetë se ju me mua nuk keni asnjë konflikt interesi, për asnjë çështje, as civile, as penale”, tha kryetari i komisionit, Edmond Spaho. Po kështu edhe deputeti tjetër demokrat Helidon Bushati: “As unë, as bashkëshortja ime nuk kemi asnjë konflikt interesi”. Deputeti i PS Eduard Shalsi ndërhyri duke thënë që kjo kërkesë e saj të merret në shqyrtim dhe i dha leje Avokates së Shtetit Alma Hicka që të largohej nga komisioni. Nga ana tjetër, reagoi kryetari i komisionit Edmond Spaho duke paralajmëruar avokaten Hicka: “Nëse largoheni, të hënën më datë 16 do të vini sërish me polici”. Por a do ta zbatojë policia të njëjtin standart ligjor si me Shkelzen Berishën, ashtu edhe me Avokaten e Shtetit Alma Hicka?

Kujtojmë se edhe seancën e kaluar, Avokatja e Shtetit Alma Hicka refuzoi që të dëshmonte në komision për aferën e CEZ nga Qeveria Rama për zgjidhjen e mirëkuptim të marrëveshjes. Dy ditë më parë dolën në dritë të tjera informacione. Bashkëshorti i Avokates së Shtetit Shqiptar, ka qenë avokat i administratorit të CEZ Josef Hejzek.

Nëse mbetet e vertetë se bashkëshorti i Hickës ka qenë avokat në CEZ dhe Avokatja e Shtetit tani mbron shtetin shqiptar në raport me kompaninë e burrit të saj , ky është skandal i madh.

Gazeta e opozitës RD raporton se zyra e bashkëshortit të Avokates së Shtetit, Alma Hiçka, ka qenë përfaqësuese në proçeset gjyqësore në periudhën kohore kur DIA akuzoi CEZ për mos shlyerje detyrimesh. Sipas saj në këtë çështje bëhet fjalë për një konflikt të pastër interesi, pasi të dy bashkëshortët kanë qenë avokatë të dy palëve të kundërta. Alma Hiçka Avokatja e Shtetit tonë, ndërsa i shoqi Envi Hiçka avokat i kompanisë çeke.

Alma Hiçka është nga të parat emërime që ka bërë Rama sapo mori karrigen e kryeministrit më datë 5 nëntor të vitit 2013, duke e konsideruar si “kryembrojtëse e interesit të shtetit”.

Në përfundim të procesit gjyqësor me kompaninë CEZ, pala shqiptare u tërhoq. Opozita e ka konsideruar marrëveshjen e arritur si një marrëveshje e cila është në disfavor të interesave të vendit tonë. Sipas tyre Avokatja e Shtetit e thirrur për të dëshmuar në komisionin hetimor për këtë çështje është shprehur se nuk ka patur informacion që i bashkëshorti ishte avokat i palës çeke. Kontrolli i Lartë i Shtetit ka paditur në prokurori Avokaten e Shtetit dhe Ministrin e Energjisë Damian Gjiknuri pasi sipas KLSH marrëveshja e arritur palën ceke i ka kushtuar shtetit tonë një dëm financiar prej 479 milionë euro.

Për dosjen e CEZ, KLSH ka deklaruar se: “Avokati i Shtetit si titullar i institucionit i ngarkuar me nënshkrimin e marrëveshjes ka pasur detyrimin jo vetëm të mos nënshkruante një marrëveshje tërësisht të disfavorshme dhe në shpërfillje të plotë të pretendimeve dhe interesave të shtetit shqiptar, por edhe të paralajmëronte dhe informonte jo vetëm anëtarët e grupit të punës, por dhe institucionet e tjera të shtetit si Këshillin e Ministrave dhe Kuvendin në lidhje me të gjithë përcaktimet në marrëveshje ku qartazi rrezikoheshin interesat e shtetit shqiptar”.

Ndërsa qeveria shqiptare nëpërmjet Avokates së Shtetit Alma Hiçka u tërhoq nga gjyqi dhe mori hua për të dëmshpërblyer kompaninë CEZ, bashkëshorti i zonjës Hiçka ka qenë pjesë e ekipive të juristëve të lidhur me kompaninë CEZ.

Duket sikur konflikti i interesit ka arritur në nivele të panjohura më parë, aq sa dhe shprehja ‘Burrë e grua, mish e thua’, tashmë mund të konvertohet dhe në ‘Burrë e grua, CEZ e hua’, raporton Hashtag.al. Por akuza publike për burrin e saj si ish-avokat i CEZ ka nevojë të sqarohet nga Avokatja e Shtetit. Nëse akuzat e opozitës dhe të medias qëndrojnë, pra se Alma Hicka mbron Shtetin nga CEZ dhe burri i saj, Envi, ka mbrojtur CEZ pa asnjë diskutim se kemi konflikt të pastër interesi.

Pyetja në fund shtrohet: A do ta sjellë me forcë policia e Shtetit, Avokaten e Shtetit përballë Komisionit parlamentar për CEZ, siç ka urdhëruar Taulant Balla për djalin e ish-kryeministrit?

Para ligjit jemi të gjithë të barabartë. Edhe Shkëlzeni, edhe Alma !

S.P.