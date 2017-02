Andia Xhunga, “Si bëhet e famshme një familje”

Intervistoi: Albina Gjergji

Pas suksesit që shënoi në muajin nëntor të 2016-ës, rikthehet edhe një herë në skenën e Teatrit Kombëtar më datë, 9-10-11-12 shkurt 2017 “Familja Tot”. E cilësuar nga publiku si një tragji-komedi me mesazh të fortë, vepra e njohur e autorit Orkeny Istvan vjen në skenën e TK punuar mjeshtërisht nga regjisorja, Andia Xhunga. Me gjithë modestinë që e karakterizon, ajo thekson që veç përkushtimit së saj, realizimin siç duhej të shfaqjes ia mundësuan edhe emrat e mëdhenj siç janë; Bujar Asqeriu, Suela Konjari, Olta Daku, Adelina Muça, Ndriçim Xhepa, Indrit Cobani, Xhevahir Zeneli, Vangjel Toçe, Sokol Anxgjeli. “Unë mendoj dhe gjithmonë e them, “bashkimi bën fuqinë” e të punosh me këta emra, le të themi që, në një farë mënyre e ke dhe suksesin disi të garantuar. Por, ajo që them sot, është që këta emra, secili prej tyre, (qoftë Adelina dhe Indriti që kam punuar disa herë me ta) më kanë rritur dhe më kanë mësuar diçka të re”, tregon për Koha Jonë, regjisorja Andia Xhunga. Në bisedën e mëposhtme, ajo na tregon jo vetëm disa sekrete të punës me personazhet, por na zbërthen edhe fabulën, mesazhin, apo edhe pyetjet që vepra e njohur e Orkeny Istvan, (përkthyer po nga vetë regjisroja) ngre në gjithë thelbin e saj.

Familja Tot”, një premierë e suksesshme teatrore, që u rikthye në skenën e Teatrit Kombëtar “firmosur” nga ju. Parë me lupën e regjisores, ç’notë do t’i vinit shfaqjes në tërësi Andia?

Eh, pyetje e vështirë kjo. Zakonisht kur bëhet fjalë për t’i bërë kritika vetes, jam e para. Ndërsa për nota të mira, ndryshon puna. Teatrin e vënë në lëvizje idetë që nxisin veprimin. Starti motivohet nga idetë, shqetësimet, pikëpyetjet. Të gjitha këto nxisin veprimin e regjisorit, të trupës. Unë dhe trupa që drejtoj, e themi me zë të lartë nëpërmjet gjuhës skenike ato c’ka kanë motivuar qënien tonë së bashku. Që të mos zgjatem, notën nuk e mendoj dhe e kam të vështirë të saktësoj sot në Tiranë, se cili është metri që mat një shfaqje, por mirëpres me shumë vëmendje “notën” e gjithkujt, por jo nga vetja.

Një vepër e autorit të njohur Orkeny Istvan, përkthyer nga ju. Sa kohë ju është dashur ta sillni në formën e një “buke të pjekur” gjithë këtë punë?

Kjo vepër dhe ky autor është një dashuri e vjetër, që në bankat e Universitetit. Por puna (studimi) më konkrete që unë kam pasur me veprën, ka qenë në tri vitet e fundit. Ndërsa për ta realizuar atë që ju keni parë në skenë, (biseda të gjata me skenografin, kostumografin, graphic design, aktorët, etj.) më janë dashur mbi 5-6 muaj. Por dua të shtoj, që është një buke ‘Bio’ .

Krahasuar me dramën dhe komedinë, sa e vështirë është për një regjisor të punojë një tragji-komedi?

Çfarëdo gjinie të ketë pjesa që punon, ajo duhet të vijë tek publiku sa më e vërtetë. Ky është një nga sekretet për mua. Por ajo që unë kam pasur – le të themi si qëllim – gjatë punës me këtë vepër ka qenë që publiku pas çdo të qeshure, të merrte frymë thellë. Dhe pas çdo shtrëngimi në fyt, të qeshte pafund… Mendoj se ky është sekreti i një tragji-komedie për mua.

“Familja Tot”, padiskutim shënoi një sukses të jashtëzakonshëm për ju si regjisore, por edhe për Teatrin Kombëtar gjithashtu. Kjo u vërtetua me numrin e madh të spektatorëve, si dhe me jehonën që shfaqja pati në media. Përveç kënaqësisë që merr një regjisor nga ky fakt, me siguri brenda jush vlon edhe përgjegjësia për të sjellë në vazhdimësi vepra më të mëdha… (?!)

Padiskutim që po. Përzgjedhja e veprës është proces unik. Aty janë ëndrrat, përfytyrimet, imagjinata, fluturimet, revolta, dashuria, e djeshmja, e sotmja. Vepra është galeria e nëndheshme nga ku regjisori tregon atë çfarë pa, çfarë dëgjoi, ç’ka përjetoi, ç’ka besoi, ç’ka e shtyn ta rijetojë në një tjetër dimension. Unë jetoj me disa autorë dhe veprat e tyre, por “Familja Tot” ka ende për të treguar jetën e saj, të vërtetat e saj (buzëqesh).

Pjesëtarët e “Familjes Tot” janë ndër emrat më të lakuar artistikisht. Bujar Asqeriu, Suela Konjari, Olta Daku, Adelina Muça, Ndriçim Xhepa, Indrit Cobani, Xhevahir Zeneli, Vangjel Toçe, Sokol Anxgjeli… si ishte të punoje me ta Andia?

Kjo është hera e parë që punoj me 7 prej tyre. Të punoje me ta ishte kënaqësi shumë e madhe dhe siguri shumë e madhe. Unë mendoj dhe gjithmonë e them “Bashkimi bën fuqinë” e të punosh me këta emra, le të themi që në një farë mënyre e ke dhe suksesin disi të garantuar. Po ajo që them sot, është që këta emra, secili prej tyre, (qoftë edhe Adelina dhe Indriti që kam punuar disa herë me ta) më kanë rritur dhe më kanë mësuar diçka të re. Pra i falenderoj të gjithë një e nga një, për çdo gjë që kanë sjellë në jetën time artistike. Por dua të veçoj edhe skenografin Genci Shkodrani, me të cilin u bënë vite që punoj, kostumografen Berina Kokona (dashuri me punë të parë) – fitova dhe një mike shumë të mirë, si dhe graphic design Gea Madhi.

Brenda “Familjes Tot”, e cila është pjesë e një qyteze, flenë e zgjohen probleme jetësore. Me një subjekt të thjeshtë në dukje, po aq sa edhe të ndërlikuar në thelb… në qendër të veprës qëndron një familje dhe sakrificat e saj për djalin e tyre. Pse zgjodhët pikërisht një subjekt të tillë Andia?

Familja është diçka që e shohim, prekim, ndjejmë të gjithë çdo ditë. Familja është bërthama e shoqërisë… Kur thua familja ke thënë shoqëria. Unë rrëfej jetën e familjes Tot, sepse nëpëmjet saj ngre pyetje të forta për shoqërinë, “Derisa është në gjendje të durojë njeriu, për të mos shkelur mbi dinjitetin e tij?”

Ku ndahet dhe bashkohet “Familja Tot” me familjet shqiptare? Ngjashmëritë dhe dallimet?

Unë mendoj që Familja Tot është si çdo familje e shtresës së mesme, në çdo vend të botës. Unë mendoj se ndoshta ajo që na bashkon më shumë është “sakrifica” e prindit për fëmijën. Ndërsa ajo që na dallon, le të themi është pikërisht ai njeriu i guximshëm që ndodhet brenda kryefamiljarit Tot dhe vendimi që ai merr në fund të veprës. Por që nuk kam dëshirë ta them, pasi do të doja që publiku ta rishihte vetë, këto dy javë në Teatrin Kombëtar.

Gjithë ato sakrifica në emër të dashurisë për fëmijën; fyerje, poshtërime, tallje… në fakt sa mund të durojë njeriu për të mos shkelur dinjitetin e tij?

Kjo varet nga njeriu, por unë kam dashur të nënvizoj njeriun që punon, lufton, sakrifikon për familjen/fëmijën, por kurrsesi, për asnjë arsye, të mos shkelte mbi dinjitetin e tij.

Në fund të gjithçkaje, a ia vlejtën sakrificat e “Familjes Tot” dhe për çfarë shërbyen në këndvështrimin tuaj?

Marrëdhënia me veten tonë, duhet të jetë ajo më e sinqerta. Nëse një njeri në fund të ditës, kur vë kokën në jastëk nuk fle i qetë, nuk respekton veten e tij, atëherë çdo gjë tjetër është një sakrificë e kotë. Ndaj mendoj që sakrificat e kësaj familjeje sigurisht që shërbyen…

Mesazhi që ju si regjisore keni dashur të përçoni tek publiku?

Unë nuk kam qëllim të përçoj mesazhe. Një regjisor duhet të ngrejë pyetje, të cilat publiku duhet t’i përgjigjet vetë dhe pyetjet që unë kam dashur të ngre kanë qenë, “çfarë marrëdhëniesh duhet të ketë njeriu me pushtetin?” (kur them pushtet nuk e kam vetëm me atë politik, por qoftë dhe me një njeri që është më i fuqishëm se ne), si dhe pyetjen tjetër, “Derisa është në gjendje njeriu të durojë për të mos shkelur mbi dinjitetin e tij?”.

Emocionet e një artisteje, pasi ka bërë punë të paqme, na flisni pak?

Këtë “paqen” pas një pune kaq të madhe, që në përgjithësi ne artistët e përkthejmë në një boshllëk që na fut në mendime, këtë herë nuk pata mundësi ta ndjej. Se menjëherë pas këtij projekti, unë nisa një tjetër sipërmarrje shumë të guximshme “Arrëthyesin”, për dhe me fëmijë. Një musical që sa më lodhi, aq edhe më kënaqi bashkë me fëmijët e QKKF.

Lidhja juaj me skenën e Teatrit? Po sheshxhirimin e filmit keni provuar?

Teatrin s’do ta ndërroja me asgjë. Por dhe ato pak eksperienca që kam pasur me filmin kanë qenë aq të bukura, saqë do t’i përsërisja me qejf. Do të veçoja Sit.Com-in e parë shqiptar, “Radio Radio”, i cili fatkeqësisht u mbyll me 25 seri.

Jeni emër i njohur në qarqet artistike Andia, jo vetëm në fushën e regjisurës, por edhe të aktrimit. Aktualisht, keni ndonjë material tjetër në dorë dhe çfarë konkretisht?

Tani i jemi rikthyer “Familjes Tot”, e cila vjen në skenën e Teatrit Kombëtar në datat 9,10,11,12 – 16,17,18,19 shkurt , ora 19:00. Pas kësaj pres të nis punën, këtë radhë si aktore.