Shefja e OMN: Kemi rol monitorues për Vettingun. Vendimet nuk i marrim ne

“Ju siguroj se do ONM do të kryejë detyrat e saj me profesionalizëm, panashmëri dhe në përputhje me ligjin”,- deklaroi Drejtorja për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Europian, Genoveva Ruiz Calavera e cila kryeson misionin e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit në deklaratën për shtyp të orës 12:30

Vëzhguesit ndërkombëtarë të Brukselit që do të monitoriojnë proçesin e vettingut janë vendosur tashmë në Tiranë.

“ONM po kryen monitorim të fuqishëm por nuk merr vendime ekzekutive. Të gjitha vendimet përfundimtare në këtë proces do i takojne autoriteteve shqiptare. Që nesër do të fillojë puna me ekspertë të kualifikuar që do të jenë vëzhgues ndërkombëtar afashkurtër që do të dërgohen për të monitoruar fazën e parë”, tha Ruiz Kalavera.

ONM do të hartojë rekomandime përmes zyrës së Avokatit të Popullit për kandidatët për vettingun, por sipas saj, do të jetë përgjegjësi e autoriteteve shqiptare të përfundojnë procesin dhe të emërojnë kandidatët për organet e vettingut.

“Pasi faza e parë të jetë përfunduar fillon faza e dytë dhe KE me SHBA do të sjellë ekip afatgjatë vëzhguesit ndërkombëtar, specialistë dhe të nivelit të lartë që do të monitorojnë procesin e vettingut”, shtoi ajo më tej.

Puna e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit nis plotësisht më 16 shkurt, kur, me të drejtën që u jep ligji, vëzhguesit ndërkombëtarë të shqyrtojnë listat e Avokatit të Popullit dhe t’i paraqesin Kuvendit deri më 1 mars “listën e tyre të zezë”, që do të përbëhet nga ata kandidatë që Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit gjykon se nuk duhet të jenë anëtarë të organeve të reja të “vetting”-ut.