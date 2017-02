Horoskopi – 8 shkurt 2017

DASHI

Marrëdhënia në çift pritet të jetë e mirë gjatë kësaj dite. Në planin financiar nuk duhet absolutisht të tregoheni të pamatur dhe të veproni me impulsivitet.

DEMI

Ambienti në çift do jetë euforik gjatë kësaj dite dhe emocionet që do përjetoni nuk do kenë të mbaruar. Të ardhurat do fillojnë të stabilizohen mjaft dhe kjo do iu qetësojë.

BINJAKET

Yjet do iu bëjnë një dhuratë shumë të bukur atyre që janë në një lidhje. Në planin financiar nga ana tjetër, ndikimi i yjeve do jetë negativ. Ata do iu shtyjnë të kryeni shpenzime të tejskajshme.

GAFORRJA

Gjatë kësaj dite do ndiheni shpesh të lumtur pranë atij që dashuroni dhe nuk do keni çfarë të kërkoni tjetër. Nëse merreni më tepër me menaxhimin e financave, situata nuk do jetë problematike.

LUANI

Synimi juaj për këtë ditë është të ruani një klimë të qetë në çift dhe të mos debatoni për asgjë me partnerin. Mos shpenzoni shumë këtë ditë nëse nuk doni që financat tuaja të përkeqësohen ndjeshëm.

VIRGJERESHA

Sektori juaj i dashurisë nuk do jetë shume i mirë sot. Financat do jenë të qëndrueshme për pjesën më të madhe, megjithatë vazhdoni maturinë me shpenzimet.

PESHORJA

Klimë shumë e bukur yjore gjatë kësaj dite. Do kaloni momente të paharruara me partnerin tuaj dhe e gjithë jeta juaj do ketë ndryshime pozitive. Financat nuk do kenë ndryshime të mëdha nga një ditë më parë.

AKREPI

Ditë e bukur dhe e mbushur me kënaqësi kjo e sotmja. Partneri do tregohet i gatshëm tua plotësojë dëshirat dhe t’iu mbajë pranë në çdo moment. Financat do jenë të mira.

SHIGJETARI

Ditë e bukur e me diell kjo e sotmja për të gjithë ata që janë çift. Në planin financiar nuk do ketë probleme të mëdha, megjithatë po e tepruat me shpenzimet do ndjeni disa tronditje.

BRICJAPI

Jeta në çift pritet të jetë e qetë dhe pa asgjë të veçantë sot. Merrini gjërat si t’iu vijnë dhe mos kërkoni më shumë sesa jepni. Për stabilizimin e financave do ndikojë së tepërmi Dielli.

UJORI

Plutoni do jetë planeti që do ndikojë më së shumti në jetën tuaj në çift. Në planin financiar vazhdoni të tregoheni vigjilentë dhe mos e teproni me shpenzimet.

PESHQIT

Pasioni do ndizet dhe do shpërthejë si një vullkan gjatë kësaj dite. Financat do kenë goxha përmirësime falë një projekti të rëndësishëm që do konkretizoni në punë.