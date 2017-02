Halimi: Rama hesht ndaj akuzave të LSI, skenari i protestës dhe fitorja e PD-së

Flet për “Koha Jonë”, deputeti i PD-së, Eduard Halimi: Pasioni im është jurisprudenca, politika është e dyta

Intervistoi: Redjon Shtylla

Stina e protestave për Partinë Demokratike sapo ka nisur. Por përse po i thërret PD-ja shqiptarët në shesh më 18 shkurt? Çfarë synojnë dhe sa do të ndikojnë protestat në zgjedhjet parlamentare? Për të shpjeguar me detaje lëvizjet e fundit në selinë blu, në një intervistë për “Koha Jonë”, deputeti i PD-së, Eduard Halimi, hedh akuza se, qëllimi i Kryeministrit është të fitojë zgjedhjet me paratë e drogës dhe krimit, fuqinë dhe lidhjet e krimit. Më tej Halimi deklaron se: “Opozita është çuar në cep të ringut, duke mos i lënë asnjë hapësirë institucionale, por për të bërë të vetmen zgjedhje që të diktojnë kushtet kur të çojnë në cep të ringut: përballja. Ndaj dhe opozita ka thirrur stinën e protestave për një përballje qytetare me qeverinë”. A do të kërkohet dorëheqja e Kryeministrit? Opozitari lë të nënkuptuar se skenarë ka plot, si nga ato në vendet fqinje dhe deri tek ato më të largëtat.

PD-ja pas shumë tërheqjesh vendosi të dalë në protesta në 18 shkurt. Çfarë synojnë protestat këtë herë? Për çfarë thirren në shesh shqiptarët?

Ju e shihni se ekonomia po kalon në një “grip” të thellë. Integrimi i vendit është bllokuar. Parlamenti është mbushur me deputetë me rekorde të tmerrshme kriminale. Politika dhe krimi janë bërë njësh dhe instrumentet ligjore për të larguar kriminelë nga politika, nuk janë funksionale. Largohen nga postet publike, por marrin menjëherë poste politike, pra ndarja e krimit me politikën nuk funksionon me ligjin e dekriminalizimit, pasi ka vullnet të mbrapshtë. Nga ana tjetër vendi është mbushur me kanabis nga jugu në veri, si kurrë më parë dhe është vetë policia që ka marrë nën kontroll mbjelljen, kultivimin dhe transportin e saj, përgjigjet e prokurorisë e vërtetojnë këtë. E gjitha kjo ndodh se Edi Rama ka bërë kontratë me krimin: ju më ndihmoni të fitoj zgjedhjet unë ju ndihmoj si Kryeministër të bëni sa më shumë para me trafiqe; ju bëj deputetë, ju bëj kryetarë bashkie, ju bëj drejtorë, ju bëj oficerë policie etj. Qëllimi i Ramës është të fitojë zgjedhjet me paratë e drogës dhe krimit, fuqinë dhe lidhjet e krimit. Në këtë histori të dhimbshme për vendin, opozita ka kërkuar gjatë këtyre 4 viteve që krimi të ndahet nga politika, ka hartuar ligje si ai i dekriminalizimit, ka bërë denoncime të përditshme brenda dhe jashtë vendit me shpresën se zgjidhja do vinte në mënyrë institucionale. Për zgjedhjet ne kemi propozuar që prej një viti votimin dhe numërimin elektronik si një e keqje më e vogël për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme. Prej një viti Kryeministri dhe pushtetarët e kanë injoruar këtë kërkesë dhe tani thonë nuk ka kohë. Çështja e votimit elektronik nuk ka lidhje as me fitoren dhe as me humbjen për shkak programi elektoral. Beteja për votim dhe numërim elektronik nuk është një betejë për pushtet. Nuk është një betejë për karrierë mes Bashës dhe Ramës apo Metës. Është një betejë për parime për standarde demokratike që garanton çdo qytetar të votojë i lirë, që vota e tyre të lexohet drejt pa futur duart e pista pushteti. Sot kur është Kryeministër Rama dhe krimi është i kudondodhur dhe nesër e përgjithmonë pavarësisht kush do jetë në pushtet. Kjo është një betejë për një mision historik që opozita e ka detyrë ta udhëheqë. Por prej javësh jemi përballë të njëjtës strategji, përballë të njëjtit mekanizëm të alibisë me kohën dhe fajësimit të përditshëm të opozitës lidhur me Reformën Zgjedhore. Akuzat e përditshme të Kryeministrit dhe të të gjithë zëdhënësve të pushtetit, në këtë drejtim, dëshmojnë në fakt vullnetin e mbrapshtë për të mos e realizuar reformën zgjedhore dhe alibinë e qartë për të mos bërë asnjë hap për votimin elektronik që garanton zgjedhje të lira e të ndershme. Rruga institucionale për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme po mbaron. Opozita është çuar në cep të ringut, duke mos i lënë asnjë hapësirë institucionale, por për të bërë të vetmen zgjedhje që të diktojnë kushtet kur të çojnë në cep të ringut: përballja. Ndaj dhe opozita ka thirrur stinën e protestave për një përballje qytetare me qeverinë.

Besoni se mjaftojnë deklaratat nga foltorja e PD dhe lajmërimi i protestës për të treguar keqqeverisjen?

Nuk mjaftojnë, ndaj dhe të gjithë deputetët, kryesia, dhe gjithë anëtarësia e PD-së ka dalë në bazë për të sensibilizuar çdo qytetar mbi rrezikun e madh që gjenden zgjedhjet e ardhshme parlamentare.

Z.Basha është shprehur se duhet të marrin shembullin e Rumanisë, ku 500 mijë qytetarë dolën në shesh kundër qeverisë. Pritshmëritë e opozitës janë të larta por nëse nuk arrihet objektivi, a rrezikon PD-ja në zgjedhje për të mos dalë fituese?

Çdo protestë qytetare është frymëzim. Protestat e opozitës rumune janë frymëzim pasi ata kërkojnë të rrëzojnë një qeveri, e cila sipas opozitës atje është e korruptuar, ka blerë mediat dhe është shndërruar në oligarki. Por sipas atyre që ne shohim në media, nuk mendon vetëm opozita kështu pasi qytetarët i janë bashkuar opozitës si kurrë më parë. Protesta e 18 shkurtit do jetë madhështore dhe po kështu dhe protestat që do të vijnë pas saj. Nuk ka asnjë dyshim se të vetmit që janë të kënaqur me këtë qeveri janë trafikantët dhe pushtetarët. Përveç koalicionit krim-pushtet që pasurohet çdo ditë, nuk ka asnjë shqiptar mbi tokë që kjo qeveri të mos largohet.

Do të kërkohet dorëheqja e Kryeministrit?

Ne kërkojmë zgjedhje të lira e të ndershme. Kjo është beteja e opozitës. Votimi elektronik është një zgjidhje që jep opozita. Jemi të hapur për çdo zgjidhje tjetër që garanton zgjedhje të lira e të ndershme siç është edhe një qeveri teknike që do çojë vendin në zgjedhje. Skenarë ka plot, nga vendet fqinje dhe deri tek ato më të largëtat.

Duke parë përplasjet e forta brenda koalicionit qeverisës, besoni se dalja e LSI-së në një koalicion më vete, përkthehet në rrugë motivuese për opozitën?

Opozita nuk e ka parë kurrë marrëdhënien ngriva -shkriva të bashkëkryetarëve të maxhorancës, si një zgjidhje për zgjedhjet e lira e të ndershme. Ne kemi sot akuza të forta nga ana e njerës palë që është përfaqësuar nga ministrat e LSI-së, për korrupsion, trafik, përdorim të krimit dhe policisë në zgjedhje dhe nuk kemi asnjë përgjigje ndaj këtyre akuzave nga PS-ja. Heshtja ndaj akuzave është pranim i plotë, bashkëdrejtimi është po ashtu. Kjo tregon gjendjen e rëndë në të cilën ndodhet qeverisja e vendit. Krime, akuza dhe heshtje. Këto fakte tronditëse, mbyllja e syve para tyre, heshtja tronditëse e mediave për të hetuar qoftë edhe njërën prej tyre dhe trajtimi i popullit si dele, janë situata që e detyrojnë opozitën të dalë në sheshe për të sensibilizuar më fortë qytetarët.

Në aspektin juridik, sa janë realisht premisat e ndryshimeve thelbësore në Kodin Elektoral, në mënyrë që ai të zgjidhë dhe shqetësimet e ekspertëve të OSBE/ODIHR-it? Si mund të arrihet votimi elektronik me marrëveshje?

Votimi elektronik është tërësisht i mundur. Kjo nuk është një çështje teknike, blerje aparaturash, kompjuterash apo trajnimi i popullsisë ku të gjithë kanë smartphone. Kjo është çështje vullneti. Heshtja e qeverisë tregon vullnetin e mbrapshtë që kjo të mos realizohet. Rrugët institucionale po shterojnë, ditët po ikin.

A do të futet PD në zgjedhje edhe nëse nuk pranohet votimi elektronik?

Kush thotë se PD nuk do futet në zgjedhje është vetëm një spekulant. Askush në PD, as edhe një minutë të vetme nuk e ka shkuar nëpër mend që të bojkotohen zgjedhjet. Bojkoti i zgjedhjeve është i paimagjinueshëm për PD. Është e qartë ajo që kërkojmë ne dhe duhet të jetë e qartë për të gjithë, për publikun, për palën tjetër dhe për miqtë dhe për partnerët ndërkombëtarë, se nuk mund të ketë zgjedhje normale në Shqipëri nën hijen kërcënuese të korrupsionit elektoral, të shitblerjes së votës, të përfshirjes së bandave të veshura me pushtet, të banditëve të dalë nga parcelat e kudondodhura të kanabisit me leje qeveritare. Opozita mishëron vullnetin për të goditur korrupsionin e kudondodhur elektoral. Për këtë çështje opozita ka bërë një betejë të gjatë, të mundimshme për të cilën ka marrë dhe kosto me vetëdije të plotë, sepse nuk mund të ketë zgjedhje normale në Shqipëri nëse nuk ka votim dhe numërim elektronik në çdo qendër votimi.

Rezoluta e PE për Shqipërinë, ka dalë në vendimin se duhet të votojnë 2 milionë shqiptarë që janë jashtë si emigrantë. A është e mundur kur rruga institucionale përmes komisionit është e ezauruar?

Votimi elektronik e zgjidh në mënyrë shteruese një çështje kaq të rëndësishme siç është votimi i emigrantëve.

Z.Basha ka shprehur qëndrimet se në listat e PD për zgjedhjet e ardhshme, do aderojnë të rinj. Pyetja që ngrihet është se, a po ndërrohet partia e po vijnë të rinj dhe deputetë me kontribute s’do t’i shohim në lista?

Është mëse logjike që duhet të ketë ndryshim në ekip dhe kjo ka ndodhur gjithmonë në PD dhe në çdo parti tjetër. Caktimi i emrave do jetë një proces që do kalojë në forumet e PD-së që do vlerësojë kontributet e deputetëve aktualë dhe kandidatëve për deputetë të rinj. Jam i bindur se format do të shohin cilësinë e ekipit te ri dhe jo moshën, kjo është krejtësisht racionale.

PD-ja sot ka të njëjtat figura kryesore që ka pasur edhe në tetë vitet kur ishit në qeverisje dhe në zgjedhjet e kaluara. Mendoni se kjo mund të përbëjë problem?

PD ka në Parlament rreth 50 deputetë dhe po ashtu të paktën edhe 50 figura të tjera në poste qendrore politike, figura këto që përfaqësojnë jetën publike. Kontributin e secilit, perfomancën e secilit, kush rri në hije apo në ballë, i përket forumeve, por dhe anëtarësisë ta vlerësojë.

z.Basha ka theksuar se populli do të propozojë listën e deputetëve të PD, por sipas gjasave, edhe në këto zgjedhje listat do të jetë të mbyllura. Cila është rruga që do ndjekë PD-ja, që populli të njoh deputetët, CV-të e tyre?

Ka një proces që ka nisur Kryetari i PD-së me një udhëzim të miratuar unanimisht nga Kryesia e PD-së për zgjedhjen e kandidatëve për deputet. Nuk kam shumë informacion mbi ecurinë në këto ditë pasi fokusi kryesor janë protestat. Listat kanë kohë që të hartohen.

Opozita zgjeron koalicion parazgjedhor, me ardhjen e PBDNJ-së dhe AK-së. A është ende PD-ja në kërkim të një koalicioni fitues?

Me çdo parti politike që ka të njëjtin mision si PD-ja për zgjedhje të lira e të ndershme dhe ndarjen e krimit nga politika.

PD shkon në këto zgjedhje për të fituar, por nëse PD nuk fiton, a duhet të largohet nga drejtimi i PD-së, z.Basha?

Opozita do t’i fitojë këto zgjedhje.

E arriti e vetme opozita pa një koalicion me LSI-në, numrin magjik 71?

Opozita do t’i fitojë këto zgjedhje në mënyrë të padiskutueshme.

E shihni veten deputet?

Po e ripërsëris atë që është e qartë për ne, por duhet të jetë e qartë për të gjithë, për publikun, për palën tjetër, për qytetarët, por dhe miqtë dhe partnerët ndërkombëtarë, se nuk mund të ketë zgjedhje normale në Shqipëri nën hijen kërcënuese të korrupsionit elektoral, të shitblerjes së votës, të përfshirjes së bandave të veshura me pushtet, të banditeve të dalë nga parcelat e kudondodhura të kanabisit me leje qeveritare. Koha e pamjaftueshme është vetëm një alibi për t’i ikur misionit të vështirë dhe përgjegjësisë për t’u garantuar shqiptarëve zgjedhje të lira e të ndershme. Ne jemi të gatshëm të diskutojmë me palën tjetër, me miqtë e partnerët ndërkombëtare çdo zgjidhje por jemi të bindur se votimi dhe numërimi elektronik do të garantonte në kushtet e rënda të krimit që ndodhet Shqipëria, zgjedhje të lira dhe të ndershme për Shqipërinë dhe shqiptarët. Nuk ka fare rëndësi nëse do jem ose jo unë deputet. E rëndësishme është që PD të fitojë zgjedhjet dhe qeverisja t’i kthehet popullit. Karriget e deputetit nuk janë të përjetshme për askënd, përfshi dhe mua. Pasioni im është jurisprudenca, politika është e dyta.