“18 Qershori”, nis regjistrimi i partive në KQZ, ‘LIBRA’ e Blushit regjistrohet sot e para

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të shqyrtojë dhe miratojë mbledhjen e ditës së sotme katër pika të rëndësishme për zgjedhjet e ardhshme.

Konkretisht, nga sot nis zyrtarisht regjistrimi i subjekteve zgjedhore që do të marrë pjesë në garën parlamentare të 18 Qershorit, ku lista e regjistrimeve pritet do të kryesohet me regjistrimin si subjekt zgjedhor partia më e re në vend, LIBRA e Ben Blushit.

Në relacionin bashkëngjitur projektvendimit të saj, KQZ-ja thekson se, Partia “Lista e Barabartë”, me shkronja nistore “ LIBRA”, nëpërmjet Kryetarit të saj, Ben Blushi, ka paraqitur pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kërkesën dhe dokumentacionin përkatës për t’u regjistruar si subjekt zgjedhor për zgjedhjet për Kuvendin që do të zhvillohen më datë 18 Qershor 2017, administruar me nr. 97 prot., datë 18.01.2017. Sipas KQZ-së, kërkesa e paraqitur nga Partia “Lista e Barabartë”, respekton afatin kohor dhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, pas verifikimeve përkatëse dhe konstatimit se, kërkesa dhe dokumentacioni i paraqitur nga Partia “Lista e Barabartë”, janë në përputhje me kriteret e përcaktuara në nenin 64, të Kodit Zgjedhor. Ndërkohë, kreu i partisë LIBRA, Ben Blushi publikoi dje 20 pika kryesore të programit të partisë që ai drejton. LIBRA do të përcaktojë minimumin jetik si prag të detyrueshëm që i duhet çdo njeriu për të mbijetuar. Asnjë qytetar nuk do të paguhet nën 16.900 lek, shifër që është kufiri i minimumit jetik. LIBRA do të eliminojë tatimin mbi interesat e kursimeve të individëve deri në 2.5 milionë lek, çka do të nxisë 95% të shqiptarëve të kursejnë më shumë e të mund të shpenzojnë më shumë në të ardhmen. LIBRA do të ndryshojë tatimin mbi të ardhurat nga puna duke i ulur të gjitha fashat por duke ruajtur progresivitetin. Tatimi për pagat e mesme deri në 130.000 lek do të ulet nga 10% në 13% që është sot. Ndërsa tatimi 23% mbi pagën për më të kualifikuara të vendit do të ulet ndjeshëm. LIBRA do të vendosë një sistem tatimi progresiv mbi sipërmarrjen të bazuar mbi fitimin. Normë tatimi 0, për biznese me fitime vjetore deri në 1 mln lek, pavarësisht xhiros, që nënkupton më pak taksa për sipërmarrjet e vogla e të mesme shqiptare. Jo më shumë se 10% tatim mbi fitimin për të gjitha ndërmarrjet e mesme me fitim deri në 10 milion lek. LIBRA do të krijojë Fondin Kombëtar të investimeve, I cili do t’i mundësojë çdo shqiptari të investojë kursimet e veta në projekte rentabël që tani janë akses i pak personave. Ky fond do të mund të investojë minimalisht 500 milionë EUR çdo vit, në përpjekje apo sipërmarrje me interes kombëtar, duke garantuar pjesëmarrjen në ekonomi dhe norma të larta fitimi për kursimet e qytetarëve. LIBRA do të dyfishojë buxhetin për arsimin deri në 5% të prodhimit të brendshëm bruto nga 2,4% që është sot, duke e konsideruar arsimin strategji ekonomike. LIBRA do të bëjë të detyrueshëm arsimin e mesëm të përgjithshëm duke kërkuar që të gjithë fëmijët e Shqipërisë, pa dallime pasurie apo krahine, të ndjekin shkollat, çka do të përmirësonte cilësinë e tregut të punës. LIBRA do të reduktojë ndjeshëm tarifat e arsimit të lartë për të gjithë studentët, sidomos për ata të shtresave të varfra dhe të mesme. LIBRA do të rishikojë dhe anulojë koncesionet në shëndetësi duke synuar uljen e kostos së shëndetit.

Kostoja e procesit – KQZ bën llogarinë e zgjedhjeve, 733 milionë lekë për garën e 18 qershorit

Zgjedhjet parlamentare të 18 qershorit parashikohet t’i kushtojnë shqiptarëve rreth 733 milion lekë. Shifra është parashikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndërsa ka detajuar zërat të cilat ky buxhet do të financojë, ku peshën kryesore e zënë pagat për personelin e përhershëm dhe atë të përkohshëm, me rreth 285 milionë lekë. Sipas relacionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe që pritet të miratohet në mbledhjen e sotme, buxheti është hartuar mbi nevojat dhe kërkesat për realizim të standardeve zgjedhore. Rreth 193 milionë lekë janë parashikuar për mallra, kur përfshihen gjithë materialet zgjedhore, duke filluar nga fletët e votimit, vulat, boja timbruese apo dhomat e fshehta të votimit deri tek vendosja e pedanave për t’i mundësuar personave më aftësi të kufizuar të votojnë. Ndërsa 254 milion lekë parashikohen për shërbime, ku përfshihen transporti i bazës materiale, qira për ambiente, ku janë llogaritur rreth 19 milionë lekë, dieta dhe udhëtime me rreth 11.6 milionë lekë, apo shpenzime për reklama mediatike. Shpenzime për edukim, informim dhe sensibilizim, KQZ-ja parashikon rreth 39 milionë lekë. /H. Mesi