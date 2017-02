“Radio më e madhe e Francës tallet me Edi Ramën”

Ish-kryeministri i vendit, Sali Berisha, ka postuar në rrjetet sociale mesazhin e një qytetari, i cili shprehet se radio më e madhe satirike në Francë, Rire et Chanson, është tallur me Edi Ramën.

Sipas tij, radioja është shprehur se Edi Rama erdhi me xhinse dhe atlete gjoja trendi por ne fakt si karagjoz per te kerkuar hapjen e negociatave por mori pergjigjen qe meritonte, mbeti ne klase.

Postimi i Berishës dhe mesazhi i qytetarit

Emigranti dixhital informon se radio me e madhe satirike “Rire et Chanson” ne nje emision te saj nder te tjera thote per Shqiperine se Edi Rama erdhi me xhinse dhe atlete gjoja trendi por ne fakt si karagjoz per te kerkuar hapjen e negociatave por mori pergjigjen qe meritonte, mbeti ne klase! Lexoni me poshte mesazhin e emigrantit dixhital se si e tall radio me e madhe satirike e Frances piktorin deshtak. sb

“Pershendetje doctor kryeministri shqiptare esht bere objekt tallje dhe shpotishe ketu ne France. Radio me e madhe satirike e Frances Rire et Chanson esht tallur me te! Keshtu ne emisionin e saja pardje kjo radio tha per Shqiperine se kryeministri i ketij vendi erdhi ne takim zyrtar i veshur me xhinse dhe atlete per te kerkuar hapjen e negociatave dhe mori nje note pakaluese te cilen e meritonte qofte edhe per paraqitjen e tije qesharake ne nje takim te rendesishem zyrtar.Kjo ishte per te qeshur per francezet por trishtim per ne.Shumte te fala…”