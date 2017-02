Veliaj: “Shtojmë gjëlbërimin dhe ulim ndotjen në qytet;

Në zbatim të Planit të Përgjithshëm Vendor, i cili parashikon mbjelljen e 2 milionë pemëve të reja, që do të jenë pjesë e kurorës së gjelbër të Tiranës, e njohur ndryshe si Pylli Orbital, Bashkia e Tiranës vijon punën për shtimin e hapësirave të gjelbra për t’i dhënë frymëmarrje kryeqytetit. Nën moton “E dua pemën”, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit zhvilloi aksionin për pastrimin e ambientit dhe mbjelljen e pemëve të reja në krahun lindor të Liqenit Artificial të Kasharit.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, vlerësoi se zona e Kasharit ka një potencial të madh zhvillimi dhe se bashkia do ta kthejë Liqenin Artificial të Kasharit në një park të madh urban. “Fillojmë një projekt të ri, siç bëmë në Farkë, ashtu edhe për liqenin e Kasharit. Këto 500 pemë do të konturojnë perimetrin e liqenit të Kasharit, i cili është pjesë e projektit tonë për Pyllin Orbital. Po shfrytëzojmë ditët ideale që është muaji janar, shkurt, për të kryer mbjelljet rreth e qark Unazës së Madhe të Tiranës. Kjo është një zonë e cila ka një potencial fantastik. Ka qenë një premtim i yni që liqenin e Kasharit, që është kaq afër me autostradën Tiranë-Durrës, ta kthejmë në park urban”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku ftoi qytetarët që të kontribuojnë në ruajtjen e pemëve dhe të mos ndotin liqenin, ndërsa prezantoi projektin e ri, ku çdo qytetar mund t’i kushtojë një pemë a një stol një të afërmi të tij që nuk jeton më, apo një çift i ri i sapomartuar fëmijës së sapolindur. Veliaj theksoi se paralelisht me shtimin e gjelbërimit, po punohet edhe për përmirësimin e transportit publik, i cili ka filluar të japë rezultate inkurajuese sa i përket uljes së ndotjes së ajrit. “Me situatën ku gjendet sot Tirana, me një milionë banorë, 200 mijë makina, me kaq shumë urbanizim, kemi vetëm dy mënyra se si të ecim përpara për pastrimin e ajrit në Tiranë: së pari, duke e mbushur me gjelbërim, që është ajo se çfarë po bëjmë sot, së dyti duke inkurajuar më shumë ata që ecin, hapësirat pedonale, ata që përdorin biçikletat dhe transportin publik”, tha ai.

Veliaj shtoi se është një lajm i mirë për mijëra banorë të Kasharit, të cilët prej pak ditësh kanë një linjë të re urbane, me autobusë modernë. “Lajmi i dytë i mirë për Kasharin, përveç 500 pemëve të reja dhe mijëra të tjera që do të pasojnë, është linja e re e autobusit Kashar-Tiranë, totalisht moderne. Jemi shumë të inkurajuar nga rezultati i fundit i Inspektoriatit të Mjedisit, i cili tha se janari ishte muaji më i pastër krahasuar me mesataren e gjithë vitit që lamë pas, për cilësinë e ajrit, por që kjo të ruhet, është shumë e rëndësishme që të stabilizojmë çështjen e gjelbërimit dhe të vijojmë me këtë projekt, por sigurisht të ulim ndotjen që vjen nga makinat, duke përdorur më shumë transportin publik”, tha ai.

Kryetari i Bashkisë së Tiranës u bëri thirrje qytetarëve që të denoncojnë të gjitha rastet e abuzimit me linjat e transportit publik në numrin e telefonit pa pagesë të Bashkisë. “Do të bëjmë inspektime në të gjithë linjat, gjatë gjithë javës që vjen. I ftoj të gjithë qytetarët të na ndihmojnë. Është shumë e rëndësishme të telefonojnë në Bashki në 0800-0888 për të identifikuar të gjithë ato problematika apo individë që nuk shërbejnë me cilësi”, tha Veliaj.

Drejtori i Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, Blendi Gonxhe garantoi se puna do të vijojë edhe më tej për të rritur sipërfaqet e gjelbra, që do të shërbejnë edhe si një hapësirë rekreacioni për të gjitha grupmoshat. Pasurimi me fidanë të rinj i parqeve të reja dhe shtimi i hapësirave të gjelbra do të krijojë më shumë zona me oksigjen për qytetin. Puna nga ana e Bashkisë së Tiranës vazhdon për mbjelljen e pemëve të reja edhe në parqe të tjera si në Farkë, në Vaqarr, në Pezë, në Dajt.