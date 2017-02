Shqipëria drejtohet nga “ujqër”

Ish-kryeministri Sali Bresha ka publikuar mesazhin e një emigranteje shqiptare, e cila jeton në Francë prej disa vitesh. Ajo i shpreh Berishës shqetësimin e madh për situatën në vend.

Ndërsa shkruan se dëgjon e sheh degradimin e atdheut dita-ditës. Sipas saj, vendi ynë drejtohet nga disa persona “ujqër”

Emigrantja dixhitale shkruan:

Lexojeni vet mesazhin e saj te dhimbshem. sb

“05/02/2017, 14:16:44 :

Pershendetje Z.Berisha ,

Une qe po ju shkruaj jam nje qytetare europiane ,por me nacionalitet perendimor. Ka disa vite qe jetoj ne France dhe arsye qe po ju shkruaj eshte sepse me vjen keq kur shoh apo degjoj tek degradohet atdheu yne dita dites. Me vjen keq qe vendi yne po drejtohet prej disa personave “ujqer ” ne krye te tyre Z.Ram. Them ujqer sepse ato po mbysin dita dites popullin shqiptar. Njerezit sot po jetojne per nje kafshat buke. Vendosa t’ju shkruaj jo se mesazhi im ben ndonje ndryshim, por populli te dij per ke te votoj. Shqiptaret te gjithe po braktisin vendin e tyre , jo nga deshira per te dalur ne Europ, per te shikuar sa e bukur eshte por, nga varferia , skamja qe po kaplon thuajse cdo familje. Shikoj rrugeve grupe azilantesh familjar Me femij te vegjel apo Edhe te rinj, jo me larg se sot Ku po binte shi dhe ato u endeshin rrugeve sepse jetojne neper “kazerma” , per te thene Me Mire ne stalla kafshesh Ku ska as krevat , por flejn neper kartona pasi Ka nje numer te madh azilantesh te paperballueshem. Po Pse ndodh e gjithe kjo? Sepse zoti Rama di qe te paloj lekt e veta dhe te tjeret pak rendesi kan. Ai duhet te turperohet qe sdi te mbroj popullin e tij , duhet te turperohet se me Mir se ai se di Tjeter se Cdo te thot te jetosh ne azil, te qendrosh rrugeve ne shi apo diell , pa fjete, pa ngren, pa pire. Sikur, te mos mjaftonin keto me pa ftyresin me te madhe shpreh qe ne do kandidojm per te hyr ne BE ,si po fut njerezit ne dhé ,jo ne BE . Nuk shqetesohet per te hapur vende pune per popullin , po shqetesohet per parcelat e narkotikes. Ska mbetur per te thene gje tjeter pervecse, te mjeret ato qe jetojne ne at vend.

Faleminderit! A. B.