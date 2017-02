Po ambasadores Vlahutin a do ia revokojë vizën ambasada e SHBA?

Akuza teper te renda drejtuar Ambasadores se BE ne Tirane vijne nga nje gazete europiane, ajo “New Europe” (fotot e se ciles po i bashkengjis me poshte). Blerja e nje vile ne Tirane me dyfishin e cmimit ka ngritur dyshime nga kjo gazete deri per korrupsion apo mbipagim te qellimshem ne letra per perfitime.

Gjithashtu ambasadorja Vlahutin akuzohet nga kjo gazete per suport te tepruar e te paarsyeshem ne dukje te pare ndaj Rames dhe interesave te tij pavarsisht ne perputhen ato me te popullit te tij apo me misionin e saj ne kete vend.

Keto akuza vijne vetem pak dite pas akuzave teper te renda qe jo me pak se vete Prokurori i Pergjithshem i vendit tone beri ndaj Ambasadorit Amerikan per shantazhim te institucionit te akuzes per mbyllje te hetimeve mbi disa dosje sensitive.

Gjithashtu Prokurori vuri alarmin se ai ka qene kunder jo Reformes ne Drejtesi por mbeshtetjese se dhene nga faktore diplomatike ne Tirane ndaj ekspertizes e influences se tyre korrozive ne hartimin e kesaj reforme nga elemente te ish-Sigurimit te shtetit te financuar dhe nga faktori Soros te cilin vete Presidenti Amerikan e ka konsideruar fronti i te keqes e shume me teper.

Keto e te tjera akuza teper te renda te hedhura ne eterin shqipetar ne pak dite si nga krere institucionesh, ministra, deputete, opozita e ambasadore vazhdojne te mbeten pa pergjigje e veprim si shume me pare porsi llum ne nje kenete te madhe. Ama me ben cudi sa shpejt u pershtaten dhe disa ambasadore te huaj te akredituar ne Shqiperi me stilin tone bizantin te te berit politike e me shume…