Fatmir Hasani: “Harresa e Tiranës dhe Prishtinës për Preshevën do t’i kushtojë shtrenjtë gjithë shqiptarisë”

Flet për “Koha Jonë”, Fatmir Hasani, deputet i Luginës së Preshevës në Parlamentin e Serbisë

Intervistoi: Marjana Doda

Mosmarrëveshjet që krijohen në mes Beogradit dhe Prishtinës më së tepërmi reflektohet te ne, jemi bërë peng i këtyre marrëdhënieve të këqija”. Kështu shprehet në një intervistë për “Koha Jonë” deputeti i vetëm shqiptar në Parlamentin serb nga Lugina e Preshevës, z.Fatmir Hasani. “Mospërfshirja e Luginës nëpër bisedime në Bruksel do t’i kushtojë shtrenjtë popullit shqiptar, neve na kanë lënë si të parëndësishëm thotë, -z.Hasani.- Qeveria e Tiranës dhe Prishtinës nuk nakanë marrë parasysh në buxhetet e tyre, kurse shtetettjera në Ballkan të gjitha kanë miliona euro të planifikuarapër pakicat e tyre. Lugina e Preshevës është lënë anash nga Beogradi, nga pjesa amë Tirana dhe Prishtina dhe nga ndërkombëtarët. Serbia nuk mund të hyjë në BE pa avancuar të drejtat e pakicave”. Z.Hasani falënderon Kryeministrin Rama për angazhimin që bëri rreth takimit me Vuçiç sepse për herë të parë u organizua një takim tri palësh i dy kryeministrave dhe përfaqësuesve të Luginës si Rama-Vuçiç-Lugina e Preshevës.

Z. Hasani ,si i vetmi deputet për çështjen e madhe të shqiptarëve në parlamentin serb, a e ndjeni veten se zëri juaj dëgjohet ashtu sikurse duhet të ndodhë në një vend demokratik evropian?

Po zëri jonë dëgjohet në parlament ku janë edhe përfaqësuesit e diplomacive të huaja dhe mediat. Koha ose minutazhi është sipas rregullores së kuvendit dhe neve na takojnë ato minuta që i takojnë grupeve parlamentare,sepse ne kemi krijuar grupin prej 5 deputetësh me hungarezët (4+1). Kurse sa gjejnë aplikim kërkesat tona dhe me çfarë dinamike kryhen si dhe ku jemi në krahasim me pakicat tjera është punë tjetër sepse në Serbi pakicat shikohen në mënyrë selektive ,ka zvarritje e prolongime , premtime etj.

A i përmbush detyrimet ndaj pakicës shqiptare parlamenti dhe qeveria serbe, ashtu sikurse pretendon për pakicat e saj në vendet të tjera?

Në krahasim me pakicat e tjera ne jemi të fundit sepse për ne nuk ka kush vendos në BE dhe organizma tjerë ndërkombëtar (p.sh si Kroacia që vendosi kusht në Bruksel për pakicën kroate në Serbi). Ende jemi larg me të drejtat që na takojnë me kushtetutë dhe konventa ndërkombëtare të cilat i ka ratifikuar edhe Serbia. Shumë pak jemi të integruar në organet shtetërore regjionale dhe Republikane, nuk kanë besim në pakicën shqiptare dhe çdo ngatërresë që krijohet në mes të Beogradit dhe Prishtinës më së tepërmi reflektohet te ne, për këtë shkak edhe ne jemi bërë peng i marrëdhënieve të këqija në mes të Serbisë dhe Kosovës.

A ndihen të frustruar shqiptarët e Luginës së Preshevës, nga çfarëdo lloj pikëpamje, pse jo dhe nga prezenca policore?

Kemi qenë dhe ende jemi të frustruar, shumë pak kemi arritur nga synimet që i kemi. Prezenca e policisë dhe xhandarmërisë është në komunat Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë.

Përse nga ndërkombëtarët ju jepet më shumë rëndësi inskenimeve të incidenteve në Veri të Kosovës se sa harresa për Luginën?

Lugina e Preshevës është lënë anash nga Beogradi, nga pjesa amë Tirana dhe Prishtina dhe nga ndërkombëtarët. As Tirana e as Prishtina nuk kanë asgjë në letër për neve prandaj edhe nuk kemi bashkëpunim te obligueshëm, por vullnetar. Kohët e fundit Tirana zyrtare ka shtuar interesimin dhe dëshirën për të na ndihmuar dhe përkrahur.

A ndiheni të vetëm ju dhe përfaqësuesit e tjerë të shqiptarëve ne Presheve përballë të drejtave legjitime, apo mos ndoshta Prishtina dhe Tirana duhej të ishin më pranë në rigjallërimin ekonomik, mbështetje politike, sic bëjnë serbët në Veri të Kosovës?

Në Serbi jemi pakica më e pakoordinuar me pjesën amë, pra me Kosovën . Qeveria e Tiranës dhe Prishtinës nuk na kanë marrë parasysh në buxhetet e tyre, kurse shtetet tjera në Ballkan të gjitha kanë milona euro të planifikuara për pakicat e tyre. Le të shikojnë çfarë po bëjnë Hungaria, Kroacia dhe Serbia për pakicat e veta. Këtu është papunësia mbi 60%. Ne jemi lodhur dhe rraskapitur ,këto toka janë tonat por ato kërkojnë përkrahje serioze.

A mendoni se do t’i shërbejnë çështjes afrimi i Kryeministrit Rama me Vucic, apo dialogu i Thaçit në Bruksel? A mendoni se dhe çështja e shqiptarëve të Luginës Preshevës duhet të bëhet cështje e Brukselit?



E falënderojmë shumë kryeministrit Rama për angazhimin që bëri rreth takimit me Vuçiq sepse për herë të parë ndodhë që të organizohet një takim tri palësh i dy kryeministrave dhe përfaqësuesve të Luginës si Rama-Vuçiq-Lugina e Preshevës. Kurse qeveria e Kosovës duhet gjithnjë ta përmend dhe ta fus në agjendë dhe rend të ditës edhe Luginën e Preshevës. Ngurrimi i paraqitjes se Luginës nëpër bisedime edhe të mëhershme edhe tash do ti kushtoj shtrenjt shqiptarisë, neve na kanë lënë si të parëndësishëm

A do t’i shërbente çështjes përflitja e shkëmbimit të territoreve në Ballkan, në rastin konkret dhe e Luginës duke marrë parasysh dhe situatën e trazuar së fundmi në rajon?

Shqiptarët e Luginës së Preshevës janë deklaruar për bashkangjitje me Kosovën në referendumin e 1 dhe 2 maj të vitit 1992. Le të vendosin instancat më të larta për këto probleme të shkëmbimit të territoreve.

A është e organizuar sa dhe si duhet, dhe a duhet inkurajuar diaspora e Luginës Preshevës për të ngritur zërin kudo ndodhet për të ardhmen e saj?

Diaspora shqiptare deri në luftën e UÇK -së ka qenë mjaft e organizuar, tash është shumë dobët e organizuar, ajo kërkon unifikim dhe koordinim nga baza po edhe nga programet kombëtare.

A do të triumfojë kurajo juaj në parlamentin serb dhe mbështetja e shqiptarëve të Luginës, ku qartazi dukeni sikur jeni në rrethim?

Jam shumë optimist dhe besoj se diçka do të lëvizë në drejtim pozitiv ,jemi komb me perspektivë, pjesa amë e ka kuptuar se duhet të bëhet diçka më serioze, Serbia nuk mund të hyj në BE pa avancuar të drejtat e pakicave, kurse ne në Luginë kemi fillu një qasje më ndryshe dhe e gjithë kjo po na inkurajon që mos të ndalemi duke punuar për çështjen e shqiptarëve të Luginës dhe atyre në gjithë Serbinë.