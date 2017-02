Vdekja e poetit dhe elegjia për penën që na u thye në zemër

Nga Albert Vataj

“Në vdekjen e poetit ajo që të lëndon më shumë është zhurmëria e pashije dhe blasfemuese që shoqëron krijuesin në shtegtimin e tij drejt strehës së fundit”.

Ky kumtim është më shumë se pararendës i vdekjes së poetit, atij, që si një orakull ka paraparë se do të vijë ajo ditë, që në të shterur të frymës së fundit, ai do të niset në udhën pa kthim me një lëndim në shpirt. Shpirti i tij do të shkasë në ajrin e ftohtë të këtij dimri zemërak si një psherëtimë që përgjohet nga muret e veshura nga myshku dhe degët e rrjepura nga cerga. Ai ikën zemërthyer në boshin që lë pas, në atë zbrazësi që shtjellon zërat shtirës dhe pikëllimet që njeriu i tashëm vesh sa për një çast që derdhet mes mijëra pështirjeve të ulëta njerëzore. Në këtë udhë që të tjerë poetë kanë marrë para tij, ai largohet i heshtur, njerëzor. Edhe nëse ka lënë një zë të nderur në eterin e ditëve të fundit, ai zë ka qenë asgjë tjetër veçse një fëshfërimë e drobitur e një pene që dridhet mbi letrën që i shket nga dora, një letër që iu bind për kaq vite dhe tani zë i zvarret në momentet që gërvishtja e penës lë njolla në germë e fjalë. Ike poet për të lënë pas atë penë që skaliti ngazëllim në çdo zemër. I këndove çdo ëndje. Nuk të përuli asnjë krenari, as nga ato të rremet që t’u vardisen si ëndrra të këqija. Çdo zemre i bërë vend në zemrën tënde, në vargjet tuaja, në heshtjen e përkorë që nderet në panoramën e kësaj dite shkurti që të këputi ditën tënde, por jo, asgjë tjetër që gjallon përgjithnjë në vargjet që enden në zemër dhe qëndisëm në dëshirime. I lehtë të qoftë dheu, e ngrohtë toka që do të rrokë ty poet… atë çfarë mbeti pa u shndërruar në vargje e poezi!