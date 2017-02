Blushi: A do ketë listë të “zezë” për politikanët e korruptuar

Teksa ka shpallur programin e partisë së tij LIBRA, Ben Blushi ka shprehur qëndrimin e tij për situatën e krijuar në vend. Blushi tha se zhvillimet më të fundit politike tregojnë për gjendjen e vështirë ku ndodhet Shqipëria.

Kryetari i LIBRA-s është shprehur se numërimi elektronik është e vetmja zgjidhje për të mundësuar numërim të drejtë të votave, dhe për të shmangur manipulimet.

“Libra është një pronë e përbashkët e një pasuri e përbashkët, që duhet ta mbrojmë dhe ta përmirësojmë duke u përpjekur përditë. Unë ndaj të njëjtën pikëpamje se Shqipëria sot është në një situatë të vështirë. Reforma zgjedhore është bllokuar. Dhe partitë e mëdha nuk e kanë zgjidhur e nuk duan ta zgjidhin se si do të numërohen votat. A ka një vend në botë ku qeveritë numërojnë votat e atyre që duan të dorëzojnë? Por qeveria shqiptare nuk ka e nuk mund të ketë të drejtë të numërojnë votat e kundërshtarëve të vet. Por kjo ndodh. Dhe kjo e bën Shqipërinë një demokraci të kapur. Për këtë është krijuar LIBRA për ta shembur këtë politikë”, tha Blushi.

Sipas tij, më shumë se 1 milion shqiptarë janë larguar nga vendi. “Nuk duam që këto parti të numërojnë votat tona. Kjo gjë s’mund të bëhet nga ata që janë mësuar të shesin e blejnë vota. Ne kemi kërkuar e do të kërkojmë numërim elektronik. Kjo ka kosto më të ulëta se numëruesit manual. Nuk do pranojmë që partitë e vjetra të numërojnë votat e LIBRA-s. Jemi të bindur se pajisjet e numërimit, nuk flenë, nuk blejnë vota, nuk duan të bëhen as doganierë, as taksidarë, nuk kanë pronarë në drejtësi. Ndaj e kërkojmë këtë për këto zgjedhje, e do bëjmë gjithçka për ta arritur”, vijoi ai.

Pas listës së “zezë” të prokurorëve e gjyqtarëve që iu refuzua viza për në SHBA, kreu i LIBRA-s, Ben Blushi, shtron pyetjen nëse do të ketë një listë të tillë edhe për politikanët e korruptuar. Gjatë aktivitetit të shpalljes së programin politik LIBRA, Ben Blushi është shprehur se disa prokurorë e gjyqtarë po tentojnë ta përdorin si “amnisti” vettingun.

“Situata në Shqipëri është shumë e pastabilizuar. Reforma në Drejtësi duket sikur po bllokohet sërish. Ne e kishim thënë se ata që kanë bërë ligjin, do bëjnë gjithçka për të kapur ata që ligji i emëron. Kjo praktikë e cënon frymën e reformës në drejtësi. Shqiptarët sot për fat të mirë kanë një perceptim të drejtë për atë që po ndodh, e dinë që klasa e tyre politike po bën gjithçka për ta bllokuar reformën, ndërsa SHBA po bën gjithçka për ta zhbllokuar dhe për të ecur përpara. Duket se reforma në drejtësi po kthehet në amnisti për prokurorë e gjyqtarë që kur nuk duan të kalojnë vetingun mund të parkojnë qetësisht në lëndinat e qeta të harresës duke u falur me gjoba që kanë vetë në të shkuarën. Në Parlamentin e Shqipërisë ka me dhjetëra deputetë e ministra që janë përgjegjës për korrupsionin. Pyetja është a do t’u hiqen vizat atyre? A do të ketë një listë të zezë për politikanët, për ata që ndajnë çdo ditë paratë e krimit, të korrupsionit. Siç e pranoi edhe një ministër pak ditë më parë, paratë ndahen në qeveri, thërrimet ndahen ne gjykata. Dikush po kërkon të krijojë mjegull për të na bllokuar shikimin. Ambasada ka reaguar për këtë situatë, dhe u janë bllokuar vizat disa prokurorëve dhe gjyqtarëve.

Drejtësia nuk është një mall politik. Drejtësia nuk duhet të ketë lidhje me zgjedhjet”, tha Blushi.

Sipas tij, ka hutim sot në vend për rolin e SHBA për reformën, ka shumë njerëz që pyesin nëse është Amerika e Trump apo Obamës ajo që do reformën në drejtësi. “Unë them se Amerika është demokraci mbi drejtësinë. Amerika është aleat yni kundër armikut të përbashkët, armiku ynë nuk janë serbët, grekët e turqit, është korrupsioni”, tha Blushi.