Ben Blushi: LIBRA në zgjedhje, e vetme

Partia LIBRA e Ben Blushit do të dalë vetëm në zgjedhjet e 18 qershorit. Forca më e re politike në vend, e themeluar vetëm tre muaj më parë, nuk do të jetë pjesë e asnjë koalicioni parazgjedhor. Ky vendim është deklaruar dje gjatë prezantimit të programit të kësaj force politike nga themeluesi dhe drejtuesi i saj, Ben Blushi. Në prezantimin e programit, Ben Blushi, paraqiti 20 pika kryesore ku bazohet filozofia dhe premtimet e LIBRA-s. Në projektin e Blushit, flitet për një ndryshim të situatës aktuale në politikë, për njerëz të rinj, ide të reja dhe reforma që nuk kanë asnjë lidhje me partitë aktuale. Blushi në fjalën e tij foli për një Republikë të re, që nënkupton ndryshimin e koncepteve dhe mënyrën sesi është qeverisur në këto 26 vjet. E teksa flitet për një Republikë të Re, ka pak vend për të bashkëpunuar me forcat e vjetra politike që janë përgjegjëse për shkatërrimin e koncepteve të shtetit demokratik, tha Blushi.

LIBRA është një projekt i ri politik që ka zgjedhur të testohet jashtë skemës aktuale të partive kryesore. Dalja vetëm e partisë LIBRA është dhe një sfidë. Kodi Zgjedhor është një instrument vrasës i partive të reja për shkak se gjithë procedura e administrimit të votës është në duart e komisionerëve të partive të mëdha. Në çdo përfundim zgjedhjesh ka akuza nga partitë që janë në koalcion me partitë e mëdha, për vjedhje votash brenda aleatëve. Kur vetë aleatët nuk i kanë të sigurta votat tek partitë e mëdha atëhere për partitë që janë jashtë koaliconit procesi i numërimit kthehet në masakër elektorale. Por duket se këto zgjedhje do jenë nën monitorim të rreptë të ndërkombëtarëve dhe SPAK-ut, pra një gjyqësori të ri që do të bëjë arrestime të forta nësë guxon njeri të vjedhë votën. Votimi elektronik do të ishte zgjidhja ideale për një garë të ndershme politike për të gjitha partitë. Jo rastësisht, Ben Blushi, në prezantimin e programit i mëshoi faktit se numërimi i votave nuk mund të lihet në dorë të partive kryesore të korruptuara. “Ashtu si të gjithë shqiptarët, edhe ne nuk duam që qeveria dhe elita e korruptuar e Tiranës të numërojnë votat tona. Ne jemi të bindur se sistemi i numërimit elektronik është plotësisht i aplikueshëm dhe ka kosto financiare dhe morale më të ulët, se numërimi manual nga numëruesit e rëndomtë të partive të vjetra. LIBRA është një parti e re që nuk pranon që votat t’ja numërojnë partitë e vjetra, kjo është çështja”,- tha kreu i LIBRA-s.

Në këtë klime zgjedhore me komisionerë banditë dhe parti aleate që sillen si grabiqar, LIBRA e Ben Blushit ka zgjedhur të rrezikojë dhe të sfidojë sistemin elektoral duke dalë më vete. LIBRA është një parti me pak muaj jetë, që vetëm me ide dhe profilin politik të spikatur të Ben Blushit ka arritur të bëjë diferencën. LIBRA nuk ka financat me miliona euro dhe biznesmenë në oborrin e saj, siç kanë shumë forca tjera. Nuk ka as të fortë dhe deputetë me muskuj që mbledhin vota me “dajak” dhe me presione. Mbi të gjitha nuk ka as retorikë fallso me premtime për hapje vende punësh, për emërime drejtorësh, doganierësh dhe ministra. Ndryshe nga të gjitha këto, LIBRA ka ide të reja dhe një program që synon një revolucion të butë të shoqërisë shqiptare. Pas 26 vjetësh me premtime boshe dhe me vjedhje të llahtarshme të partive të mëdha, LIBRA prezantoi dje një program që është ndryshe. Një program që vjen jo për politikën, por për qytetarët. Jo rastësisht, pjesa kryesore e programit të LIBRA u drejtohet të rinjve.

LIBRA do jetë një parti e cila jo vetëm se do të marrë shumë vota nga rinia dhe pjesa indiferente e shoqërisë, por pikësëpari nga PS-ja e cila sipas Blushit është vjedhur nga Edi Rama dhe Rilindja.

LIBRA do jetë surpriza e këtyre zgjedhjeve, thotë Blushi. Nuk është çudi që të jetë dhe supër surpriza që mundet të rrezikojë përfundimisht kolltukun e Edi Ramës.

Por mbetet të shikohet në fushatën zyrtare të zgjedhjeve. Ka ende kohë për të dhënë sondazhin final. Gjithsesi PS-ja do pendohet për largimin e Blushit.

S.P.