Rama në Tonight Ilva Tare: Nuk marr urdhra për arrestimin e Balilit

Rama në Tonight Ilva Tare: Nuk marr urdhra për shkarkimin e Tahirit

Kryeministri Edi Rama në një intervistë ekskluzive për Tonight Ilva Tare, në Rtv Ora News, ka folur për herë të parë për shkarkimin e ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani.

Kreu i qeverisë deklaroi se një ministër nuk mund të bëjë opinionbërësin, duke shtuar se largimi i tij është bërë në konsultim me kryetarin e LSI-së, Ilir Meta.

Rama u pyet edhe për Lëvizjen e Koço Kokëdhimës “Zgjidhja”, duke theksuar se ajo nuk përbën rrezik.

A ju kanë kërkuar të shkarkoni ministrin Tahiri?

Rama: Unë jam kryeminsitri dhe nuk marr këshilla e urdhra nga asnjë partner ndërkombëtar. Askush nuk më ka kërkuar asgjë për ministrin e Brendshëm në funksion negative

Intervista e Kryeministrit në Tonight minutë pas minute

Rama flet për herë të parë për shkarkimin e Manjanit

Tare: Ka pritshmëri të madhe për këtë intervistë. Të hënën shkarkuat Ministrin e Drejtësisë. Si është e vërteta e shkarkimit?

Rama: Nuk mund të ekzistojë një qeveri serioze në botë nëse një Ministër nuk respekton skuadrën, rregullat dhe mbi të gjitha detyrat. Detyra e Ministrit është të bëjë të gjithë detyrat që mbulon portofoli i tij dhe jo të bëjë opinionbërësin, opoiniondhënësin apo opiniontjetërsuesin e qeverisë.Nuk ka asnjë problem ta bëjë këtë jashtë rradhëve të kabinetit qeveritar.

Tare: E ka të ndaluar të flasë një Kryeministër?

Rama: Qeveria ka një kod etik të miratuar me konsesus që përcakton saktësisht marrëdhëniet e çdo anëtari të kabinetit me kabinetin dhe publikun, Ministri ka detyrimin të flasë me publikun, pro ti shërbejë publikut si anatër i qeverisë.

Tare: Manjani po pengonte reformën në drejtësi?

Rama: Zgjedhja e Ministrit të ri do forcojë dhe përmirësojë marrëdhënien e qeverisë me Kuvendin dhe do jetë një nxitje mjaft e nevojshme për të çuar përpara reformën në drejtësi.Me rëndësi është çfarë qeveria prodhon për të mirën publike.Një nga të mirat e mëdha që kjo qeveri ka detyrimin të prodhojë për qytetarët është një drejtësi e re, e drejtë që kalon përmes zbatimit të një reforme që në pjesën më të madhe të saj është shkruar në letër por duhet kthyer në realitet.

Për ta kthyer në realitet duhet të nxitojmë për të zbatuar ligjin e vettingut që është filtri për të kaluar nbga një turbullirë e jashtëzakonshem e një uji të ndenjur dhe qelbur prej 20 e kusur vitesh në rrjedhën e pastër të një drejtësie që i shërben të gjithë qytetarëve dhe nuk e lë njeriun e thjeshtë dhe të zakonshëm të këtij vendin në mëshirën e një tregu ku drejtësia është një mall që shitet ose blihet.

Tare: Ishte dakord Ilir Meta për shkarkimin e Manjanit?

Rama: Sigurisht që shkarkimi u ekzekutua pasi u dakordësuam me bashkëkryetarin e koalicionit qeverisës.

Deklarata e ministrit Lefter Koka

Tare: Nuk ka qenë vetëm Manjani që ka bërë akuza të ashpra për hashashin, implikimin e policisë dhe rrezikun që mund të kenë zgjedhjet nga policia. E kam fjalën për Ministrin Koka, deputetin Vangjel Tavo që ka shprehur këtë shqetësim në mediat shqiptare dhe greke.

Rama: Nuk marr seriozisht burrat me kostum që flasin pas pilafit, por dhe gjatë pilafit në politikën tonë. Di dhe të bëj dallimin mes një Ministri që në mënyrë të përsëritur ka shkelur kodin etik të qeverisë dhe ka shkelur kontratën tonë me publikun dhe të një Ministri që ka të drejtën dhe ai të bëjë një gabim, jam i bindur që nuk do përsëritet dhe uroj që bindja ime të provohet në realitet pasi në rastin e Ministrit tjetër mendoj se bëhet fjalë për një anëtar kabineti që ka qenë gjatë gjithë kryerjes së detyrës një pjestar skuadre që ka respektuar skuadrën, pozicionin e tij në raport me detyrën dhe publikun.

Tare: Ministrin Koka e keni falur, keni komunikuar me të pas intervistës në Ora News?

Rama: Nuk fola për falje, fola për drejtën që çdo njeri ka për të gabuar njëherë.

Tare: Po deklaratat e Tavos?

Rama: Deputetët janë të lirë të bëjnë deklaratat e tyre, mos kërkoni nga unë që të mbaj qëndrim dhe për deklarata deputetësh. Nuk kanë një kontratë me publikun si anëtarë të kabinetit të kësaj qeveri.

Tare: Po një përgjigje për shqetësimet dhe akuzat që ata ngrenë është e nevojshme.

Rama: Publiku kupton shumë mirë se çfarë është politika e konsumit të ditës për ata që merren gjithë ditën me politikë dhe çfarë është politika që punon për publikun, qytetarët, vendin, reformat.

Koalicioni PS-LSI

Tare: Çfarë nuk po funksionon në koalicionin PS-LSI?

Rama: Është një problem që nuk e konstatoj, mendoj se koalicioni ka funksionuar më së miri pasi shikoj strukturën e plotë dhe nuk i lejoj vetes të humbas në detaje të papërsosura, difektoze apo në detaje të shëmtuara që mund të ketë një tablo e madhe e një pune të madhe për të bërë disa reforma që janë produkt i këtij koalicioni dhe pa këtë koalicion nuk do të ishin bërë dot kurrë siç nuk u bënë në 20 e kusur vite.

Tare: Hashashi, a ka një problem policia me parandalimin, e më pas dhe shifrat e asgjesimit?

Rama: Nëse përmendni fjalën polici kam detyrimin tu sjell në vëmendje se policia shqiptare është një nga protagonistët kryesorë, në mos kryesor, i një proçesi real të transformimit të vendit nga një proçes anarkie ku nuk dallohet ngjyra jeshile nga ajo e kuqe e semaformit, apo ku nuk dallohen vijat e parkimit në varësi të statusit social, apo ku mund të pihet me llullë në mes të lokalit. Nëse sot policia e shtetit është institucioni më i besuar në Shqipëri dhe më i besueshëm për opinion publik jo vetëm në anketimet tona por edhe atë të Komisionit Europian apo organeve të pavarura, diçka shumë e rëndësishme ka ndodhur. Kemi transformim të rëndësishëm të policisë së shtetit nga një ushtri pa kokë dhe pa kapele e lëshuar rrugëve, e tradhëtuar dhe braktisur në një trupë që përditë e më shumë i shërben këtij vendi dhe qytetarit në mbrojtje të ligjit, të rregullit dhe në funksion të vendosmërisë sonë për të bërë shtet. Edhe policia e shtetit ka nevojë si çdo institucion tjetër të përmirësojë punën e saj. Edhe policia e shtetit ka problematikat e saj të këtij transformimi dhe kësaj rritje të padiskutueshme të fuqisë së saj në territor dhe këtu nuk ka diskutim.

Tare: Kritikët e shohin hashashin si ngjyrën që ka populluar gjithë vendin.

Rama: Deri dje bulevardi apo rruga që lidh urën e rrugës së Elbasanit me qendrën e Tiranës sa herë kishte parlament apo nblidheshin komisionet parlamentare mblidheshin dhe bllokohej rruga nga veturat arrogante të deputetëve që parkonin mes rrugës dhe kjo sot nuk ndodh quhet imazh, le të jetë imazh.Nuk është imazh por është shembull shumë domethënës që në këtë vend ne po bëjmë shtet, policia po loz rol kryesor në një proçes që ka ende shumë për tu jetësuar. Nëse sot të korruptosh një polic mund me shumë gjasë të çojë në pranga për tentativë të korruptimit. Unë e mbështes këtë imazh. Nuk është naivitet dhe as sipërfaqësore të jem bashkë më shumë se gjysmën e publikut shqiptar që në çdo anketim e nominojnë policinë e shtetit si institucionin më të besuar të tyre.

Tare: Të ardhurat nga trafikimi dhe lejimi me dashje apo përfshirja e policisë në trafikun e hashashit mund të përdoren në zgjedhje. Shqetësimi ka ardhur si nga Ministrat e LSI dhe nga opozita. Si i përgjigjeni?

Rama: Kjo është shenjë e sigurt që zgjedhjet po afrohen.Afrimi i zgjedhjeve krijon nervozizëm të natyrshëm tek kushdo që bëhet gati të futet në një garë dhe unë nuk i marr seriozisht këto lloj shprehjesh nervoze të një politike që luan pa top. Të luash me top është diçka, të luash pa top është diçka tjetër.

Tare: Mund të jeni jashtë realitetit duke mos i marrë seriozisht?

Rama: Është shumë kollaj që të vendosim kush është jashtë dhe kush është brenda realitetit, mjafton të kemi pak durim, në pak muaj populli shqiptar do gjykojë me drejtësinë e sovranit ata që janë jashtë dhe ata që janë brenda realitetit.

Tare: Nëse do ketë një proçes të lirë dhe të ndershëm.

Rama: Jam i bindur se proçeset zgjedhore në Shqipëri kanë ardhur vetëm duke u përmirësuar, koha kur zgjedhjet korruptoheshin apo përmbyseshin nëpër tavolina, apo rezultatet dilnin nga kutitë e gabuara ka përfunduar. Patjetër që proçesi zgjedhor në Shqipëri nuk është një proçes perfekt, ka nevojë për përmiërsim të vazhdueshëm. Sot për sot është opozita që në vend që të kontribuojë për ta përmiërsuar proçesin konkretisht këto përgatitet për të përgatitur psikologjikisht publikun e saj për atë që në fakt nuk do ndodhë, për manipulimin e zgjedhjeve, për blerjen e zgjedhje apo korruptimin e tyre. Opozita e bën këtë sepse është e vetëdijshme se hyn në një ndeshje ku gjasat që të fitojë janë larg.

Tare: Çdo opozitë këtë ka bërë para zgjedhjeve, nuk ka pasur besim.

Rama: Është normale që opozita të ketë skeptizimin e saj, por ka të gjithë mundësitë të adresojë shqetësimet e veta në tryezën e Komisionit të reformës zgjedhore.Siç bëri me reformën në drejtësi edhe me reformën zgjedhore, opozita bën politikë dhe propagandë por nuk jep asnjë kontribut për një produkt konkret. Kemi një udhërrëfyes të OSBE në tavolinë, PS dhe LSI i kanë mbështetur bashkarisht 100% të gjithë rekomandimet për ti kthyer në nene të ligjit të ri zgjedhor, opozita refuzon.

Tare: Është moralisht e qëndrueshme qeveria kur Ministrat e saj akuzojnë për lidhje me drogën?

Rama: Nuk ka ndodhur asnjë tragjedi, një Ministër i papërshtatshëm është shkarkuar dhe një Ministër i ri ka marrë detyrën. Qeveria vazhdon të kryejë me vendosmëri përditë punën e saj dhe nëse qeveria kërkon rregull dhe kërkon respekt të të gjithëve për Kushtetutën, ligjin, normat themeltare të bashkëjetesës nuk mund të jetë vendi ku jepen shembuj të papërshtatshëm.

Tare: Ju kanë kërkuar partnerët ndërkombëtarë të shkarkoni Ministrin Tahiri?

Rama: Unë jam Kryeministër i Shqipërisë dhe nuk marr kërkesa dhe as urdhra, këshilla apo porosi nga asnjë partner ndërkombëtar për ekipin qeveritar apo ato që janë detyrat e mia kushtetuese. Së dyti, asnjëherë, askush nuk më ka kërkuar asgjë për Ministrin e Brendshëm në fuksion negativ.

Tare: As LSI?

Rama: Asnjëherë, në asnjë rast, në asnjë bisedë ne nuk kemi diskutuar për Ministrin e Brendshëm, kemi diskutuar për përmirësimin e mëtejshëm të punës edhe në Ministrinë e Brendshme, edhe Policinë e Shtetit, betejën kundër kultivimit të kanabisit dhe domosdoshmërinë për të përmirësuar më tej rezultatet. Rezultatet jam i bindur që duken në vijimësi siç janë dukur më parë.

Tare: Nëse LSI kushtëzon koalicionin në zgjedhjet e ardhshme me mosqënien e Tahirit Ministër i Brendshëm, do ta merrni në konsideratë?

Rama: Koalicioni nuk funksionon kështu, nuk ka funksionuar asnjë ditë kështu dhe nuk mund të funksionojë asnjëherë kështu. Nuk flas vetëm nga pozicioni im, por eksperinca e gjithë kësaj kohe që kemi qenë në koalicion.

Tare: A duhet tu besojmë cinikëve që bashkë jeni për burime dhe jo parime?

Rama: Besojini kujt të dëshironi ju, e drejta e besimit në Shqipëri është e drejtë e njeriut.Po të ishte për burrat me kostum që flasin e ç’nuk flasin çdo ditë sa herë që u del apo i kërkon një kamera, mikrofon apo një akses në një media alternative unë nuk do të isha këtu duke bërë këtë punë dhe nuk do konsumoja asnjë orë të jetës sime që ja kam detyrë Zahos, Lindës, dy fëmijëve të mi të tjerë, nënës time, miqve të mi dhe kështu me rradhë. Nëse jam këtu dhe bëj këtë detyrë është se shqetësohem realisht për të tjerët.

Tare: Dua të ezaurojmë pjesën e koalicionit.

Rama: Është e ezauruar.

Tare: Jo. Kreu i LSI ka folur për 71 mandate, nëse i keni është i gatshëm të dalë në opozitë. Ju keni thënë se i keni.

Rama: Këto janë të gjitha fjalë, nuk kanë asnjë rëndësi. As të thëna nga aleati im, as nga unë, dhe as nga ju në emër të aleatit tim dhe timin. Rëndësi ka që ne jemi prag të mbarimit të një mandati që është pjesa e parë e një ndeshje vendimtare për të bërë shtet, për të vendosur rregull dhe krijuar kushtet që në këtë vend të kemi një ekonomi që funksionon për të gjithë dhe krijon mundësinë përmes rregullit.Të tjerat janë vetëm fjalë. PS është një forcë që ka dhe ndjen përgjegjësi të madhe, është forca më e madhe në vend, që ka udhëhequr këtë mandat, ka çarë një rrugë jashtëzakonisht të vështirë reformash, është forca që do tu sigurojë shqiptarëve zbatimin e reformës në drejtësi, forca që është në koalicion strategjik me LSI.Këtu nuk ka as pyetje dhe as pikëpyetje. Ne do ballafaqohemi me shqiptarët me arritjet tona, difektet tona, gabimet, janë shqiptarët që do vendosin.

Tare: Po negocioni një marrëveshje me LSI, apo do jetë hajt se flasim?

Rama: Nuk pranoj Ministra që komentojnë punën e qeverisë jo më të komentoj çfarë thonë Ministrat e mi, çdo Ministër thotë atë që mendon brenda pozicionit tij. Nuk po negociojmë absolutisht asgjë. Jemi të fokusuar tep punët dhe problemet. Po përfundon pjesa e parë e ndeshjes, nuk ka pushim. Do shkojmë në zgjedhje.

Tare: Deri kur do ta prisnin LSI?

Rama: Nuk po presim LSI, po ecim drejt në rrugën tonë bashkë me LSI dhe do shkojmë në zgjedhje secili me porogramin e vet, alternativën e vet pavarësisht jemi apo nuk jemi bashkë në një koalicion dhe shqiptarët do gjykojnë.

Rama: Çdo parti pavarësisht se është np koalicion u kërkon zgjedhësve atë çfarë ajo ofron. Për PS-në nuk ka as pyetje dhe as pikëpyetje.

Tare: A ka rezonaur kjo aleancë edhe në bazë?

Rama: Nuk kam asnjë interes vetë të hyj në këto detaje. Koalicioni ka marrë përsipër të reformojë vendin. Patjetër që ka njëmijë e një probleme, detaje, etj, por koalicioni por reformon Shqipërinë. Ky është thelbi. Ne kemi shumë për të treguar me krenari siç kemi edhe shumë për të bërë akoma me modesti përpara njerëzve duke u thënë se koha kur reformat do të japin rezultate është ende përpara dhe nuk ka ardhur.

Tare: A ndikon pushteti lokale në marrëdhëniet e koalicionit me LSI-në. Durrësi ishte shembull

Rama: Jam i sigurt që shikoj më larg. Qytetarët kanë pulsin e tyre dhe unë kam pulsin tim. Ajo që mund të them që Durrësi nuk ka qenë asnjëherë më mirë se sot fal lidershipit të kryetarit të bashkisë. Nëse një buxhet nuk është miratuar momentin e parë dhe është miratuar në momentin e dytë, tregon që koalicioni funksionon. Partitë kanë ide dhe pikëpamje të ndryshme.

Tare: A jeni konsultuar me LSI-në për PDIU-në?

Rama: Ftesa për PDIU-në është bërë bashkërisht me bashkëkryetarin e koalicionit.

Tare: PDIU mori vota djathtas dhe iu bashkëngjit koalicionit majtas

Rama: E drejta e besimit është e drejtë e njeriut

Mandatet për koalicionin

Rama: Nëse Shqipëria sot është më moderne si shtet. Ka një moder reformimi që të gjithë e deshën dhe askush nuk e bëri është rezultat i kësaj mazhorance. Nëse qeveria ka një reformë në drejtësi dhe nëse Shqipëria sot ka një kantier të madh reformash të gjithanshme, kjo është rezultat i këtyre mandateve. Kemi premtuar Rilindje dhe po rilindim Shqipërinë. Rilindja është edhe më e vështirë se lindja. Jam i vetëdijshëm që më e shumta mbetet për t’u bërë. Ajo që kemi bërë më jep të drejtën të jem i bindur se mund t’ia dalim. Shikoj që potenciali ynë është i madh. Siç thoshte një President i famshëm amerikan; pas të 40-ve çdo njeri kanë përgjegjësi për fytyrën që kanë.

Tare: Është hera e parë që nuk e thoni qartë se nuk doni të jeni në koalicion me LSI-në?

Rama: Ajo që unë di të them që për PS-në nuk ka pyetje dhe as pikëpyetje për strategjinë e këtij koalicioni. Nuk e kemi shtruar asnjëherë për diskutim për ta rishqyrtuar. E majta shkon përtej një mandati, meje, përtej Ilir Metës, përtej këtyre situatave.

Mandatet

Tare: I keni 71 mandate siç keni thënë…

Rama: Këtë do ta vendosin shqiptarët në qershor dhe sa mandate do të kenë të gjithë.

Tare: Pritshmëria juaj në zgjedhje

Rama: Do të punojmë për të përmbushur detyrimet tona dhe njerëzit do të dëgjojnë për çka nuk është përmbushur siç duhet. Duhet konsideruar një arritje e jashtëzakonshme jo për faktin se ka ndryshuar me magji Shqipërinë

Tare: Sepse këtë nuk e besoni edhe ju..

Rama: Nuk ekziston. Për faktin se është vendosur një bazë për të bërë shtet.

Tare: Ka filluar fushata, i keni kalkulimet tuaja…

Rama: Jam më tepër i fokusuar se sa tek kjo që pyesni. Jam i fokusuar tek ecuria e ligjit të Vettingut. Jam i inkurajuar tek largimet vullnetare të disa gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pastrimi i premtuar i pallatit të drejtësisë do të jetë shembullor. Ky është proces që kërkon vëmendje dhe mbi të gjitha vendosmëri të madhe. Jam i fokusuar tek programi i ri i quajtur 1muiliardë për rindërtimin.

Lëvizja e Koço Kokëdhimës

Tare: Lëvizja e Kokëdhimës Zgjidhja e shihni si rrezik?

Rama: Unë nuk shoh rreziqe por vetëm mundësi.

Tare: Ftoni parti të tjera në koalicion?

Rama: Mirpëresim çdo kënd. Koalicioni është dhe mbetet themelor. Ne nuk duam të qeverisim sot për sot por për të përcaktuar si do të jetë Shqipëria pas 20 vjetësh. Nëse sot kemi shqiptarë viktima të një keqqeverisje dhe mungesë reformash, ne nuk duam që pas 20 vjetër një tjetër gjeneratë të digjet.

Tare: Jepni garanci që kandidatët e PS-së nuk i kap dekriminalizimi

Rama: Janë diskutime të vjetra. kemi kaluar një ligj dhe nuk ka më histori jep garanci. Kriteret i ka ligji. Nuk jemi në fazën e kritereve dhe ato i jep Partia Socialiste.

Tare: Për sa i përket numrit të biznesmenëve në Parlament.

Rama: Akuzat bëhen që njerëzit të çoroditen.

Votimi elektronik

Tare: Pse nuk e pranoni vitimin elektronik?

Rama: S’i futemi aventurave Tare Pse nuk pranuat propozimin e votimit elektronik? Nuk është e vërtetë, kemi thënë se jemi të gatshëm por na duhet opinion i OSBE / ODHIR. Ai opinion është negativ. Nuk mund të hyjmë në një aventurë që asnjë ekspert nuk na e garanton

Zgjedhjet dhe hapja e negociatave

Rama: Nuk ka rekomandim të tillë për hapjen e negociatave. Nuk ia vlen t’i riktheheni prapë.

Tare: Nuk keni shqetësim për zgjedhjet?

Rama: Nuk kam asnjë shqetësim sepse jam i bindur që zgjedhjet do të garantojnë që vullneti i shqiptarëve të mos deformohet.

Tare: Pse nuk e pranuar votimin elektronik?

Rama: Nuk është e vërtetë. Kemi thënë që jemi të gatshëm por më parë, na duhet opinioni i OSBE-ODIHR. Opinioni është negativ. Nuk mund të hyjmë në një aventurë ku asnjë ekspert nuk na garanton dot.

Tare: Qoftë edhe në një projekt pilot?

Rama: Çdo gjë është e mundur, por e kam thënë është diçka që zgjidhet bashkërisht. Të dyja palët duhet të ulen në tavolinë. Opozita nuk është aty. Le të bëjmë një shpallje organizatash, kompanish që mund të fusin element të teknologjisë në zgjedhje në rast se OSBE i mbështet le t’i bëjmë.

Protestat e opozitës

Tare: Zt. Basha ka paralajmëruar një protestë më 18 shkurt kundër varfërisë, shëndetësisë, krimit..ju duket klimë e përshtatshme para zgjedhjeve?

Rama: Më duket një e drejtë absolute e opozitës ta shoh botën siç e sheh të arsyeshme dhe t’i kërkojë shqiptarëve ta shohin botën përmes syve të saj. Nëse i bind, dorën dhe le të qeverisin.

Tare: Ishin zotuar për votën e emigrantëve…

Rama: Ne jemi zotuar në 2013 për shumë gjëra dhe jo të gjitha mbushen në harkun e 4 viteve. Ashtu sikurse jo të gjitha janë gjëra që kur kemi folur kemi parë gjendjen reale të shtetit nga brenda. Sapo u ulëm në tryezën e qeverisë gjetën 720 milionë dollarë borxhe të fshehura. Puna për votën e emigrantëve fillon nga regjistrimi. Fakti që në 20 vite nuk është regjistruar populli, nuk dihet sa shqiptarë janë brenda dhe sa jashtë, flet vet se në çfarë gjendje katandie kemi qenë dhe se çfarë karikature e shtetit ka qenë ai që është quajtur shtet. Të bësh shtet..

Tara: Ta regjistrojmë tek premtimet e pambajtura…

Rama: Jo nuk mund ta regjistron tek premtimet e pambajtura. Të bësh shtet do të thotë të kesh popullin tënd të numëruar. Jemi duke avancuar me projektin kombëtar të regjistrimit të adresave. Janë projekte që kërkojnë kohën e tyre për t’u konceptuar dhe financuar dhe ndërkohë që kemi gati projektin e regjistrimit të emigrantëve. Me t’u regjistruar, patjetër do të përfshihen në procesin e votimit. Se si mund të votojnë pa qenë të regjistruar, këtë fantazi mund ta bëjnë vetëm partitë politike. Kjo ndërkohë nuk është tre vjet, por 20 e kusur vite.

Tare: Në premtimin e zgjedhjeve të ardhshme mund të jeni më të kthjellët se i dini edhe vështirësitë…

Rama: Zotimi ynë në këtë rast dhe ju mund të lexoni programin tonë, kemi qenë parimor. Kemi qenë të vetëdijshëm për vështirësitë.

Listat e hapura

Tare: Çfarë problemi keni me listat e hapura? E ka edhe Kosova….

Rama: Ky është një qëndrim i marrë prej kohësh bazuar në një analizë të thellë duke u konsultuar me praktikat më të mira ndërkombëtare. Listat e hapura nuk janë një praktikë e mirë ndërkombëtare.

Tare: Interesant ekspertët që ua ka thënë sepse shumë vende i praktikojnë. Janë më demokratike..

Rama: Ju mund t’i numëroni vendet që i praktikojnë dhe unë mund të numëroj vendet që nuk i praktikojnë. Vendet që nuk i praktikojnë janë shumë më shumë vende.

(Marre me shkurtime)