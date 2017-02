Majko: Kam pasur rezerva për LSI, por tani jam që koalicioni të vazhdojë

Deputeti dhe ish-kryeministri i PS-së, Pandeli Majko del hapur pro vazhdimit të koalicionit me LSI. Sipas Majkos, koalicioni me LSI-ne, edhe pse një marrëdhënie e vështirë është i nevojshëm për stabilitetin politik te vendit.

“Nuk kemi thënë ndonjëherë që marrëveshje me LSI do të ishte ndonjë marrëveshje e lehtë, përkundrazi unë hyj të njerëzit që kam pasur rezerva, por dëshiroj të theksojë se tani bëj pjesë te kategoria e njerëzve që mendojnë se vazhdimi i marrëveshjes është mjaft i dobishëm. Mjaft i dobishëm edhe në kuptimin që ka të bëjë me stabilitetin e vendit. Në këtë këndvështrim ja vlen që të dyja palët të ulen dhe më shumë sesa të komunikojnë nëpërmjet mediave, qoftë edhe me akuza, të ulen në tavolinë dhe të diskutojnë me transparencë lidhur me ato që bëjnë mirë dhe ato që mund të bëjnë më mirë”,- tha Majko.

I pyetur se cili është motivi i vazhdimit të koalicionit, Majko thotë se arsyeja kryesore është mbajtja e pushtetit dhe stabiliteti i vendit. “Ky koalicion fitoi si arsyetim i marrjes së pushtetit dhe do të vazhdoj si arsyetim i mbajtjes së pushtetit dhe në fund fare besoj se do të jenë votuesit shqiptar ata që do vendosin. Në këtë që sapo thashë e ndjej që ka njëlloj cinizmi, por mendoj se kushtet ku po zhvillohet politika në Shqipëri, ne do ta fillojmë nga stabiliteti dhe pastaj të diskutojmë standarde të natyrave të ndryshme”.

Në një intervistë për “Zërin e Amerikës”, Majko deklaron se Prokurori i Përgjithshëm duhet të nisë hetimet, në rast se gjykon se akuzat e ish-Ministrit te Drejtësisë Ylli Manjani janë të vërteta.

“Ai që duhet të flasë dhe të tjerët të dëgjojnë është Prokurori i Përgjithshëm, i cili nëse vlerëson se në këto akuza ka diçka të vërtetë dhe të faktuar të procedojë sipas ligjit në fuqi”,- tha Majko. Nga ana tjetër, Majko shprehet se personalisht i sheh akuzat si metafora qe hidhen shpesh përpara zgjedhjeve.

Kujtojmë se Ministri Manjani ka adresuar akuza të ashpra për korrupsion dhe lidhje me krimin, në adresë të Kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Deputeti socialist pranoi se hashashi është një shqetësim serioz për Shqipërinë, ndërsa për çështjen “Balili” deklaroi se është me shume një legjende, e cila është fryre me shume se ç’duhet.

Pandeli Majko: Prokuroria të hetojë për akuzat e ministrit Ylli Manjani

Ish-kryeministri Pandeli Majko deklaron se Prokurori i Përgjithshëm duhet të nisë hetimet, në rast se gjykon se akuzat e ish-Ministrit te Drejtësisë Ylli Manjani janë të vërteta. Në një intervistë për “Zërin e Amerikës”, Majko shprehet se nëse akuzat rezultojnë reale Prokurori duhet të procedojë sipas ligjit

“Ai që duhet të flasë dhe të tjerët të dëgjojnë është Prokurori i Përgjithshëm, i cili nëse vlerëson se në këto akuza ka diçka të vërtetë dhe të faktuar të procedojë sipas ligjit në fuqi”,- tha Majko. Nga ana tjetër, Majko shprehet se personalisht i sheh akuzat si metafora qe hidhen shpesh përpara zgjedhjeve.

Kujtojmë se Ministri Manjani ka adresuar akuza të ashpra në adresë të Kryeministrit Edi Rama dhe ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri.

Deputeti dhe ish-kryeministri i PS-së për herë të parë del pro hapur vazhdimit të koalicionit me LSI. Sipas Majkos, koalicioni me LSI-ne, edhe pse një marrëdhënie e vështirë, është i nevojshëm për stabilitetin politik te vendit. “Nuk kemi thënë ndonjëherë që marrëveshje me LSI do të ishte ndonjë marrëveshje e lehtë, përkundrazi unë hyj të njerëzit që ka pasur rezerva, por dëshiroj të theksojë se tani bëj pjesë te kategoria e njerëzve që mendojnë se vazhdimi i marrëveshjes është mjaft i dobishëm”,- tha Majko.

Deputeti socialist pranoi se hashashi është një shqetësim serioz për Shqipërinë, ndërsa për çështjen “Balili” deklaroi se është me shume një legjende, e cila është fryre me shume se ç’duhet.