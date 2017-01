Luan Rama (LSI) në Top Story: Me PS jemi një e majtë e bashkuar

Luan Rama, një pyetje shumë e përgjithshme, çfarë po ndodh me qeverinë tuaj?

Nuk ka ndonjë gjë për t’u çuditur, sepse gjithçka ndodh është në sytë e publikut dhe qeveria, dhe qeverisja si një proces, një organizëm i gjallë nuk funksionon në mënyrë robotike. Ka problemet e veta, ka ulje ngritjet e veta, ka le ta quajmë edhe “dhembjet e veta”, por e rëndësishme është që ekziston mundësia dhe gjithnjë vullneti për të kapërcyer mbi episode dhe për të parë atë çfarë është vlera fondamentale, mbi të cilën është konsoliduar tashmë qeverisja dhe për të mosndikuar kjo në cilësinë e qeverisjes.

Në fakt ju e quani një episod aksidental. Pra nëse do të votonit te sondazhi ynë, kjo ngjarja e “Manjanit” është thjesht akt personal, pra nuk ka lidhje me një krizë koalicioni?

Jo, nuk e shoh bardh e zi, as si akt personal as si krizë të koalicionit. Është e vërtetë që në marrëdhëniet midis Ministrit të Drejtësisë, apo marrëdhëniet midis Kryeministrit dhe Ministrit të Drejtësisë, prej kohësh ka një mori problemesh, diçka nuk ka funksionuar si duhet…

Ju e dinit që në momentin që u zgjodh, që zëvendësoi z. Naço. Një nga arsyet që u përfol ishte se z. Naço u duk sikur ishte shumë “luajal”, që z. Naço kishte një profil pak më të qetë se sa z. Manjani, por dhe kjo ishte arsyeja pse z. Manjani u fut që t’i bënte një oponencë më të fortë…

Arsyeja po të kthehemi në kohë lidhet me një ritëm tjetër për të rideminsionuar dhe rivitalizuar në atë kohë kryesisht procesin e reformës në drejtësi, që ishte një sfidë padyshim më e madhja për politikën shqiptare po e po, por edhe një sfidë për vetë LSI-në. Dhe siç u pa më pas me atë çfarë ofroi realiteti, një sfidë që u zgjidh pikërisht për shkak të një roli përcaktues të LSI-së.

Edhe të Ministrit të Drejtësisë…

Padyshim edhe të Ministrit të Drejtësisë. Nuk jam dakord me argumentin e hedhur sot që shkarkimi apo lirimi nga detyra ka të bëjë me reformën në drejtësi, sepse për hir të së vërtetës, z. Manjani ka qenë një aktor, një protagonist i rangut të parë. Për ta shtyrë reformën në drejtësi dhe për të bërë të mundur që kjo reformë të vite në atë cilësi të miratimit, siç u bë për shkak të rolit të veçantë që luajti edhe vetë z. Meta në arritjen e konsensusin nga palët.

Naço në letrën e tij të largimit shkruante që po i hap rrugë në një farë mënyrë një bashkëpunimi më të mirë të punës në koalicion për reformën në drejtësi. Pra një nga arsyet pse z. Naço u largua nga qeveria ishte sepse ai ishte “shumë komod” për Edi Ramën për të bërë reformën në drejtësi siç e donte ai, dhe jo siç e keni kërkuar ju, konsensuale, gjithëpërfshirëse…

Ka një keqkuptim, reforma në drejtësi nuk bëhet siç e donte ai. Duke thënë siç e donte ai komprometojmë parimisht dhe esencialisht reformën në drejtësi. Reforma në drejtësi u konceptua dhe u realizua për aq sa është bërë deri tani siç e duan interesat e vendit dhe siç e do interesi për të krijuar një drejtësi që të bëjë drejtësi.

Në momentin kur gjykojmë siç e donte ai apo siç e donte ky, atëherë këtu e komprometojmë reformën dhe për hir të së vërtetës reforma ka kaluar dhe nëpër këto shtigje interesash që në parim shfaqeshin si interesa që kishin të bënin me reformën në drejtësi, por në fakt ishin interesa aty-këtu që kishin të bënin me reformën siç e dua unë apo siç e do ai. Kështu që jashtë kësaj tani, ndoshta mund të ishte administruar më mirë i gjithë ky proces le ta quajmë konfliktualiteti në raportet midis Kryeministrit dhe një Ministri, por erdhën në shtegun kur nuk kishte zgjidhje tjetër.

Përse u shkarkua Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani? Nuk ka një arsye konkrete, ku të thuhet u shkarkua për këtë arsye…

Unë kam parë sot pas zyrtarizimit të aktit të lirimit nga detyra argumentin që shkarkohet për t’i dhënë një ritëm tjetër reformës në drejtësi, që mua nuk më bind dhe një argument tjetër për të normalizuar apo për të rritur bashkëpunimin midis qeverisë dhe Kuvendit. Këto janë motive që kanë dalë nga Këshilli i Ministrave, të paktën kështu është thënë në media. Ajo që pamë me Manjanin, është produkt i një procesi të tërë problematik në komunikimin midis Ministrit dhe Kryeministrit për të cilat mendoj nuk është koha tashmë sepse është një gjë e kapërcyer për sa kohë LSI-ja pranoi zgjedhjen e Kryeministrit për të dëshmuar edhe në këtë rast luajalitet.

Është e vërtetë që z. Meta i ka kërkuar dorëheqjen z. Manjani dhe ai ka refuzuar ta bëjë një gjë të tillë?

I është kërkuar mesa di unë prej Kryeministrit të japë dorëheqjen dhe ai nuk ka pranuar të japë dorëheqjen përsa kohë nuk ka parë apo nuk ka gjetur arsye për të dhënë dorëheqjen dhe këtu ka një diferencë në raport me atë që thatë ju: tre ndryshime të bëra nga LSI në mënyrë të vullnetshme. Sepse në rastet e para kemi të bëjmë me 2 dorëheqje, në rastin e z. Naço dhe z. Haxhinasto. Në rastin e sotëm kemi të bëjmë me një vendim të kryeministrit për largim nga detyra. Është në tagrin kushtetues të kryeministrit, të emërojë apo të lirojë nga detyra.

Gjatë kësaj periudhe 2 javore kemi një intensifikim të sulmit ndaj ministrit Tahiri apo jo?

Nuk ka asnjë sulm ndaj Sajmir Tahirit. Nuk ka asnjë sulm ndaj Ministrisë së Brendshme apo ndaj Policisë së Shtetit. Ka raste kur deputetë apo funksionarë kanë denoncuar në publik një sjellje abuzive, një sjellje në kundërshtim me ligjin, sipas këndvështrimit të tyre, të bëra nga segmente të caktuara të Policisë së Shtetit apo nga segmente të caktuara të qeverisjes në nivel lokal. Dhe pastaj ka pasur një reagim tejet emocional. Ideja është se duhet parë se çfarë problemi ka. Nëse një ministër, që para se të jetë ministër është qytetar, është edhe një njeri i mandatuar politikisht dhe publikisht, thotë që është mbytur vendi nga kanabisi nuk thotë asgjë më pakë se atë që thotë policia me operacionet që bën herë pas herë kur vë policët të korrin kanabis.

Pra ju jeni dakord me kanabizimin?

Edhe po të them unë që nuk jam dakord, kjo gjë e zhbën realitetin problematik të krijuar për shkak të kultivimit të kanabisit në vend? Nuk e zhbën. Nëse themi që kjo gjë është alarmante dhe nëse themi që policia apo organet e tjera të sigurisë nuk e kanë bërë detyrën për at parandaluar këtë fenomen atëherë ky nuk është një sulm kundër ministrit Tahiri apo kundër qeverisë, apo aq më pak një dëshmi e krizës në qeverisje por është një reflektim i përgjegjshëm përballë një fenomeni kriminal ndaj të cilit duhet reaguar me përgjegjshmëri dhe me koordinim të të gjitha institucioneve.

Nuk është përgjegjësi thjesht e një individi apo e një sektori kjo çështje. Ajo është një sfidë e madhe. Çfarë ndodh? Se e kam parë edhe reagimin e ministrit Tahiri kur u kërkua mbledhja e Këshillit të Sigurimit Kombëtar për rastin e Balilit dhe nuk u kërkua kur u bë Lazarati. Nëse operacioni në Lazarat ishte një dëshmi e forcës së shtetit për të goditur një vatër dhe një veprimtari kriminale, do të duhej që ky standard të vazhdonte edhe më tej.

Dhe më lejoni që për analogji më lejoni t’ju sjell një model, një shembull që vetë Policia e Shtetit e ka të arkivuar në memorien e vet: Gati 13-14 vjet më parë, kur unë kam qenë ministër i Rendit Publik kemi bërë një operacion të madh që çoi në bllokimin e trafikut të qenieve njerëzore përmes skafeve në Adriatik. Ju që jeni këtu, jeni dëshmitarë. Dhe është meritë e asaj Policie, një pjesë e mirë e të cilëve janë edhe sot në strukturat e Policisë, që pasi u bë ai operacion, ajo veprimtari kriminale u bllokua pothuaj 100 për qind.

Ndërsa në rastin e Lazaratit, pasi u bë Lazarati çfarë ndodhi? U mboll e gjithë Shqipëria me kanabis. Atëherë nuk ka përse të ndihet i vetëakuzuar apo i sulmuar askush kur kërkojmë me shumë përgjegjësi një reagim shtetëror, të organizuar, ndërveprues apo në bashkëpunim të të gjitha institucioneve, të sigurisë në mënyrë të veçantë, apo edhe të të gjithë shoqërisë përballë fronit të kësaj veprimtarie kriminale. Ky është fronti i së keqes.

Megjithatë z. Rama ne po mundohemi të kuptojmë ekuacionin e shkarkimit të Manjanit për të parë nëse ky ekuacion ka ndonjë ndikim tek ekuacioni i madh i koalicionit tuaj. Kur denoncimi i fenomeneve ka qenë një nga arsyet që u shkarkua z. Manjani. Atëherë ju pse e mbështetët?

E para, nuk thashë që kjo ishte arsyeja që u shkarkuar z. Manjani. Z. Manjani ka zotësinë dhe maturinë e nevojshme për të mbrojtur veten dhe për të argumentuar gjithçka që ai tha. Nga ana tjetër, sepse nuk kam qenë në takimin që ka bërë kryeministri me kryetarin e Kuvendit, për të dëgjuar se çfarë argumentesh ka paraqitur në vendimin që ai ka marrë për ta liruar nga detyra ministrin e Drejtësisë.

Por, jashtë kësaj dhe pavarësisht kësaj, nuk ka vend që këtë rast ta transplantojmë dhe ta kthejmë në një kauzë për të krijuar një situatë që të na çojë tek një konflikt më i madh apo tek një aluzion për një krizë në koalicion apo krizë në qeverisje sepse një qeverisje është gjë e gjallë, pasi njerëz janë që kanë problemet e tyre me apo pa të drejtë.

Por, ajo që gjykoj se cila është më e rëndësishme dhe që unë gjykoj që duhet parë reagimi i përfaqësuesve të qeverisë ndaj vërejtjeve apo ndaj qëndrimeve, edhe në publik që nuk vijnë në unison me zërin në kor që ka një pjesë e qeverisë, atëherë këto reagime nuk i japin të drejtë nga fakti se pse reagon një ministër apo një zëvendësministër apo qoftë edhe kryeministri. Kemi arritur në këtë kohë që secili mund të thotë mendimin e tij edhe nëse e ka gabim. Nuk mund të jetë fajtor se thotë një gjë apo denoncon një gjë sipas mendimit të tij të drejtë kur fjala këtu është për të ndihmuar dhe ndikuar që qeverisja të bëhet më e mirë.

Do të vazhdojë të jetë Manjani në LSI, do të jetë pjesë e listave për deputet?

Manjani nuk është shpallur armik, sepse bën deklarata kundër qeverisë apo kundër Kryeministrit nga njëra anë, dhe nga ana tjetër gjykimin dhe vlerësimin për punën e tij më mirë se kushdo tjetër e bëjnë vetë qytetarët me reagimin që ata kanë shfaqur në proces.

Ju thatë që Manjani duhet të ikte…

Dëgjova edhe fundin e kronikës tuaj me pyetjen retorike, “Pse Meta zgjidhi Ramën dhe la Manjanin?”. Meta nuk ka zgjedhur as Ramën dhe as Manjanin…

E thatë ju sot, erdhëm tek pika që duhet të shkarkonim ose Edi Ramën ose Ylli Manjanin…

Dhe më tej thash që ne zgjodhëm që të krijojmë mundësinë e bashkëpunimit dhe të normalizimit të marrëdhënieve në qeveri dhe në qeverisje në funksion të një interesi më të madh se sa interesi i çdo emri individual.

Pra e pranoni që marrëdhëniet midis dy partive janë larg të qenit normal?

Marrëdhëniet mes të dy partive nuk kanë qenë ndonjëherë rozë, pavarësisht ngjyrës rozë që ka zgjedhur PS-ja. Marrëdhëniet janë marrëdhënie normale, me luhatje, me ulje-ngritje, por në thelbin e vet ato janë marrëdhënie funksionale dhe kanë bërë të mundur edhe ato reforma, pavarësisht polemikave, kundërshtive apo diferenca në qëndrime, ne i kemi votuar, i kemi mbështetur dhe edhe pse e kemi qenë të bindur se një pjesë e tyre do të rezultonin të dështuara siç ka qenë për shembull rasti i reformës në shëndetësi apo i reformës në arsim, e kemi bërë këtë për hir të një kauze më të madhe se sa interesi ynë politik.

Pra reforma në sistemin arsimor është e dëshmuar sipas LSI-së dhe reforma në sistemin e shëndetësisë është e dëshmuar?

E provoi reagimi qytetar, në mënyrë të veçantë reagimi i maturantëve dhe vetë qeveria reflektoi pas kësaj me atë që ndodhi në fazën e konkurseve për në shkollat e larta. Më thoni që ka rezultuar e suksesshme në shëndetësi…

Nuk dua të futem në përmbajtjen e reformës se kjo është përmbajtje tjetër, por ama dy reforma themelore të dështuara që sot i deklaron z. Rama që është kryetar i Grupit Parlamentar….

Po të deklaroj një të tretë, edhe reforma zgjedhore rezulton e dështuar, sepse nuk janë reflektuar rekomandimet e OSBE-ODIHR. Koha ne na dha të drejtë për atë që rezulton deri tani. Unë nuk hezitoj ta them që rekomandimet e OSBE-ODIHR për reformën zgjedhore nuk janë reflektuar dhe nuk mund të bëhen për katër muaj kur nuk u bënë për katër vjet. Ju keni iluzione se mund të bëhen? Atëherë edhe juve duhet t’ju interesojë.

Ju si përfaqësues i koalicionit keni një qëndrim kaq distant ndërmjet jush. Kryeministri Rama unë besoj që do të hyjë si kryeministri më tolerant që mund të imagjinohet në historinë politike, i cili për 4 vjet të bashkëjetoj me një aleat i cili nuk ka javë, ditë që mos ta sulmojë. Sot më lejoni ta them se sot pas deklaratës së z. Manjani unë sot do të shkarkoja LSI-në nga koalicioni dhe ju thosha futemi në zgjedhje se sa 4 vjet e keni sulmuar nga të katër anët, ndoshta edhe me të drejtë, por unë nuk e kuptoj sensin që keni kaq ndryshime me njëri tjetrin dhe vazhdoni. I qëndroj idesë se LSI është një parti e gatshme për të ndarë pushtet siç e bëri me PD, por jo për të ndarë qeverisjen…

Nuk është ky problemi do të humbi ky apo do të humbin ata. Ne nisemi nga një interes më i madh dhe interesi më i madh është që të mos humbasë vendi në këtë rast. Nuk është retorikë. E dyta, çështja e tolerancës është edhe çështje perceptimi individual. Varet si e shikoni tolerancën. Ajo që unë dua të them, kryeministri ka edhe përgjegjësitë e qeverisjes. Një fjalë goje mund të duhet ajo që thatë ju, të përjashtojë LSI dhe ik. Pse? Partia Socialiste e ka parë çdo të thotë të konkurrojë, apo të jetë e vetme pa LSI-në.

E dyta, më lejo që të them një gjë që është e vërtetë në këtë vend. Në këtë vend e majta ka qenë dhe është gjithmonë mazhorancë.

E djathta ka ardhur në pushtet sa herë e majta ka “ngrënë” vetveten. Dhe sa herë e majta i ka ngritur pusi vetvetes. Asnjëherë e majta nuk ka vajtur tek e djathta. Ajo që sillni ju në referencë ka qenë një zgjedhje në një kontekst të caktuar dhe e imponuar nga mungesa e vullnetit të PS-së për të bashkëpunuar me ne. Nga gracka e PS-së që me ndryshimet kushtetuese donte të përjashtonte nga realitetit politik LSI-në dhe të mos i hyjmë asaj historie.

LSI-ja ka marrë gjithnjë votat e veta, asnjëherë nuk ka marrë votat e PS-së, apo votat e PD-së, katër mandate të marra pas një gracke dhe një pabesie të madhe të ngritur për të rrëzuar LSI-në. I përdorëm në interes të stabilitetit të vendit. Ne nuk duhet të vazhdojmë me 2009-n, duhet të matemi me atje ku duhet të mbërrinim dhe unë mendoj që ne në vigjilje të mbylljes së mandati 4-vjeçar të bashkëqeverisjes së koalicionit të majtë për të cilin ne kemi dhënë një kontribut që të formësohet si i tillë, nuk është atje ku duhet të ishim. Kjo është konsiderata ime, ky është vlerësimi im dhe nëse është ndryshe unë kam të gjithë kurajën të reflektoj përballë faktit logjik që është ndryshe.

Problemi është te kontrata e bashkëpunimit me një parti për një bashkëqeverisje për të cilën ju thoni këto reforma janë të dështuara. A ka ndonjë reformë të suksesshme kjo qeveri?

Sigurisht që ka. Një nga reformat më të suksesshme dhe më e rëndësishmja është reforma në drejtësi, e cila nuk do të ishte kjo që është sot pa LSI-në. Atë reformë siç ishte në fillim ne e kontestuam, e përmirësuam në bashkëpunim me Komisionin e Venecias dhe mbërritëm tek ai draft që për shkak të rolit të LSI-së u miratua në mënyrë konsensuale. Ne bëmë që edhe opozita të vinte tek ai draft që ta votonte. Ne i kishim votat edhe pa opozitën, por kemi qenë dhe jemi të bindjes që reformat e mëdha dhe fondamentale, reformat që kanë karakter kushtetues duhet të ngrihen me konsensus. Janë afatgjatë dhe nuk janë reforma të një mandati 4-vjeçar dhe politika moderne shkon tek konsensusi.

Ju treguat një intolerancë ndaj aleatit tuaj sa në korrikun e vitit të kaluar kërcënuat me rrëzim qeverie.

Ne nuk kërcënuam, ne kërkuam që palët të lëshonin nga pozicionet e tyre të bunkerizuara dhe të vinin tek një draft, i cili ishte draft i Komisionit të Venecias. Dhe këtë nuk e bëmë për të marrë dekorata por e bëmë për të dhënë një model: që politika shqiptare pas 25 vitesh që është rrëzuar sistemi është e pafalshme të vazhdojë të jetë larg frymës së konsensusit dhe të partneritetit kur është fjala për çështje të rëndësishme të zhvillimit të vendit.

Ai i keni kërkuar ndonjëherë z. Tahiri të shkarkojë ndonjë zyrtar të lartë të ministrisë që ai drejton për të gjithë këtë mbulim të vendit me kanabis?

Ne qëkur është shfaqur ky fenomeni i kultivimit të kanabisit dhe kur mori përmasa të patolerueshme e kemi ngritur me shqetësim dhe kemi diskutuar me shqetësim edhe në Komisioni e Sigurisë Kombëtare, ku unë jam anëtar. Kemi kërkuar gjithnjë një reagim tjetër dhe ndryshe të shtetit, jo vetëm të policisë ndaj këtij fenomeni.

Pas deklaratave të z. Manjani a duhet të fillojë Prokuroria një hetim?

Unë nuk marr përsipër të komentoj deklarata që ka bërë sot ministri Manjani, ashtu sikundër nuk kam asnjë tagër të tregoj çfarë duhet të bëjë prokurori apo çfarë duhet të bëjë Kryeministri. Edhe unë si, si qytetar në rastin konkret, ndaj të njëjtin vlerësim që përballë një fakti apo një akuze të ngritur, duhet reaguar, duhet verifikuar, duhet ballafaquar cila është e vërteta.

Nuk presupozoj fajtor as njërin, as tjetrin. Mund të ketë të drejtë ministri Manjani, mund të ketë të drejtë Kryeministri Rama. Kjo është një çështje që ata duhet ta zgjidhin në rrugë institucionale. Unë personalisht nuk e di, sepse nuk kam asnjë informacion të di që i ka kërkuar Kryeministrit shkarkimin e Ministrit të Brendshëm. Z. Manjani e tha këtë gjë. Tani se sa e vërtetë është kjo, është Kryeministri ai që e di.

Së dyti, është në tagrin kushtetues të Kryeministrit të mbajë në qeveri një ministër apo të largojë një tjetër, ashtu sikundër të zgjedhë të mbajë një ministër të papërgojuar, por pse ka folur dhe të mbajë një ministër të përgojuar apo të provuar, nuk e di se çfarë, sepse kjo nuk është çështja ime. E rëndësishme është, dhe shoqëria shqiptare duhet të mësohet me këtë gjë, që edhe pse jemi në qeverisje, kur ka një fenomen shqetësues apo një problem, nuk është herezi të flasësh për këtë problem, qoftë edhe publikisht.

LSI a ka shkuar ndonjëherë në zyrën e Kryeministrit dhe t’i ketë thënë që këtë apo atë nuk e dua më ministër, sepse nuk bën?

Nuk është kjo rruga. Unë e kam thënë vet me gojën time në Komisionin e Sigurisë Kombëtare, e kanë thënë edhe kolegë të tjerë deputetë, që ka probleme në mënyrën sesi përzgjidhet personeli që drejton strukturat e Policisë. Ka probleme në mënyrën e rekrutimit, në mënyrën e administrimit të këtij sektori, sikurse ka edhe në sektorë të tjerë. Nuk është thjesht fjala tek një individ. Balili është një fenomen kriminal dhe shumë domethënës edhe për qasjen e shtetit ndaj këtij fenomeni.

Edhe meqenëse çështjet e goditjes së kësaj veprimtarie lidhen me një mungesë të vlerësimit në koordinimin e institucioneve të sigurisë, erdhëm në këtë realitet ku shfaqet akuza që ai ende nuk është në organet e drejtësisë dhe për t’u përgjigjur për atë çfarë akuzohet dhe pastaj nëse është fajtor apo jo, është çështje tjetër.

E dyta, z. Meta i është kërkuar zyrtarisht në SHBA që me t’u kthyer në Shqipëri të ndikojë me autoritetin e tij si kryetar i Kuvendit, dhe si kryetari i një partie në qeverisje, që institucionet e drejtësisë të përshpejtojnë ritmin në punën e tyre për kapjen e këtij individi për të dëshmuar se shteti është më i fortë sesa një individ apo sesa i një përfaqësues i një fenomeni kriminal.

Këtë gjë, Kryetari i Kuvendit nuk mund t’ia kërkojë drejtorit të ndonjë instituti të Monumenteve të Kulturës apo Ministrisë së Sportit, por ia kërkoi kryetarit të shtetit, ku koordinohet informacioni i agjencive të sigurisë dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare është një forum konsultativ kushtetues për të analizuar këtë gjë, sesi ka vepruar policia, si ka vepruar shërbimi informativ, si ka vepruar prokuroria etj.

Por, si e gjykoni faktin që me këtë kërkesë ju dhatë mesazhin se policia ka dështuar?

Ju mendoni se në rastin konkret policia nuk ka dështuar? Shërbimi Informativ nuk ka atributet për të ndaluar një individ. Këshilli i Sigurisë Kombëtare mund të evidentojë nëse shërbimi informativ e ka dhënë apo jo informacionin për vendndodhjen e këtij individi. Edhe Ambasadori Amerikan e ka thënë që i “kam kërkuar Ministrisë së Brendshme, arrestimin e Klement Balilit”. Operacionin e ndalimit e bën Policia, jo Prokuroria.

A ka struktura policore që mbrojnë Balilin?

Nuk mund ta them këtë. Por, unë di të them që mosveprimi në kohë dhe moskoordinimi në kohë i organeve të sigurisë krijoi këtë realitet sot që të gjithë vijnë vërdallë të kapin Balilin dhe nuk e kapin dot. Rasti i këtij ishte specifik sepse u dha akuza. Erdhën kërkesat, u transmetua në media. Kam dëgjuar vetë Ministrin e Brendshëm që thoshte në fundin e vitit të kaluar për suksesin e policisë në sekuestrimin e pasurive të jashtëligjshme. Më lejoni të saktësoj se policia nuk ka atribut ligjor që të bëjë sekuestrim. Sekuestrimi bëhet vetëm nga prokuroria dhe me vendim gjykate. Kë merr për injorantë ky njeri? Në cilin vend të botës e bën policia sekuestrimin. Më gjeni një referencë ligjore për këtë gjë?

A do të ishte e lumtur LSI-a me një tjetër ministër të Brendshëm?

LSI do të jetë e lumtur me një tjetër qasje ndaj përgjegjësisë për të qeverisur veten.

Përse nuk i jeni qepur Ilir Beqjas, por i jeni vënë pas Saimir Tahirit?

Nuk është target individi. Target është fenomeni. Individi vjen për shkak të përgjegjësisë ka në qeverisje. Ju përmendët Ilir Beqjen. Sa herë kemi mbajtur ne qëndrime kundër Ilir Beqjes? Edhe në komisione, edhe në Kuvend, ka folur Petrit Vasili, ka mbajtur edhe një qëndrim.

Ju po aludoni se strukturat e Tahirit janë të përfshira…

Ju shpreheni gabim, sepse nuk janë strukturat e Tahirit, janë strukturat e shtetit, dhe brenda strukturave të Policisë. Edhe një herë po e përsëris për të disatën herë se nuk akuzoj as unë, as askush prej LSI-së Policinë e Shtetit apo Ministrinë e Brendshme si institucion.

Edhe një herë po them që Manjani është përgjegjës për deklaratat që ka bërë, aty është pas lirimit nga detyra. Unë nuk kam asnjë atribut se çfarë të bëj Kryeministri pas atyre akuzave. Por më lejo të shpjegoj edhe një herë, se unë nuk besoj se një njëri me perceptimin normal që brenda strukturave të shtetit në përgjegjësi edhe brenda strukturave të policisë së shtetit, edhe brenda prokurorisë, edhe brenda shërbimit informativ, edhe brenda partive politike ka të tillë….

A mendoni ju që reagimi juaj i fundit ndaj Balilit ka të bëjë me një taktikë për t’iu përgjigjur disa akuzave shumë të përsëritura dhe insistuese sipas të cilave Balili është shumë i afërt me LSI-në në jug?

Këtë akuza apo këtë qëndrim e kam hasur edhe unë dhe është shprehja më tipike e gjykimit mbi bazat e biografisë në kohën e gjykimit politik të komunizmit. Ai është një individ, të përgjigjet ligjërisht si individ. Për shkak të individit nuk mund të kontaminohet askush prej të afërmve të tij nëse nuk rezulton të jenë bashkëpunëtorë në këtë veprimtari kriminale apo të paligjshme.

E dyta, ka qenë dhe mbetet një spekulim i trashë alibia sipas të cilës, dikush e thotë lartë e poshtë, që nuk e arrestojnë Balilin sepse e mbron LSI-ja. LSI-ja nuk mbron askënd.

Kush e thotë këtë z. Rama?

Ata që me paaftësinë e tyre kanë bërë të mundur që Balili të kthehet sot në një çështje politike edhe në kancelaritë ndërkombëtare për shkak të mosveprimit në kohë të strukturave ligjzbatuese. Për shkak të LSI-së nuk është imunizuar askush në këtë vend kur rezulton të ketë shkelur ligjin, qoftë ky Kryetar i LSI-së, qoftë N/kryetari, deputeti, funksionari apo çdo njeri i LSI-së. ne inkurajojmë shtetin dhe në mënyrë të veçantë institucionet ligjzbatuese ta zbatojnë ligjin pa hezitim për këdo që rezulton përballë ligjit.

Tani që kritiku më i madh brenda koalicionit iku, megjithëse dhe ju sot ishit po aq kritik, por z. Manjani ishte pjesë e kabinetit dhe tani nuk është më, pavarësisht se klima është kjo që transmetoni ju, që e transmetuat edhe sot..

Kritikat nuk janë herezi dhe kritikat nuk i bëjnë keq qeverisjes. Dhe unë mendoj se kritikat i bëjnë më mirë qeverisjes se pas kësaj ka vend që secili të reflektoj më me përgjegjshmëri.

Atëherë me këtë qeverisje, me këtë bashkim të së majtës i cili rezultoi siç tha edhe z. Manjani më këtë studio pak javë më parë, më i mirë se sa qeverisja e mëparshme, por siç thoni ju sot, me së paku me tre reforma thelbësore të dështuara…

Dhe unë e them që është më e mirë se mëparshmja, por nuk është argument për t’u mburrur, sepse sistemi i referimit është i gabuar. Sistemi i referimit është atje te horizonti ku donim të mbërrinim.

Atëherë do të vazhdojë apo jo koalicioni i të majtës së bashkuar për Shqipërinë Evropian? Megjithëse këtu është edhe PDIU-ja, nuk jeni tamam e majtë e bashkuar, jeni diçka më shumë…

Ne për shkak të vetëdijes tonë dhe të misionit tonë si një forcë të së majtës demokratike evropiane luajtëm një rol përcaktues dhe unë e quaj të rëndësishëm, padyshim një hap domosdoshmërisht pozitiv me ribashkimin e të së majtës.

Dhe për asnjë arsye që nuk ka të bëjë me interesat e vendit, pra për çdo arsye tjetër dytësore, emrash, grupimesh apo ku di unë se çfarë, nuk prishim një gjë që e kemi krijuar vetë. Ne nuk prishim, përkundrazi vazhduam, edhe sot dëshmuam maturi dhe përgjegjshmëri për ta rritur dhe për ta forcuar koalicionin e të së majtës dhe të majtën e bashkuar demokratike për Shqipërinë Evropiane.

Pjesën e mbetur të mandatit apo në mandatin e ri se ky është problemi tani. Varet se si e interpreton frazën?

Unë edhe një herë po e përsëris. Ne nuk prishim një gjë që e kemi krijuar vetë…

Po nëse e prishin të tjerët, mund ta prishi Rama?

Të tjerët le të mbajnë përgjegjësi. Unë po flas dhe këtu kam atributin të flas në emër të Lëvizjes Socialiste për Integrim. LSI-ja asnjëherë nuk i ka prishur marrëveshjet. Asnjëherë nuk ka qenë pengesë për bashkëpunim. Por po flas për një marrëveshje shumë me tepër se sa marrëveshja qeverisëse që është ajo e 1 prillit, që ka të bëj me ribashkimin e të së majtës. Dhe ne nuk prishim marrëveshje në të cilat jemi investuar maksimalisht me shumë seriozitet dhe me shumë përkushtim.

Nga krahu i LSI nuk ka pengesa për vazhdimin e koalicionit. Z. Meta ka thënë që nuk bën koalicion me PD…

Po çfarë merresh, opozita nuk është më. PD le të merret me vetveten sepse po të ishte opozita më e fortë ndoshta edhe ne do të ishim pak më luajal në kuptimin mediatik se sa ka rënë përgjegjësia të bëjmë edhe qeverisjen edhe opozitën dhe pa opozitë, qeverisja natyrisht do të ishte më kosto, dhe më lejo të them edhe një gjë, që realisht edhe për shkak të këtyre qëndrimeve kontestuese, unë mendoj që qeverisja e vendit me LSI-në është bërë më e mirë. Pa LSI-në do të ishte me më shumë kosto dhe më me shumë probleme.

Periudha kohore që do të ndahet formalisht ecuria e koalicioneve…

Gjykojë dhe unë mendojë që koalicioni qeverisës, edhe Partia Socialiste edhe ne të bëjmë një bilanc të punës së bërë, se si ka funksionuar, si është realizuar, ku ka dështuar, përse ka dështuar etj. Në element të veçantë, gjithë procesi i qeverisjes dhe mbi këtë bazë të kësaj analize është e hapur mendoj unë, të paktën politikisht, ekziston mundësia e ofertave mbi bazën e atyre parimeve për të cilat u investuam në marrëveshjen e 1 prillit në Shkodër për ribashkimin e të së majtës.

Atëherë Rama dhe eksponentët majtas e kanë përsëritur atë që z. Manjani e quajti ftesë për martesë, por jo ftesë për bashkëpunim. Në këtë proces negociatash, e shikoni mundësinë e dështimit dhe që në një moment të caktuar, jo se mund të jetë në dorën tuaj ose hapësirat që mund t’ju lërë Partia Socialiste edhe në prezencë të një partneri të tretë siç është PDIU-ja, mund t’ju shtyjë tek pika që ndoshta më mirë të futem në zgjedhje një herë vetëm dhe pastaj koalicion ta bëj pas zgjedhjeve?

Ne nuk kushtëzohemi në zgjedhjet tona në faktin që vijnë faktor të tjerë apo forca politike jashtë familjes natyrale të së majtës. Ne kemi votat tona, kemi angazhimin tonë dhe ne do të marrim votat tona në funksion të së majtës së bashkuar.

Ndaj edhe një herë e theksoj se është e nevojshme një analizë dhe kjo analizë ka nevojë për realizëm, jashtë emocioneve dhe pozicioneve partiake në rastin konkret. Por analiza me vullnetin e mirë për të gjykuar çfarë u bë mirë në këto 4 vjet nga bashkëqeverisje dhe për të parë realisht. Unë nuk jam nga ata që mendoj që gjithçka ka shkuar rozë, që ka edhe dështime, ka edhe mosrealizime, përse kanë ndodhur dhe mbi këtë bazë të projektohet një horizonte tjetër në bazë të së njëjtës frymë dhe të të njëjtave parime që kanë të bëjnë me përmbushjen e misionit për Shqipërinë Evropiane se ky ka qenë koalicioni jonë, koalicioni për Shqipërinë Evropiane.

Ju vini në cilësinë e Nënkryetarit të LSI-së dhe si kryetari i grupit parlamentar. Thatë që jeni i autorizuar të flisni ne emër të LSI-së, dhe besoj që ky është versioni zyrtar i partisë apo jo?

Kur flas dhe pavarësisht atributit tim, kur duhet të them një mendim personal, them që ky është gjykimi im. Në rastin konkret unë e them me bindje që LSI që kontribuoi në ribashkimin e së majtës nuk prish gjërat që i ka krijuar vetë.

E majta sot ndihet po aq e bashkuar sa dje para shkarkimit të Manjanit?

E majta e bashkuar nuk ka të bëjë në cilësinë e thelbit të vet me një emër apo dy emra apo me 100 emra. E majta e bashkuar është një e majtë që bashkohet mbi një tërësi vlerash që i tejkalon emrat dhe interesat individualë