Edi Rama: Nuk e vë në dyshim se do jemi bashkë me Ilir Metën në zgjedhje

Edi Rama ne nje konference shtypi me median theksoi, nder te tjera, se ne raport me LSI mund t’ju them se me Ilir Meten do jemi bashke ne koalicionin e vitit 2017. Taktikat e LSI i kuptoj dhe eshte e natyrshme, porse e sigurte mbetet se PS me LSI do jene bashke, pasi eshte nje partneritet strategjik.

Ndaj, vazhdoi me tej kryeministri Rama, se asgje nuk na ndan me LSI. Keshtu qe te mos lodheni duke pyetur mund t’ju them se jemi bashke ne zgjedhje.

Kryeministri Rama u pyet nëse i jepte të drejtë Lulzim Bashës për dekriminalizimin, tani që KQZ i hoqi mandatin kryetarit të bashkisë së Kavajës, Elvis Roshit, një deputeti të mazhorancës dhe një deputeti të opozitës. Në vend që të përgjigjej, Rama tha se Basha duhet pyetur përse PD e shkeli ligjin në aktin e parë të zbatimit të tij. Ai tha se nuk do të bëhet pengesë e zbatimit të ligjit dhe se ai nuk do të merret asnjëherë gjueti shtrigash. Rama tha se PD e konsideron ligjin si një letër pa vlerë kur ai drejtohet drejt saj. Pa i kthyer përgjigje pyetjes së gazetares, Rama zgjodhi t’i jepte përgjigjje një komentuesi në rrjetet sociale. Kryeministri Rama i ka ironizuar vazhdimisht akuzat e opozitës se Elvis Roshi ishte i dënuar jashtë vendit. Ai e kishte prezantuar atë disa herë edhe vetë si “kriminel”, duke u përpjekur të relativizonte akuzat e kundërshtarëve politikë