Ndërrimi i viteve, koncert dhe fishekzjarre në sheshin “Nënë Tereza”

Ndërrimi i viteve do të pritet bashkë me qytetarët në sheshin “Nënë Tereza”. Qëndra e qytetit e kthyer në kantierë ndërtime, ofron më pak mundësi për spektakël dhe fishekzjarre, pavarësisht se dhe në sheshin “Skëndërbej” do të festohet që momenti i vecantë të ndihet në të gjithë kryqytetitn.

Coundoën në momentin e ndërrimit të viteve do ta bëjë Veliaj. Me pas aktiviteti vijon me tingujt e muzikës, festa dhe hedhja në qiell e fishkezjarrëve janë vetëm disa nga detajet e aktiviteteve festive të organizuara nga bashkia e Tiranës.

Julinda Dhame: “Ne si bashki e Tiranës kemi planifikuar mbylljen e vitit me një koncert të madh festive te Sheshi Nene Tereza që do të fillojhë në 23:00 deri në 1 të natës. Coundoën që do rpesim vitin e rid he shumë fishekzjarre”

Në koncertë do të marrin pjesë këngëtarë të preferuar sidomos nga të rinjtë. Në skenë do të performojnë dhe talentet e art fest si dhe akorbartët e cirkut kombëtar. Koncerti do të nis në orën 22 dhe do të vijoj pas mesnatës.