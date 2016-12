Deputeti Tahiri sulmon KQZ: Vendim politik

Qe ne fillim te ketij procesi eshte pare qendrimi politik.Mazhoranca ne KQZ nuk kane respektuar ligjin por kan marre vendim politik per te me demtuar mua dhe opoziten si dhe per te vendosur barazpesha te papranueshme ne kete proces.Sfidoj kedo prej anetareve te KQZ qe kane sadopak integritet personal dhe profesional qe te me gjejne vetem nje element te ligjit per te ber te pavlershem mandatin tim.Kjo esht nje beteje qe me shume se politike ka te bej me dinjitetin personal te votuesve te Vlores dhe komunitetit Cam qe me ka mbeshtetur per te cilen detyrohem ta ndjek kete ceshtje deri ne fund ne rruge ligjore per te zbardhur te verteten.Mandati im nuk eshte i KQZ dhe as i lojrave politike por i votuesve te Vlores.