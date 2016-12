Bregu shpreson në qetësimin e shpirtrave të trazuar paraelektorale

Lajmin më të mirë të vitit e ka cilësuar kryetarja e Komisionit të Integrimit, Majlinda Bregu vendimin e sotëm të KQZ për ndërprerjen e mandateve për Rroshin, Selamin dhe Tahirin.

Bregu uron që vendimi i sotëm të jetë një ogur i mire per te qetesuar shpirtrat e trazuar dhe mendjet e paqarta paraelektorale.

Postimi në fb

Per kedo qe do te zhvilloje nje karriere profesionale dhe i nderpritet per rrethana qe ndonjehere fati t’i sjell pa kerkuar, do te me vinte keq!

Por per kedo qe ne politike a administrate vjen prej investimit ne karriere kriminale apo dhe per fshehje shkeljesh ligjore, Vendimi i sotem i KQZ eshte lajmi me i mire i ketij fundviti! Dekriminalizimi nisi si kauza kryesore e opozites! Nje arsye me shume per t’u ndjere mire sot.Uroj te jete garanci plus gjate Vitit te Ri per te besuar se ligji duhet vetem te zbatohet! Dhe,Uroj qe te jete nje ogur i mire per te qetesuar shpirtrat e trazuar dhe mendjet e paqarta paraelektorale!