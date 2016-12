Valter Glos: Miratimi i vettingut, një hap përpara me drejtësinë

Drejtori i Fondacionit “Konrad Adenauer”, Valter Glos në një intervistë për Ora News, e quajti një hap përpara më shumë drejt implementimit të reformës në drejtësi, vendimin e Gjykatës Kushtetuese për ligjin e vettingut.

Valter Glos:“Mund të themi që falë Zotit jemi dhe një hap më përpara. Reforma në drejtësi, në të cilën Shqipëria ka bashkëpunuar dhe me projektin Euralius dhe me ekspertë ndërkombëtarë konsiderohet prej shumë palëve si një reformë e mirë dhe ne si Fondacion “Konrad Adenauer”, sikurse dhe shumë të tjerë, shpresojmë që ligji i vettingut të konceptohet dhe të zbatohet në mënyrë të tillë që të ketë efekt, veprim dhe të përputhet me standartet ndërkombëtare”.

I pyetur për ngritjen e Autoritetit për Hapjen e Dosjeve dhe caktimin e anëtarëve, Glos shprehu domosdoshmërinë e përfundimit sa më parë të këtij procesi.

Valter Glos:“Tashmë na mbetet të presim se kur këta persona të emëruar, të zgjedhur do të fillojnë me punën e tyre. Na mbetet gjithashtu të presim që zyrat apo vendet ku do të zhvillohet kjo punë të pajisen me bazën e nevojshme për të zhvilluar punën e tyre. Dhe ne do të ndihmojmë me përvojën tonë gjermane do të mbështesim palën shqiptare dhe sapo të kërkohet ndihma jonë, ne do të jemi të gatshëm të ndihmojmë”.

Për Drejtorin e Fondacionit “Konrad Adenauer”, janë shqetësuese gjetjet e sondazhit të OSBE për perceptimin e qytetarëve shqiptarë për komunizmin.