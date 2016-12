Rinegociohet marrëveshja me TAP-in, 80 milion euro përfitime ekstra

Marrëveshja mund të rishikohet pas 25 vitesh

“Negociatat me TAP do t’i japin Shqipërisë 80 milionë euro ekstra shtesë”. Është kjo deklarata e Ministrit të Energjetikës, Damin Gjiknuri gjatë takimit ku u firmos marrëveshja me gazsjellësin TAP.

Ministri u shpreh se nëpërmjet kësaj marrëveshjeje rriten të ardhurat për tatimet, rritet mbështetja e TAP për kompaninë shqiptare e gazit Alb Gaz.

“Kjo marrëveshje e amenduar i krijon mundësinë Shqipërisë që të trajtohet tashmë në mënyrën e duhur dhe të ribalancojë angazhimet e saj kontraktuale si vend pritës i gazsjellësit duke maksimalizuar përfitimet. Qeveria e Shqipërisë mirëpret angazhimin e TAP për vazhdimin e projekteve të investimit në dobi të komuniteteve lokale, në infrastrukturën energjitike dhe atë të transportit”, u shpreh ministri Gjiknuri.

Kjo kontratë nuk është e përjetshme pasi pas 25 vitesh shteti shqiptar do të mund të rinegociojë marrëveshjen.

“Nëse një vend tjetër do të ketë përfitime ekstra gjatë projektit edhe Shqipëria do të ketë. Kjo negociatë do t’i japë Shqipërisë 80 milionë euro ekstra. Jemi duke diskutuar me ta për një paketë tjetër mbështetëse. Sektori i gazit nuk është më një ëndërr. Ky është një proces që do të miratohet nga parlamenti, por dua të theksoj rëndësinë e këtij procesi. Në këtë marrëveshje palët kanë arritur kompromisin e duhur. Falenderoj të gjithë partnerët e TAP dhe qeverinë zvicerane”, u shpreh ministri Gjiknuri.

Ministri u shpreh se falë këtij projekti 60 milionë euro përfitohen nga të ardhurat mbi tatimet dhe 14 milionë euro nga investimet në komunitetet lokale ku do të kalojë gazsjellësi.

Drejtori Manaxherial i TAP Ian Bradshaw u shpreh: “Dëshiroj të falënderoj Qeverinë e Shqipërisë dhe popullin shqiptar që e kanë mirëpritur gazsjellësin TAP. Ne do të vijomë të jemi “fqinj” të mirë dhe një korporatë me përgjegjshmëri të lartë shoqërore e qytetare dhe do të mbështesim projekte Sociale dhe Mjedisore që sjellin përmirësime të qëndrueshme në cilësinë e jetës së komuniteteve që jetojnë pranë gjurmës së gazsjellësit në Shqipëri”.