Al Nusra merr përsipër vrasjen e ambasadorit rus

Sot, një nga degët e organizatës terroriste El-Nusra, që përbën një ndër zgjatimet kryesore të Al Kaedës, ka bërë një deklaratë, ku ka marrë përsipër planifikimin dhe kryerjen e aktit terrorist të vrasjes së ambasadorit rus në Turqi. Në deklaratën e tyre ata dhanë edhe psedonimin që bartte autori i krimit, polici Alltëntash, i cili brenda organizatës emërtohej si “luan i parë i ngadhënjimit”.

Në këtë deklaratë thuhej se ishin ata që e kishin organizuar dhe kryer vrasjen e ambasadorit rus në Ankara, duke dhënë shenja edhe për sulme të tjera të ngjashme në vijim. Ky lajm është bërë i ditur menjëherë ka një sërë agjensish mediatike, duke filluar nga ato arabe dhe turke, deri te agjensia “Sputnik”. “Vrasjen e ambasadorit rus në Ankara, Andrej Karlov, si shenjë e fillimit të ngadhënjimit të popullit rus ndaj të gjithë botës që hesht për fatkeqësitë që po u ndodhin atyre, e mori përsipër një luan prej luanëve të njësisë “Xhejshu’l Fet’h”, që në gjuhën shqipe do të thotë “pararoja e ngadhënjimit’, të mbështetur prej Oxhaqeve Nacionalistëve (Bozkurtët), grupimit “Hizbu’l-Islami el-Turkistanit.

Vec kësaj, në këtë deklaratë, menjëherë pas paraqitjes me shkronja të mëdha të emrit të “DËSHMORIT MERT ALLTËNTASH”, thuhet edhe se kjo është veccse hakmarrja e parë e “Xhejshu’l-Fet’hit, për të gjitha ato gra, fëmijë dhe të moshuar të pafajshëm që po humbin jetën në Halep, si dhe për ccdo pikë gjaku mysliman që derdhet në botë. Me pak, në këtë deklaratë paralajmërohen edhe sulme të tjera në vijim. Ndërkohë që, në këtë deklaratë, e cila e cilësonte vrasjen e ambasadorit rus si “ccështje gjaku për Halepin”, vijohej: “Fakti që jemi të detyruar të largohemi prej Halepit nuk do të thotë se do ta kemi të vështirë të marrim hakun e popullit tonë. Me lejen e Zotit, ne do të kthehemi si ngadhënjimtarë në të gjitha tokat islame, në Damask, në Ankara, në Moskë dhe në Bagdat.

Ushtria e Ngadhënjimit, sicc mund të emërtohet ndryshe kjo njësi është ngritur në fillim të këtij viti si një krah sirian i Al Kaedës. Me mbështetjen që kishte siguruar prej Katarit, Arabisë Saudite dhe Turqisë, kjo organizatë kishte arritur të merrte nën kontrollin e saj Idlibin. Fakti që El-Nusra mori përsipër këtë sulm terrorist pati një jehonë tejet të gjerë në shtypin ndërkombëtar, por veccanërisht edhe në atë arab. Gazeta “El-Nashra” e botoi të plotë deklaratën e lëshuar prej këtij grupimi, duke i bërë të ditur gjithë botës se ky është një sulm terrorist me prapavijë ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në Turqi.

Menjëherë pas ngjarjes, në Turqi ka pasur mjaft zëra se pala turke dyshonte se mund të bëhej fjalë për një krim të organizuar prej lëvizjes “Gylen”, për të përshkallëzuar situatën e brendshme konfliktuale në Turqi dhe për të dëmtuar marrëdhëniet ruso-turke. Megjithatë, media e parë që ka publikuar diccka lidhur me pranimin e sulmit terrorist prej njërës prej njësive të organizatës terroriste “El-Nusra”, ka qenë një portal turk i njohur për lidhjet me një nga personat më të afërt për ish-presidentin turk, Abdullah Gyl, z. Fehmi Koru, njeriut që ndërhyri si ndërmjetës për të fashitur aferat korruptive të dala në pah në dhjetor 2013 në Turqi, e cila ka publikuar rezultatet inteligjente të njësisë izraelite DEBKAfiles, ku provohej po ky fakt, se vrasësi ishte i lidhur me organizatën terroriste të El-Nusra-s.