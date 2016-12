Si votuan shqiptarët për LSDM

Surpriza e zgjedhjeve në Maqedoni ishte vota masive e shqiptarëve për Lidhja Soceial demokrate e cila ka arritur të marrë vota të shumta në vendbanimet e pastra shqiptare. Sipas gazetës “Koha” në Shkup. LSDM ka arritur rezulatate të paimagjinueshme në vendbanime shqiptarësh:

Në Studeniçan, LSDM ka marrë 2515 vota dhe ka dalë partia e parë me vota të fituara në këtë vendbanim. Në Saraj, partia e Zaevit ka fituar 2973, ose partia e tretë pas BDI-së me 6602 dhe BESA me 3327 vota. Në Haraçinë, ashtu siç pritej, LSDM ka dalë partia me më shumë vota – 2052, ndërsa në Likovë 773 vota. Në Komunën e Çairit, Lëvizja BESA ka dalë partia e parë fituese me 8588 vota, e pasuar nga LSDM me 8564, BDI 6848, VMRO 4946, PDSH 2057, dhe Aleanca për Shqiptarët 1383, shkruan gazeta KOHA. Edhe në Çuçer Sandevë, ku bënë pjesa Tanusha, Bllaca, Breza… LSDM ka dalë partia e parë me 2.108 vota.

Vota shqiptare LSDM ka marrë edhe në Kumanovë, gjegjësisht në këtë qytet ka dalë partia e parë me 22.138 vota e pasuar nga VMRO me 22.652 dhe BESA me 4437. Në Bogovinë të Tetovës, LSDM ka marrë 1044 vota, ndërsa në Zhelinë 387 vota. Në Vrapçishtë të Gostivarit, LSDM ka marrë 1345 vota, ndërsa në qytetin e Gostivarit ka dalë e dyta me 8288 vota, menjëherë pas BDI-së e cila fitoi 8444 vota. LSDM kryeson edhe në qytetin e Strugës me 8244 vota, e pasuar nga VMRO me 6832 dhe “Aleanca për shqiptarët” me 5500 vota.

Tabela e mësipërme tregon ndryshimet drastike të shifave të shënuara nga partia e Zoran Zaevit brenda vetëm dy viteve.