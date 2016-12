INTERVISTA

Ylli Rakipi: Ju ishit frymëzuesi i Ramës për të marrë PS. Madje ka zëra që ti kur kaloje me Ramën tek godina e PS, i thoshe ‘duhet ta marrësh ketë godinë’. Pse shumë njerëz ju akuzojnë sot se bëtë këtë pasi ikët nga deputet, ku keni një akuzë jo vetëm për manipulim të së djathtës. Çfarë është revolta juaj? Çfarë është kjo ndarje gati si me thikë?

Koco Kokëdhima: Unë në të gjitha ato komente që ndoqa, sigurisht ka gjëra që qëndrojnë ka dhe gjëra që nuk kanë asnjë lidhje me të vërtetën. Ja i pritur të diskutojë çështje që lidhen me interesin publik. Nuk jam i prirur të diskutojë as historitë personale. Një gjë është thelbësore se në gjithë karrierën time në politikë në këto 3 vjet e gjysmë, marrëdhëniet e mira me Ramën dhe kolegët e tjerë në PS janë marrëdhënie politike, zyrtare, etike dhe profesionale dhe nuk janë marrëdhënie miq e shokësh. E kam shpjeguar gjithmonë. Gjëja e dytë që mund të them është se nuk i kuptoj fare se ato që bëj unë atje të jenë gjëra kundër PS dhe as kundër Edi Ramës. Në jetën time politikë nuk e kam bërë asgjë deri sot dhe se në të ardhmen e as kundër personave të caktuar dhe as kundër ish-mive të mi. Do bëj vetëm lufta që janë në favor të kauzave dhe çështjeve të publikut. Mendoj se jemi tërësisht në kushtet e një lëvizje brenda PS që e pasuron debatin brenda kësaj partie.

Ylli Rakipi: Ju kanë larguar nga strukturat e PS. Ditët që ju ishit në Vlorë, kreu i grupit parlamentar ka marrë vendimin ju të largoheni nga PS…

Koco Kokëdhima: Kjo që thoni ju është një e vërtet që fillon më herët. Nuk është mirëpritur lëvizja dhe bashkëbisedimi im me PS dhe drejtimi në PS. Nuk është mirëpritur. Ky është fakt, Kjo është diçka e gabuar. Kur them nuk është mirëpritur, kam parasysh gjithë ato reagime që kanë ndodhur, Në ato fjalimet e mia kam denoncuar shumë raste të presioneve. Ka persona që mendojnë dhe mbështesin këtë lëvizje janë ndëshkuar padrejtësisht. Janë pushuar nga puna, janë ushtruar presione. Në tre vjet e gjysme në PS kam mbajtur qëndrimet e mia. Brenda partisë kam mbajtur idetë e mia dhe ato çështje i kam prezantuar në çdo rast. Ne kemi pasur vazhdimisht debate. Vendimi i Kushtetueses mendoj se ishte vazhdimi i gjithë atyre mospërputhjeve dhe kontradiktave të brendshme me mjetet e tjera. Ishte diçka që për mua ka qenë dhe ndaj jam nisur që në PS duhet të sundojë solidariteti i sinqertë. Nuk mund të përdoren as intriga.

Ylli Rakipi: Kujt ja thoni këtë gjë?

Koço Kokëdhima: Gjithë kjo çfarë ka ndodhur dhe unë nuk jam lumturuar dhe as nuk jam ndjerë i mërzitur. Si ta demokratizojmë PS dhe qeverisjen e vendit.

Cim Peka: Në insertin që dëgjova ishte se Kushtetuesja vendosi që Berisha në bashkëpunim me socialist. Po kush socialist bashkëpunon me Berishën? Unë mendoj se ai është Edi Rama. Përveç Ramës askush..

Koço Kokëdhima: Unë nuk bie në kurth me deklaratat tuaja. Nuk bëj rolin e policit. Në Vlorë kam thënë diçka tjetër; e majta e përdori si mbulesë armiqësinë e Berishës ndaj qëndrimeve të mia. Nuk është se kam mungesë kurajo për tu mbrojtur. Si pëlqej telenovelat që nuk kanë interes për qytetarin.

Cim Peka: Pse dhe kush?

Koço Kokëdhima: Në 9 maj kam qenë në Sekretarat dhe u dha vendimi i Kushtetueses dhe në 10 maj në PS është vendosur zëvendësimi im dhe unë nuk kam qenë i ftuar të marrë pjesë. Më pas mua më zëvendësuan me Kodhelin. Unë dua të jem i qartë, pasi nuk jam as adoleshent dhe as i papjekur. Nuk bëj inatçorin.