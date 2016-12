Këto janë kërcënimet më të mëdha ndaj njerëzimit

Apokalipsi mund të jetë në mendjen e dikujt si kërcënimi më i madh ndaj njerëzimit, për shkak të filmave të shumtë fanta-shkencorë dhe teorive të cilat mund të bëhen realitet.

Por, duket se kërcënimi më i madh ndaj njerëzimit nuk është apokalipsi, por një shpërthim i një super-vullkani, thuhet sipas revistës How It Works, e cila ka publikuar pesë kërcënimet më të mëdha ndaj njerëzimit.

Super-shpërthimi i një super-vullkani është kërcënimi më i madh ndaj njerëzimit, për shkak se thuhet se ai ndodhë çdo 100,000 vjet, shkruan Gazeta Express.

Kështu, sipas revistës së lartpërmendur, këto janë pesë kërcënimet më të mëdha ndaj njerëzimit:

Një shpërthim i një vullkani të madh Bombat nukleare Asteroidët që do ta godisnin Tokën Një epidemi globale Vdekja e Diellit

Kjo e fundit – vdekja e Diellit – mendohet se do të ndodhë një ditë, për shkak se sipas shkencëtarëve edhe ai një ditë do të mbesë “pa karburant”. Dielli e furnizon Tokën me energji, dhe kur ai do të ‘shuhej’, bërthama e tij do të pësonte kollaps dhe kështu për shkak të këllapsit, ai nuk do të mund ta mbante më balancën e fortë të gravitetit që e mbanë tani.

Kjo do të thotë se, nëse kjo do të ndodhte, ky do të ishte edhe fundi i sistemit diellor. /Gazeta Express