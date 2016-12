Vrasja e gruas në Fier/ Tahiri: Urdhëri i mbrojtjes nuk është dërguar kurrë në Polici

Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, ka reaguar nëpërmjet një statusi fnë Fcebook mbi ngjarjen e Fierit, ku burri hodhi gruan nga kati i katërt i pallatit, duke i shkaktuar vdekjen.

Sipas ministrit një nga arsyet që injoranca gjen frymëzim është pikërisht parlamenti ku gratë dhunohen me tituj nga më banalët.

Përsa i përket urdhërit të mbrojtjes, Tahiri i ka kthyer përgjigje mediave dhe deputetes Bregu, duke thënë se nuk ka pasur urdhër mbrojtje për viktimën, ose më saktë sipas tij ky urdhër mbrojtje nuk ka mbërritur asnjëherë në policinë e Fierit dhe në asnjë institucion tjetër.

Postimi i plotë i Ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri:

Kur grate ne parlament dhunohen me tituj te tipit “ndrikulla”, “kurva” e “lavire”, sigurisht injoranca do gjej frymezim ti dhunoje e ti vrase grate e femijet.

Dhe flitet per viktimat e dhunes ne familje, kur makabritetet tmerrojne te madh e te vogel. Por pak flasim e pak bejme, per dhunen e heshtur, ate qe nuk shohim e degjojme, por qe neser do sjelle viktima te tjera po nuk u shkundem mire nga themelet, individi, shoqeria dhe institucionet.

Nga 1 Janari deri 30 Nentor, jane 3.758 raste te trajtuara nga policia per dhune ne familje. 1.991 prej tyre me urdher mbrojtje.

Por keto te dhena jane, pa diskutim, vetem nje pjese fare e vogel e te vertetes.

Shoh me shume komshinje e familjare qe tregojne detaje pasi ndodh ngjarja makaber, sesa komshinje e familjare te gatshem te sinjalizojne menjehere dhunen ne familje, qe ne fillesen e saj.

Me heshtjen tone, shoqeria po i hap rruge dhunuesve. Sepse jane fare fare pak sinjalizimet e familjareve, rrethit shoqeror, fqinjeve, e kujdo tjeter qe mund te shpetonin viktimat e dhunes ne familje.

E jane shume me pak akoma, veprimet aktive per te parandaluar dhunen.

Ka plot institucione qe vetem punen nuk bejne, e keta jane me dhunues se dhunuesit. Dhunojne me burokraci, me vonese e mosveprim.

Deputetja Majlinda Bregu ka publikuar sot nje urdher mbrojtje per Liljana Rukaj, viktimen e dhunes se bashkeshortit ne Fier.

Pas denoncimit te te ndjeres, Policia ka bere strehimin e saj ne banesen e te vellait te saj, dhe ka kerkuar menjehere prane Gjykates Fier leshimin e urdhrit te mbrojtjes.

Ligji e do qe vendimi i gjykates per urdher mbrojtje te ishte derguar brenda 24 oresh prane disa institucioneve, nje nder tyre edhe Policia.

Ky urdher mbrojtje, nuk eshte derguar kurre ne Polici, e kam frike ne asnje institucion tjeter. Ndoshta do kete mbetur ne sekretarite e gjykates, a gjithkund tjeter, por vetem ne Polici dhe institucione, nuk ka shkuar.

Kush e ka mbajtur kete urdher mbrojtje ne sirtar, eshte dhunuesi institucional, qe i la rruge te hapur dhunuesit qe i mori jeten nje njeriu.

Shpresoj te kete hetim penal, per cilindo pergjegjes qe nuk ka bere detyren, me koston e madhe te nje tjeter viktime te pafajshme nga dhuna ne familje.

Shpresoj shoqeria te ndergjegjesohet, e te sinjalizoje menjehere shenjat me te para te dhunes ne famije, pa pritur gjate deri ne dhune fizike.

Shpresoj media te luaj me fort rolin e saj. Duke mos raportuar detajet e ketyre ngjarjeve, parandalojme efektin domino te atyre qe te nxitur nga lajmet, ndjekin shembullin.

Na duhet te bejme te gjithe me shume!!!