Ministrja Mirela Kumbaro firmos me palën ruse. Ç’po ndodh në një javë?

Kryeministri Rama në takim me kancelaren gjermane Merkel në Berlin foli për influencë ruse në Ballkanin Perendimor. Paralajmëroi, me kujdes, BE se nëse vononi në këtë dhjetor dhe nuk na jepni statusin kandidat për në BE, rusët janë në prag të derës. Veprim finok i kryeministrit. Presion i hapur. Dhe si të mos e linte me kaq në emisionin e të mirënjohurit Sokol Balla kryeministri Rama tha se ishte i gatshëm të takohej me presidentin rus Putin.

Kjo e ndërlikoi krejt tablonë politike, duke e ç’orientuar krejt politikën në vend. Ambasada të huaja kanë lëvizur sot në Tiranë për të marrë vesh se si po luan qeveria shqiptare. Ambasada amerikane thuhet se ka ngritur antenat se si po lëviz Rama. Ambasada ruse me “veshë në krah” për deklaratat e kryeministrit shqiptar. Si të mos mjaftonte ç’orientimi total për çka tha Rama në këto ditë ambasada ruse njofton si me poshtë:

Gjatë qëndrimit të saj në Shën Petërburg, ku delegacioni shqiptar po merr pjesë në Forumin e V-të Kulturor Ndërkombëtar, Ministrja e Kulturës Mirela Kumbaro zhvilloi sot një vizitë në Universitetin Shtetëror të Shën Petërburgut, ku pati një takim me Zv.Rektorin për Marrëdhëniet me Jashtë, Sergej Andrjushin, si dhe me përfaqësues të tjerë të këtij institucioni.

Bashkëbiseduesit evidentuan hapësira të mëdha për bashkëpunim dhe diskutuan mbi hapa konkretë për të vendosur kontakte të qëndrueshme komunikimi midis Universitetit dhe institucioneve të Shqipërisë.