Horoskopi – 1 dhjetor 2016

DASHI

Do të thyeni monotoninë duke u takuar me miq të vjetër. Në ambinetin e punës do të keni mundësi ti dedikoheni më me qetësi projekteve tuaja.

DEMI

Ndikimet planetare do të jenë pozitive për shenjën tuaj sot. Në ambientin e punës do të dilni fitimtar në arritjen e një marrëveshjeje. Në aspektin afektiv do të jetoni një periudhë plot harmoni.

BINJAKET

Gjatë kësaj periudhe diçka në vetvete ju pengon e ju bën të ndjeheni të dobët për të reaguar. Në ambinetin e punës do tju përkushtoheni detyrave që ju janë besuar.

GAFORRJA

Për të përmirësuar raportet tuaja ndërpersonale yjet ju ftojnë të jeni më tolerantë në debatet me personat që ju rrethojnë. Në aspektin afektiv do të ketë surpriza për të gjithë ata që janë singëll.

LUANI

Do të jeni të vetëdijshëm për mundësitë tuaja duke e kthyer çdo gjë në favorin tuaj. Në ambientin e punës do të dini si të mbani nën kontroll situatën duke mos lënë asgjë t’ju shpëtojë.

VIRGJERESHA

Në ambientin e punës gjithçka shkon për së mbari, por ju ende keni nevojë të përmirësoni raportet ndërpersonale me kolegët përreth. Në aspektin afektiv nëse jeni singëll do të keni një mundësi mjaft të mirë për të filluar një raport të ri.

PESHORJA

Do të keni mundësi të përmirësoni pamjen tuaj duke u ndjerë më të sigurt në vetvete. Në ambinetin e punës duhet të keni kujdes në vendimmarrjet tuaja.

AKREPI

Do të kaloni një ditë të këndshme ku nuk do të mungojnë edhe fitore duke krijuar më shumë besim tek idealet tuaja. Në aspektin afektiv do të keni gjithë vëmendjen e partnerit tuaj.

SHIGJETARI

Gjatë ditës së sotme falë një iniciative që do të ndërmerrni gjithçka do të jetë në favorin tuaj. Në aspektin afektiv do të jeni të përkëdhelurit e fatit sot.

BRICJAPI

Duhet të bëni kujdes me shpenzimet personale. Në ambinetin e punës do të gjeni mënyrën e duhur për të bindur edhe skeptikët për zgjedhjet tuaja.

UJORI

Gjatë ditës së sotme do të jeni të rrethuar nga miqtë tuaj më të mirë. Në ambientin e punës do të përballoni gjithçka me qetësi e me ide të qarta.

PESHQIT

Gjatë ditës së sotme nuk duhet të tregoheni kontradiktorë me personat që ju rrethojnë. Në ambinetin e punës do ju krijohet mundësia për të riparë edhe njëherë pozicionin tuaj.