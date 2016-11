LSI, Petrit Vasili: Të hiqet akciza e gazit të lëngshëm për qytetarët dhe biznesin

LSI me anë të Petrit Vasilit ka kërkuar sot me shkrese zyrtare drejtuar Kuvendit ku po diskutohet projektligji i buxhetit të Shtetit për vitin 2017.

LSI insiston, bile deri në mosvotim të ligjit në fjalë nëse rëndohen qytetarët me rritjen e akcizës për gazin e lënshëm. Sipas kreut të grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili rritja e çmimit të gazit është një rëndesë në xhepin e mijëra qytetarëve. Në të vertetë vendosmëria e LSI për të qëndruar afër qytetarëve mbetet një garanci për një qeverisje më të mirë. Rritja e çmimit të gazit është një nismë e ministrit të Financave, Arben Ahmetaj dhe atij të Energjisë, Damian Gjiknuri. Sipas tyre rritja e çmimit të gazit nuk do të prekë konsumatorët, por vetëm prodhuesit e makinave. Por kjo rritje për LSI-në është e madhe. Por LSI, e konsultuar me qytetarët të cilëve iu rëndohet barra e taksave, ka firmosur kërkesën për mosmiratim të kësaj takse. Sipas Vasilit kjo rritje është shumë e lartë në krahasim me çmimin e gazit për automjete që është tani dhe ky fakt do të sillte rëndimin e xhepave të njërëzve me taksa e tarifa

Me tej Petrit Vasili shkruan se është fakt që është rritur numri i makinave që punojnë me gaz dhe shumë qytetarë i kanë kthyer makinat me gaz, pikërisht për shkak të çmimit të lirë.

